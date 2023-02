De jeugdfilm ‘Kung fu leeuw’ gaat over kungfu, geldingsdrang en jaloezie, én over vriendschap ★★★★☆

Kung fu leeuw

De animatie aan het begin van Kung fu leeuw maakt het meteen voor iedereen duidelijk: het is geen kleurrijke draak die voorbij danst tijdens de optochten van het Chinese nieuwjaar, maar een leeuw. De leeuw die eeuwen geleden het monster Nian versloeg, om precies te zijn, en die sindsdien traditiegetrouw de weg vrij baant voor geluk. Bijvoorbeeld ook bij de opening van een winkel of restaurant, waar hij gunstig wordt gestemd met een sappig kropje sla.

De 14-jarige Jimmy (Tyrell Williams) weet dit allemaal omdat hij les volgt in de Rotterdamse kungfuschool waar de leeuwendansers worden opgeleid. Via hem voert cineast Froukje Tan (Links, Swchwrm) ook haar publiek achter de schermen van de ceremonie. Jimmy, een fanatiekeling die vooral zijn draai vindt op de trainingsvloer, zal zich ongetwijfeld vooral voor de vechttechnieken hebben aangemeld. Maar zijn leermeester (Lau Kar-Yung) maakt het hem niet makkelijk. Wanneer nieuwkomer Li Jié (Haye Lee) de nodige jaloezie en geldingsdrang in Jimmy losmaakt, worden ze als leeuwendansers aan elkaar gekoppeld. Li mag de kop van de leeuw bedienen en Jimmy, tot zijn ongenoegen, het achterste deel.

De derde speelfilm van Tan werd geproduceerd met steun van de China Children’s Film Studio, het enige Chinese filmbedrijf dat zich op de productie van jeugdfilms richt. Een sympathiek coming-of-age-avontuur is het geworden, waarin Tan zich vooral concentreert op de trainingsessies en de verstandhouding tussen de jongens. Veteraan Lau (ook te zien in Wong Kar-wais The Grandmaster) en Lee en Williams (beide debutant, de laatste viervoudig jeugdkampioen karate) weten goed raad met dit materiaal, ieder zijn eigen ernst verlenend aan de film.

Tan maakt subtiel duidelijk hoe vernederend het aanvankelijk voor Jimmy is om letterlijk achter Li aan te huppelen. Gelukkig realiseert hij zich gaandeweg dat het hoofd niet zonder het lijf kan en andersom, willen de dansmoves van de leeuw slagen. Ook hun voorzichtige vriendschap brengt Tan uitstekend over: de ene keer voeren Jimmy en Li Jié, jongens van weinig woorden, een openhartig persoonlijk gesprek; de andere keer dagen ze elkaar speels uit, waarbij de een van de ander moet raden uit welke Bruce Lee-film de vechtbewegingen komen.

En dan zijn er natuurlijk nog de fraaie training- en dansscènes. Buitengewoon soepel kruipen Tan en cinematograaf Josje van Erkel onder de leeuwenhuid, de camera slingerend en springend alsof hij nooit anders heeft gedaan. Unieke scènes in een film die sowieso mooi meebeweegt met zijn helden.