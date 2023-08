De intens doorvoelde spirituals komen bij countertenor Reginald Mobley vanuit de tenen ★★★★☆

De frisse countertenorstem van Reginald Mobley viel vorig jaar al op op het Festival Oude Muziek in Utrecht, waar hij bij de Nederlandse Bachvereniging zong. Nu is zijn album uit, Because, op het label Alpha. Daarop kiest de Amerikaan niet voor het geijkte countertenorenrepertoire, maar voor spirituals die merkbaar dicht bij hem liggen.

Het is een bijzonder samengaan: het meest etherische stemtype, dat vaak juist voor wat afstand zorgt en dat we associëren met barok, en dan die spirituals die zo intens doorvoeld worden gebracht dat het woord ‘vertolkt’ ontoereikend is. Er staan geliefde nummers op als Nobody Knows the Troubles I’ve Seen en Deep River. Florence Price, de herontdekte Afro-Amerikaanse (1887-1953) die in een paar jaar tijd tot de meest gespeelde componisten is gaan behoren, ontbreekt ook hier niet.

Prachtige stem, groot bereik, maar Mobley is vooral een goede zanger, en dat is toch echt wat anders. Stilistisch doet hij wat denken aan Joyce DiDonato (de voordracht, het vibratogebruik, de subtiele glijtonen), al komt het in dit repertoire bij Mobley nog meer uit de tenen, vooral in de opener Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Pianist Baptiste Trotignon, verantwoordelijk voor de meeste bewerkingen, wil zich iets te veel laten gelden in rusteloze, ook wat generieke improvisaties. Maar wie gaat er nou klagen als je Mobley zo mooi Steal Away hoort zingen?

Reginald Mobley Because Klassiek ★★★★☆ Alpha