De Israëlisch-Amerikaanse kunstenaar Roee Rosen maakte Kafka for Kids, maar niet voor kinderen

Kafka for Kids. Beeld Roee Rosen

‘Toen Gregor Samsa op een morgen uit onrustige dromen ontwaakte, ontdekte hij dat hij in zijn bed in een reusachtig ongedierte was veranderd.’ Klinkt dat als het begin van een kindersprookje? Natuurlijk niet, het beroemde verhaal De gedaanteverwisseling (1915) van Franz Kafka is veel te luguber, te duister en te wreed voor kinderen. Dat realiseerde de Israëlisch-Amerikaanse kunstenaar Roee Rosen (59) zich ook. Sterker nog, hij fantaseerde precies over het maken van een jeugdversie van Kafka’s verhalen omdat dat zo ongepast zou zijn. Een idee gedoemd te mislukken, noemde hij het project zelf.

Het resultaat is de angstaanjagendste kindertelevisiepastiche die je je voor kunt stellen. In Kafka for Kids (2022), nu te zien bij presentatie-instelling 1646 in Den Haag, is niets wat het lijkt. Op het eerste gezicht kijken we naar een ietwat overgeproduceerd kinderprogramma. Er zijn een opgewekte verteller (type aardige opa) en een olijk kind (naïef nieuwsgierig meisje) in een felgekleurd decor. Geschminkte vertellers en zangers zijn bijvoorbeeld in een bureau, een kast of een schilderij verstopt.

De scènes uit het boek zijn te zien als tekenfilms, prachtig getekend door Rosen. Er is ook een band die van dit alles iets opbeurends probeert te maken en daardoor alleen de gruwelijkheid van Gregors mismaaktheid benadrukt, bijvoorbeeld wanneer het dier door zijn vader wordt bekogeld met appels. Voor alle duidelijkheid: Kafka for Kids is dus niet geschikt voor kinderen.

Rosens kunstwerken zijn absurdistisch, humoristisch en ook politiek. Kafka for Kids heeft een verrassende epiloog of ontknoping, waarin de vraag ‘Wat is een kind?’ in verband wordt gebracht met Palestijnse kinderen die door Israël gevangen werden gehouden, onder hen een 12-jarig meisje dat in 2016 werd gevangengezet in een gevangenis voor volwassenen. Het is een bizarre plotwending, die Rosen weet te presenteren als volslagen logisch, haast onvermijdelijk. Wie zich afvroeg: hoezo Kafka voor kinderen, krijgt hier toch het antwoord gepresenteerd.

still uit The Dust Channel, 2016 Beeld Roee Rosen

Diezelfde strategie: het absurde mengen met het politieke paste Rosen toe in The Dust Channel (2016), een korte film die nu ook in 1646 wordt vertoond. Hier gaat het om een operette waarin een jong stel hun krachtige nieuwe stofzuiger bezingt. Tegelijk is deze film een zeer behendig verpakte, aanklacht tegen het – inmiddels gesloten – vreemdelingendetentiecentrum Holot in de Negev-woestijn. Op 24 maart is er een interview door schrijver Arnon Grunberg die, via een videoverbinding, de kunstenaar zal ondervragen over de thema’s in zijn werk.