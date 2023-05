De inval-Ombudsclown deelt de frustraties van een lezer over banners op de Volkskrant-site

De Ombudsclown behandelt vragen, klachten en opmerkingen over zaken waaraan eigenlijk niets te doen is.

De klacht

Dennis Wouters is ‘zo ontzettend gefrustreerd’ door de banner op de Volkskrant-site. ‘Elke keer als ik de pagina laad, word ik begroet door zo’n ding dat de onderkant van mijn scherm in beslag neemt en me dwingt deze te sluiten, niet met één, maar met maar liefst drie kliks.’ Wouters bekruipt het gevoel dat de site meer gericht is op abonnementsverkoop dan op een goede gebruikerservaring. ‘Kunnen we niet gewoon terug naar de goede oude tijd waarin banners vanzelf verdwenen? Of misschien kunnen we een wedstrijd houden om te zien wie de meeste keren op een banner kan klikken voordat ze hun telefoon uit het raam gooien?’

De Ombudsclown

Voordat de inval-Ombudsclown reageert op de klacht van Wouters, wil die eerst zeker weten dat we hier wel te maken hebben met een mens. Daarom krijgt hij eerst een ‘captcha’: klik op alle vakjes met een oversteekplaats, Dennis. En klik nu op alle vakjes met een auto. Akkoord. De inval-Ombudsclown deelt de frustraties van Wouters en stuurt een exemplaar van Het internet is stuk: maar we kunnen het repareren, van Marleen Stikker.