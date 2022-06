De Interstate vertelt een verhaal van private rijkdom en publieke armoede

De Interstate 87 in New York. Beeld Getty Images

Het eerste wat opvalt in New York, althans vanuit autoperspectief: wat zijn er weinig Tesla’s! Tesla gaf Amerika zijn plaats terug in de voorhoede van de auto-industrie, maar New York is Toyotaland. De Camry, die je in Nederland weinig ziet en de Corolla, de best verkochte auto aller tijden, ondanks een model dat maar weinig mensen zich voor de geest kunnen halen. Op autogebied maakt New York, ooit de hoofdstad van het modernisme, een merkwaardig ouderwetse indruk.

Tesla is meer Californië, de eerste staat die de auto massaal omhelsde en daarmee de eerste staat waar de schadelijke gevolgen van uitlaatgassen ondubbelzinnig aan het licht kwamen. In Californië plaats je ook makkelijk een laadpaal in de garage van je vrijstaande huis. Laden wordt een stuk lastiger als je op de 21ste verdieping in Manhattan woont. ‘Hoe lang is je elektriciteitssnoer?’, zoals het magazine New York schertsend opmerkte.

De New Yorker is aangewezen op publieke laadpalen en daarmee komen we op een oud Amerikaans probleem: een gebrek aan bereidheid om te investeren in de publieke infrastructuur. Volgens The New York Times heeft New York welgeteld 86 laadpalen, waar Amsterdam er in 2020 al 3.700 had.

De Amerikaanse infrastructuur verkruimelt, constateerden we toen we over de Interstate 87 van New York naar Woodstock reden. Een bordje langs de weg herinnert aan president Eisenhower (1952-1960), onder wiens bewind het netwerk van Interstate-snelwegen werd opgezet.

Destijds werden de snelwegen gezien als de grootste publieke werken sinds de piramiden. Landschapsarchitect John Griffith noemde de snelwegen een Amerikaanse Akropolis, waar schoonheid en functionaliteit elkaar ontmoeten, in een uitdrukking van de aspiraties van een land dat modern en mobiel wilde zijn. De auto en de snelweg vormden een perfecte samenvatting van de Amerikaanse manier van leven.

Maar sindsdien lijkt er weinig meer gebeurd aan de snelwegen, getuige alle kuilen, hobbels, naden en provisorisch gerepareerde beschadigingen. De Interstate doet meer denken aan Parijs-Roubaix dan aan het soepele zoab (zeer open asfaltbeton) van de A2.

Europeanen rijden in een Golf (1.300 kilo, motor van hooguit 1,5 liter) over schitterende snelwegen, Amerikanen in krankzinnige benzineslurpers als de Chevrolet Suburban (2.500 kilo, 5,3 liter) over een hobbelig wegdek. De Chevy en de Interstate vertellen het oude verhaal van private rijkdom en publieke armoede, van een land dat zijn lust in publieke werken heeft verloren en zelfs glad asfalt als een vorm van socialisme lijkt te beschouwen.