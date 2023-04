De interieurbranche verlangt terug naar het oude normaal, zo blijkt op de Milan Design Week

Strakke houten stoelen van fabrikant Magis.

Na de drie coronajaren moest de Milan Design Week dit jaar eindelijk weer een volwaardige editie beleven. Het grootste designevenement ter wereld wordt bovendien op het traditionele moment gehouden: medio april, als de voorjaarszon fonkelt; afgelopen zondag was de laatste dag.

En inderdaad is deze 61ste editie ‘ouderwets’ levendig, met lange rijen voor spannende locaties in de Milanese binnenstad. Het valt vooral op dat de interieurbranche terugverlangt naar het ‘oude’ normaal. Naar een onschuldigere tijd, van voor de oorlog in Oekraïne, klimaatverandering en andere crises.

Over de auteur

Jeroen Junte is designjournalist. Hij schrijft sinds 2001 voor de Volkskrant over grafische vormgeving, productdesign en interieurarchitectuur.

Merken grijpen misschien wel daarom veelvuldig terug op hun eigen historie. Het geeft ze ook nog eens een authentieke uitstraling, wat in tijden van nepnieuws en internethypes een onvervangbare kwaliteit kan zijn. Oprukkende digitalisering wordt juist op afstand gehouden, op een handvol elektronische snufjes na. De televisie van LG, bijvoorbeeld, oogt als een ouderwetse kast op pootjes, de nieuwste gadgets van Google hebben de organische vorm van waterdruppels. Zo tekenen zich toch vijf heldere trends af op de Milan Design Week.

Expressieve en speelse verlichting

Ledtechnologie bestaat al jaren, maar het lijkt wel alsof nu pas de geest uit de fles is. Het glimmende brons en ranke messing van de laatste jaren is verruild voor een bont palet aan materialen en expressieve vormen. Lampen zijn vervaardigd van echte boomtakken en lavasteen of versierd met vogelveren. Ook de vormtaal is getransformeerd van een hedendaags art deco naar expressief en speels.

Philippe Malouin ontwierp voor de vooruitstrevende lampenfabrikant Flos de tafellamp Bilboquet. Aan een voet met een magnetische ronde kop kan in elke gewenste stand een soort metalen zaklamp worden gehangen. Het licht kan worden gedimd of gebundeld. Omhoog gericht kan de Bilboquet een sfeerlamp zijn met diffuus licht, omlaag juist een leeslamp.

Ron Gilad Beeld Alberto Strada

Zelfs klassieke lampencollecties worden opgeleukt. De Israëlische ontwerper Ron Gilad – eigenlijk meer kunstenaar – maakt ontregelende installaties van lampen van Le Corbusier en andere grootheden uit de vorige eeuw. Zo plaatst hij een miniatuurversie van zichzelf onder een stalamp, die daardoor opeens als een straatlantaarn oogt.

De Luna van Occhio

Spiksplinternieuw is dan weer de Luna, een hightech toverbol van het Duitse merk Occhio. Een lichtgevende witte kern lijkt te zweven in een viskom met spiegelglas aan de binnenkant. Uitgeschakeld oogt de lamp als een massieve zwarte bol; als hij aan is, verschijnt binnenin een volle maan – als zo’n ouderwetse sneeuwbol, maar dan verlicht.

Oud en toch nieuw

Lampen van het Japanse Yamagiwa. Beeld Giuseppe De Francesco

Ontwerper Ron Gilad is zeker niet de enige die een nieuwe draai geeft aan een bestaande collectie. De Japanse architect Shigeru Ban bouwde voor de Design Week een kartonnen tunnel waarin de houten stalampen worden gepresenteerd die de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright in 1933 had ontworpen voor zijn woonhuis in Taliesin, in Wisconsin. De originele lampen worden nu uitgebracht door Yamagiwa ter gelegenheid van het honderdjarige bestaan van dit Japanse lampenmerk.

Het klassieke Deense meubelmerk Gubi nodigde een tiental kunstenaars en modeontwerpers uit om een eigentijdse draai te geven aan een eigen succesnummer, de tien jaar oude Beetle Chair. De tijdloze, ingetogen vorm van deze stoel wordt alleen maar krachtiger door de uitvoeringen in roze glanslak of juist gruizig papier-maché. De collectie staat uitgestald in een buitenzwembad dat zo zou kunnen figureren in een Fellini-film.

Het bord van Marc Newson voor aardewerkfabrikant Cor Unum.

Maar in het uitventen van de eigen historie spant Cor Unum uit Den Bosch de kroon. Voor de zeventigste verjaardag van deze idealistische aardewerkfabrikant – de productie wordt deels gedaan door werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt – is zeventig ontwerpers gevraagd een bord te ontwerpen. Marc Newson ontwierp een nieuw organisch patroon, Maarten baas voorzag een bord van een tegeltjeswijsheid. Van Claudy Jongstra tot Nathalie du Pasquier, alle grootheden die ooit iets voor Cor Unum hebben ontworpen doen weer mee. Aan zo’n sterrenparade kunnen er maar weinig aan tippen in Milaan.

De naakte waarheid

Ongepolijst en puur natuur: het is onontkoombaar in Milaan. Of het nu hanglampen zijn van troebel glas met grote luchtbellen erin of een boekenkast van korrelig gips, de materialen worden in hun woeste eenvoud getoond. Grondstoffen worden immers niet alleen steeds duurder, maar ook schaarser. Laat maar zien dus, dat naakte hout, die ruige natuursteen en het grove staal. Het heeft ook wel wat, de bruuske eerlijkheid van deze nieuwe luxe. Kleine nuance: die tref je overigens vooral bij de kunstzinnige ontwerpers en verfijnde designlabels.

Een kast van geblakerd staal, door Wouter Persyn. Beeld Thibeau Scarceriaux

Het getuigt daarom van lef dat het landenpaviljoen van België is gewijd aan jong talent dat zich mag uitleven in dit materieel fetisjisme. Een kast is vervaardigd van geblakerd staal, uit een vilten wandkleed steken nog woldraden en een kruk bestaat uit drie houtstronken, bijeen geknoopt met een rafelig juten touw. Het oogt zwaar en somber, bij vlagen met duistere trekjes. Maar het is ook intrigerend en van een onweerstaanbare urgentie. Het zijn tenslotte roerige tijden.

Aangename contrasten

Luxemerken hebben een stevige positie veroverd op de Milan Design Week. Allereerst door met geld te smijten; hun exclusieve collecties liggen uitgestald in de mooiste palazzi. Voor de meeste mensen zijn de verfijnde leren fauteuils van Fendi of de ragfijne wollen dekens van Louis Vuitton onbereikbaar – letterlijk ook, want het aanraken van de gebruiksvoorwerpen is strikt verbonden. Modehuis Hermès presenteert de nieuwe Home Collection niet voor niets achter tralies van roestig staal.

Wat dit machtsvertoon toch relevant maakt, is dat deze merken zo’n zwaar stempel drukken op de populaire beeldcultuur door hun alomtegenwoordigheid in de (sociale) media. En daardoor beïnvloeden ze uiteindelijk ook de collecties van toegankelijkere meubelmerken.

Loewe

Het terugkerende thema van luxemerken is een collage van contrasterende materialen en vormen. Polarisatie en scherpe tegenstellingen zijn tenslotte alomtegenwoordig. Het Spaanse luxemerk Loewe toont zijn nieuwe tassencollectie op houten rommelmarktstoelen die kunstig zijn gedecoreerd met zacht leer en pluizig vilt, maar ook isolatieplastic. En verdraaid, tegelijkertijd lanceert de speelse stoelenfabrikant Magis een strakke houten stoel van Konstantin Grcic, bekleed met een kleurrijke en zachte wollen deken van Hella Jongerius.

Design voor de zintuigen

De installatie van Google

Het idee is simpel. Een spiegelend bassin van roestvrijstaal, gevuld met water dat trilt op lome bastonen. Door de wisselende vibraties neemt het water steeds andere golven en patronen aan. Weerspiegeld op de wanden en het plafond geeft dit een ervaring van beeld, geluid en fysieke ontspanning. Met deze installatie verbeeldt Google het ontwerpproces van een nieuwe collectie smartwatches en luidsprekers. De vloeiende vormen van deze elektronische gadgets zijn geïnspireerd op waterdruppels. Zo bolt de glasplaat van het horloge op als vloeistof in een overvolle beker.

Google is niet het enige merk dat de zintuigen bespeelt, vanuit de gedachte dat het prettig is om schermtijd af te wisselen met voelen, luisteren en zelfs ruiken. Zo heeft het avontuurlijke meubelmerk Moooi een ingenieuze installatie die de showroom vult met tintelende geuren.

Een designspelonk van kleurrijk natuursteen, door architectenbureau OMA en steenleverancier Solid Nature. Beeld Marco Cappelletti

Maar echt ondergedompeld in een andere wereld worden de bezoekers van de installatie die architectenbureau OMA creëerde voor steenleverancier Solid Nature. Een voormalige parkeergarage is verbouwd tot een designspelonk van kleurrijk natuursteen. Maar net als Google is de zintuiglijke beleving onderdeel van een goed doordacht concept. Zo moeten bezoekers eerst afdalen onder de grond via een stenen trap. Vervolgens wordt met licht en schaduw, bewegende wanden, ambient-achtige soundscapes, verhalende fotografie en geometrische steenformaties in zeven stappen de transitie verbeeld van aardkorst tot glanzend interieurproduct.

Zo wordt design hier fysiek en emotioneel ervaren. Alsof met deze mindfulness een aanzet wordt gegeven tot een bewustere manier van consumeren en produceren.