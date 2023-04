De Israëlische schrijver Meir Shalev zocht in zijn grote, gevarieerde oeuvre de lichtheid

Meir Shalev in 2004. Beeld Getty

Meir Shalev werd in juli 1948 geboren in de mosjav – een semi-coöperatief dorp – Nahalal in het noorden van Israël, waarvan zijn grootvader Aharon een van de stichters was. Een paar maanden eerder was de staat Israël uitgeroepen. Toch speelden de actuele turbulente ontwikkelingen amper een rol in zijn werk: ‘Ik schrijf niet graag over politiek, en ik lees het niet graag’, zei hij. Shalev leed al enkele jaren aan kanker, hij werd 74 jaar.

Met zijn eerste boek voor volwassenen, Een Russische roman uit 1988, brak hij onmiddellijk internationaal door. In zijn vaderland genoot hij toen al bekendheid als schrijver van ironische sketches voor radio en tv, als producent van tv-programma’s en als columnist, eerst voor de grote krant Haaretz, daarna ook voor andere kranten. Shalev was toen nog vooral kinderboekenschrijver en hij zou de perioden waarin hij leed aan een writer’s block ook in de jaren daarna blijven bestrijden met het schrijven voor kinderen.

Oma Tonja

Shalev kwam uit een familie van schrijvers en verhalenvertellers. Zijn vader Yitzhak was een dichter, zijn nicht Zeruyah Shalev (1959) is een gerenommeerd auteur en opa Aharon zat al liever achter de typemachine dan op de tractor. De boerderij in Nahalal werd voornamelijk gedreven door zijn oma Tonja, een Oekraïense die door Shalev tot leven werd gewekt in het autobiografische boek Het zat zo. Daarin speelt een Amerikaanse stofzuiger (een ‘svieperr’) een hoofdrol: wanneer Tonja zich realiseert dat de buik van het apparaat vol stof zit, verdwijnt het voor de rest van haar leven in een kast. Humor is belangrijk in Shalevs werk, een lichtheid die hem geregeld op het verwijt van oppervlakkigheid kwam te staan.

Linkse rakker

Shalev vocht als soldaat in de Zesdaagse Oorlog van 1967 en raakte daarbij zwaargewond. Daarna studeerde hij kunstgeschiedenis en psychologie in Jeruzalem. Hoewel hij het thema politiek in zijn werk liever vermeed, voor zover dat mogelijk is in een gepolariseerd land als Israël, was hij een uitgesproken smollanie, een ‘linkse rakker’ die voorstander was van de ‘tweestatenoplossing’. Niet zozeer vanwege de Palestijnen, maar omdat hij vreesde dat de politiek van haviken als Netanyahu Israël uiteindelijk zouden vernietigen. Soms verlangde hij terug naar zijn jeugd in de jaren vijftig, ‘we hadden toen minder grond maar ruimere opvattingen’. Gaandeweg verloor hij het geloof in een oplossing van het conflict dat zijn leven bepaalde.

Zijn oeuvre was zeer divers. Hij schreef boeken waarin hij terugkeerde naar de oude bijbelverhalen (De bijbel nu, In den beginne, het verfilmde De kus van Esau), romans als De vier maaltijden, De grote vrouw en Een duif en een jongen, maar ook zijn ervaringen als ‘wildtuinier’ (Mijn wilde tuin, uit 2018) bij zijn tweede huisje in de Jizreëlvallei, niet ver van waar hij was geboren, leverden stof voor verhalen. En daar ging het Shalev om: ‘Er is een verhaal, en dat moet verteld worden.’