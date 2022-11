De jamsessie nieuwe stijl: jonge artiesten met eigen clubavonden vinden het genre opnieuw uit

Beeld Melcher Oosterman

Jamsessies zijn terug van weggeweest. Wie ze nog associeert met doorgewinterde muzikanten op leeftijd en oud publiek heeft het mis: een nieuwe generatie blaast de eeuwenoude muzikale kunstvorm nieuw leven in.

Helemaal uit de lucht komt dat niet vallen. Als het consumeren van muziek steeds vluchtiger wordt, is er vanzelfsprekend behoefte aan een tegenbeweging. Zo verslinden jongeren massaal online tutorials waarin wordt uitgelegd hoe je bepaalde instrumenten bespeelt of hoe je zelf nummers kunt componeren. Een jamsessie live in de zaal is vervolgens een ultiem kijkje in de keuken; als nieuwsgierige muziekliefhebber sta je er met je neus bovenop.

Legendarisch

Lee-Ann Johanna (22) is junior programmeur bij de Amsterdamse popzaal Paradiso en organiseert daar jamsessies. Met zo min mogelijk covers, zegt ze erbij: ‘Ik probeer de covercultuur in jamsessies te doorbreken, want het is het mooist als er ter plekke iets nieuws en hedendaags ontstaat. Maar áls er een cover gespeeld wordt, dan liefst muziek van na 2015. Alles wat ervoor uitgekomen is, hebben we al vaak genoeg gehoord. Bovendien: als je nieuwe muziek niet herhaalt, heeft die ook nooit de kans legendarisch te worden.’

Ze kan zich haar eerste jamsessie nog goed herinneren. ‘Dat was in 2018 op een releaseparty van de artiest T-Shawn. Hij had in een loods in Amsterdam-Zuid een paar instrumenten in het midden van de ruimte geplaatst. Het liep uit op een grote jamsessie en de avond leidde ook nog tot een paar muzikale vriendschappen.’

Lokaal talent

De jamsessie nieuwe stijl lijkt echt vaart te hebben gekregen door de recente opkomst van een nieuwe Engelse jazz-scene. Johanna:‘Bands als Ezra Collective, Kokoroko en Nubya Garcia jammen veel samen en wanneer ze in Nederland zijn nodigen ze ook lokaal talent uit om mee te spelen. Daaruit kwamen nieuwe jamsessie-avonden voort op verschillende locaties in de Randstad, geleid door jonge muzikanten. Zoals de jongens die we hebben uitgenodigd voor de Super-Sonic Jam vanavond, de eerste avond van het Super-Sonic Jazz-festival in Paradiso.’

De avond bestaat uit drie verschillende blokken van drie kwartier, geleid door bandleiders van verschillende Amsterdamse jamsessie-avonden. Zo heeft toetsenist Benjamin Ankomah (24) , beter bekend als Bnnyhunna, een avond in het Soho House, drummer Junya Appiah (27), beter bekend als Junya, leidt een avond in club A’dam&Co en drummer Emmanuel Afriyie (24) oftewel Els Di incredible (24) in club Doka.

Als 2-jarige jamde Junya Appiah al met pannen en lepels bij zijn moeder in de keuken. Beeld Thaniel Owusu Agyemang

Junya Appiah drumt in de bands van onder anderen Rimon en Full Crate en was als 2-jarige al aan het jammen. ‘Mijn moeder is drummer, vocalist en gitarist en zong altijd tijdens het koken. Ik pakte dan wat pannen en lepels en zo maakten we samen muziek.’

Benjamin Ankomah is naast toetsenist ook producer voor andere artiesten en bracht in 2021 als soloartiest zijn debuut-ep Sintha uit. ‘Een jamsessie is de beste vertaalslag voor wat ik doe; zowel musiceren als componeren.’ Betekent dat dan dat je geen jamsessiemuzikant kunt zijn wanneer je niet zelf ook componeert? ‘Inderdaad, je bent soms twee uur lang aan één stuk door nieuw werk aan het maken. Daar moet je heel creatief voor zijn.’

‘Ervaring speelt ook een rol’, zegt Emmanuel Afriyie. Hij drumt bij onder anderen rappers Frenna en Jonna Fraser en toert met buitenlandse artiesten door Europa. ‘Bij een jamsessie sta je niet in dienst van een populaire vocalist, maar in dienst van de muziek. Als groep moet je met elkaar in verbinding staan.’

Benjamin Ankomah (24), beter bekend als Bnnyhunna, jamt graag om ‘dat gevoel dat je iets maakt dat groter is dan jezelf.’ Beeld Bnnyhunna

De jamsessies hebben een open podium, wat betekent dat iedere muzikale bezoeker mag deelnemen. Wat als er iemand het podium op komt die níét in verbinding staat met de rest van de groep?

‘Het fundament is meestal wel sterk genoeg om de klappen op te vangen,’ aldus Ankomah. ‘Maar het speciale moment is dan vaak wel weg.’

‘Wanneer je alleen maar komt om te laten zien hoe goed je een instrument kunt bespelen, gaat het niet werken’, zegt Afriyie. ‘Het is een teamsport, maar geen wedstrijd, eerder een training.’

Samen spelen hebben ze al vroeg geleerd, want naast dat ze alle drie van Ghanese afkomst zijn, in dezelfde buurt zijn opgegroeid en bij elkaar op school hebben gezeten, gingen ze ook naar dezelfde pinkstergemeentekerk in Amsterdam-Zuidoost. Al sinds hun 11de jammen ze elke zondag samen uren in de kerk.

Emmanuel Afriyie: ‘Soms worden we opeens omver geblazen door het talent.’ Beeld Els di Incredible

‘Daar hebben we als eenheid leren spelen. We spelen er in dienst van God en we eren hem door middel van muziek. We worden geleid door de heilige geest, daardoor kan het alle kanten opgaan. Daar moet je flexibel voor zijn,’ zegt Appiah. Ankomah: ‘Dat gevoel dat je iets maakt dat groter is dan jezelf hebben we vaak ook tijdens zo’n jamsessie.’

Op de vraag of ze het horen wanneer iemand niet heeft leren spelen in de kerk, zeggen ze alle vier, ook Lee-Ann Johanna, volmondig ja. ‘Het gaat erom dat je niet alleen instrumentalist bent, maar ook een muzikant die empathie voelt voor de rest van de band,’ zegt Appiah.

De vrije vorm brengt ook een verrassingselement met zich mee, zegt Afriyie. ‘Je ziet sommige mensen vaker terugkomen bij jamsessies en wachten op het moment om uit hun schulp te kruipen. Soms worden we dan opeens omver geblazen door het talent.’ ‘Voor het publiek werken zulke momenten ook verbindend,’ vult Johanna hem aan. ‘Samen maak je mee hoe iets gemaakt wordt wat eerder die avond nog niet bestond. Je ziet mensen nauwelijks filmen met hun mobiel. Die wordt alleen gebruikt om het geluid op te nemen.’

De Super-Sonic Jam op 16 november is onderdeel van het Super-Sonic Jazz Festival 2022, 16/11 t/m 20/11 in Paradiso, de Vondelkerk en kerkgebouw De Duif in Amsterdam.

