De intrigerende enscenering van ‘Infinity Chan’ draagt bij aan de beklemmende sfeer ★★★☆☆

‘Kun je me alsjeblieft vertellen wat je op deze plek vindt? Ik wil graag begrijpen waarom mijn broer hier terecht is gekomen,’ typt een jonge vrouw in een anonieme chatroom. In de voorstelling Infinity Chan maakt ze haar entree op het ‘darkweb’, dat bol staat van radicale fora zoals 4chan (waarop onder meer naaktfoto’s van wereldberoemde actrices werden gelekt). Op deze sites is álles toegestaan: vrouwenhaat, racisme, pornografie en zelfs een bizarre liefde voor My Little Pony.

In een klein decor dat grotendeels bestaat uit een enorme witte bank, zit de vrouwelijke hoofdpersoon veelal met haar rug naar het publiek te typen. De twijfelachtige blikken van actrice Jessie Wilms, de chatrooms waaraan ze zich waagt en de vervreemdende beelden die daar voorbijkomen worden op verschillende schermen geprojecteerd. Op schaarse momenten kijkt Wilms naar het publiek, bijvoorbeeld bij een doorbraak in haar onderzoek. Dan toont ze een palet aan emoties dat eindelijk ontroert.

De enscenering van regisseur Eva Line de Boer is vernuftig: het lichtontwerp, de animatiebeelden en een knetterend kabelgeluid op de achtergrond dragen allemaal bij aan de beklemmende sfeer. Maar in de tweede helft van het stuk verdwijnt die beklemming, verdwaalt de hoofdpersoon en belandt ze in een soort trip met avatars en een sexbot. Het roept meer vragen op dan het beantwoordt: is het eenzaamheid die haar nu drijft? Een verslaving?

Aan het eind van Infinity Chan stipt De Boer nog even de mogelijk heftige consequenties van radicale fora aan. De duistere onlinewereld, de stilistiek van De Boer en de vormgeving intrigeren, maar alles bij elkaar levert het weinig spel op waarbij het publiek zich volledig kan overgeven aan de innerlijke wereld van de protagonist.