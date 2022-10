De ironische post-punk van Dry Cleaning heeft een rijker kleurenpalet gekregen ★★★★☆

Dry Cleaning - Stumpwork

Van alle bands uit Groot-Brittannië en Ierland die de laatste jaren het stempel ‘post-punk’ kregen, was Fontaines D.C. wellicht de belangrijkste, maar op de ironische flank was ook de kennismaking met Dry Cleaning uit Londen plezierig.

Hamvraag: hoe lang zou de monotone praatzang van frontvrouw Florence Shaw leuk blijven? Nog een heel album, na debuut New Long Leg (2021)?

Stumpwork geeft het antwoord: ja, het is nog leuk. Aan de oppervlakte is niets veranderd: de lage vrouwenstem neuzelt rustig door over Netflix, een computermuis, Londen, schoenen (‘I’m bored, but I get a kick out of buying things’) en meer van zulks.

Daaronder zit hier en daar een muzikale verrassing: klarinetten in Anna Calls from the Attic, een dikke funkgroove in Hot Penny Day, akoestische gitaar in Kwenchy Kups. Vaker dan voorheen worden songs door een baslijn gedragen, in plaats van door een snijbrandergitaar.

Een rijker kleurenpalet, maar verder is Dry Cleaning nog gewoon Dry Cleaning. Precies goed, eigenlijk.

Dry Cleaning Stumpwork Pop ★★★★☆ 4AD/Beggars