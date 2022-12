De innemende frontman van Faithless die dance nieuwe betekenis gaf

Met Faithless werd zanger en tekstschrijver Maxi Jazz een van de grootste en geliefdste dance-acts van de wereld. Zaterdag maakte de band bekend dat Maxi Jazz op 65-jarige leeftijd is overleden.

Alleen al zijn verschijning was indrukwekkend en maakte hem tot het boegbeeld van zijn band Faithless. Als Maxi Jazz optrad, eigende hij zich het podium toe als een statige frontman, met zijn lange en magere lijf meestal gestoken in een zwart en net iets te ruimzittend pak. Hij staarde somber het publiek in, zoals bij een aantal memorabele shows in de Amsterdamse Paradiso, en droeg zijn teksten monotoon maar indringend voor, als een dichter, of een predikant op de kansel.

Misschien waren die optredens in de tot concertzaal omgebouwde kerk daarom ook zo magisch, met Maxi Jazz die de tekst opdreunde van dat ene lied God is a DJ, dat aan het einde van de vorige eeuw een monument werd van de moderne dance: ‘This is my church, this is where I heal my hurts.’ Veel bezoekers van deze shows zullen zich de zaterdag overleden Maxi Jazz het liefst zo herinneren: als een voorganger in het clubleven en iemand die de dansmuziek aan het einde van de vorige eeuw toch weer een nieuwe richting op duwde.

Maxi Jazz werd in 1957 geboren als Maxwell Fraser in de Londense wijk Brixton. In de jaren tachtig ontdekte hij hiphop, ging hij zelf teksten schrijven en draaide hij platen voor illegale radiostations. Maxi Jazz begon ook zijn eigen band Soul Food Café System, waarmee hij optrad in Londen en op het Europese vasteland. Het collectief verwaterde halverwege de jaren negentig. Maxi Jazz bleef nog wel actief in de muziek en werkte mee aan een aantal dub-platen, maar een grote carrière in de popmuziek leek niet in het verschiet te liggen.

Toegankelijk maar meeslepend

Tot hij in 1995 de Britse producer Rollo (Rowland Armstrong) ontmoette in een studio. De twee besloten samen met de toetsenist Sister Bliss (Ayalah Bentovim) een band te vormen, om daarmee een nieuwe muzikale mix op de wereld los te laten. Faithless wilde hiphop, house en techno samenbrengen met wat bombastische stijlvormen uit de klassieke muziek, en zo toegankelijke maar meeslepende dancetracks maken die ook zouden kunnen doordringen tot de hitlijsten. Dat lukte verbazend snel. Het nummer Insomnia van het debuutalbum Reverence uit 1996 werd direct een enorme hit.

Maxi Jazz schreef de tekst van Insomnia naar eigen zeggen in twintig minuten, toen Sister Bliss hem op het idee had gebracht een lied te maken over slapeloosheid – een bekend verschijnsel bij ravers die een nacht hebben doorgehaald, al dan niet met hulpmiddelen. ‘There’s no release, no peace’, prevelde Maxi Jazz, op een trance-achtige housebeat en bonkende synths. ‘I can’t get no sleep.’ De band werd er wereldberoemd mee en kon lang teren op dat voor veel clubbers zo herkenbare strijdlied, dat een van de grootste dance-anthems van de jaren negentig werd.

Faithless kon het succes van de eerste albums uitbouwen, omdat de band spectaculaire liveshows in elkaar wist te zetten, met naast het trio vele gastmuzikanten, en vooral de innemende performance van Maxi Jazz. Faithless speelde eerst de poppodia in Europa plat en werd daarna een vaste en feestelijke headliner voor de belangrijkste festivals ter wereld, van het Britse Glastonbury tot het Amerikaanse Coachella en natuurlijk Pinkpop, waar Faithless rond de eeuwwisseling drie keer optrad. Faithless was in de jaren nul een van de geliefdste live-acts van de wereld, en dat was bijzonder voor een dance-band.

Maxi Jazz schreef met Faithless niet alleen laagdrempelige clubhits maar ook een aantal indrukwekkende protestsongs. Het nummer Mass Destruction uit 2004 koppelde alledaagse gewelddadigheid en racisme aan de inval in Irak in 2003. De tekst van het lied ging een eigen leven leiden en werd zelfs voorgedragen in de Amerikaanse Senaat.

Maxi Jazz op het Hongaarse Sziget Festival in 2010, het jaar waarop Faithless in totaal voor ruim een miljoen mensen optrad. Beeld Ben Houdijk

Miljoenenpubliek

Faithless werd een wat overvraagde band en moest een paar lange pauzes inlassen. Maar steeds als de band met nieuw werk kwam en weer in de tourbus stapte, stroomde het publiek massaal toe. Gedurende het jaar 2010 speelde Faithless voor ruim een miljoen mensen.

Een jaar later stapte Maxi Jazz uit de band, onder andere om meer tijd te kunnen besteden aan zijn race-hobby. Maxi Jazz had een collectie stoere bolides, waarmee hij vele circuits onveilig maakte en meedeed aan wedstrijden. In 2001 had zijn liefhebberij de band al eens dwars gezeten: Maxi Jazz crashte en raakte gewond, waardoor Faithless een serie shows moest afzeggen.

In 2015 begon Maxi Jazz nog eens een eigen band: Maxi Jazz & The E-Type Boys. Maar daarmee kon hij het succes van zijn band Faithless nooit evenaren, als hij dat al wilde. Hij schoof dat jaar ook weer kort aan bij zijn oude band, voor een paar optredens onder de toepasselijke bandnaam Faithless 2.0.

Zaterdag schrokken de volgers van Faithless van het bericht dat Maxi Jazz plotseling was overleden. Over de doodsoorzaak werd niets bekend gemaakt, maar zijn oude bandvriendin Sister Bliss meldde op het officiële Twitter-account van de band dat de zanger, tekstschrijver en podiumpersoonlijkheid vredig is overleden in zijn slaap. ‘Hij gaf onze muziek ware betekenis en een boodschap’, schreef zij verder. Maxi Jazz is 65 jaar geworden.