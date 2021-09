De Indiase Nalini Malani, gestrand door corona in Amsterdam, bracht een jaar in beeld aan de keukentafel

Wekelijks bespreken we een kunstwerk dat nú om aandacht vraagt. Deze week: Exile – Dreams – Longing van Nalini Malani.

‘Dit kunstwerk was niet gepland,’ zegt kunstenaar Nalini Malani aan de telefoon. Een verzuchting die we na anderhalf jaar pandemie maar al te goed kennen, in talloze varianten. Dit was niet het plan.

De variant van Malani, die normaal gesproken in India woont en werkt, gaat als volgt: na een werkbezoek in Barcelona halverwege maart 2020 strandde ze samen met haar man in Amsterdam. Dat ze hier meer dan een jaar zou blijven wonen en een nieuw kunstwerk zou maken had ze niet voorzien. ‘Ik had geen atelier en ook geen schildersbenodigdheden bij me. Omdat ik wilde blijven werken begon ik te tekenen, aan de keukentafel van het kleine appartement waar we verbleven.’

De 89 tekeningen die Malani aan die keukentafel maakte zijn vanaf deze week te zien in het Kunstmuseum in Den Haag. In de installatie Exile – Dreams – Longing hangen ze in chronologische volgorde, van april 2020 tot april 2021. Een heel coronajaar in beeld. Al gaan deze beelden over veel meer dan de pandemie.

Nalini Malani: ‘Exile – Dreams – Longing’ in het Kunstmuseum Den Haag. Beeld Natascha Libbert

‘Een gedachtenwolk’, zo noemt Malani het kunstwerk zelf. Persoonlijk vind ik dat woord iets te zacht klinken voor wat je ervaart als je wat tijd in de installatie doorbrengt. Ik had het gevoel recht in het hoofd van de kunstenaar te kunnen kijken. En in dat hoofd trekt blijkbaar de hele wereld in alle heftigheid voorbij.

Sommige tekeningen zijn verfijnd en kwetsbaar. Vooral aan het begin van de reeks zie je veel mensfiguren in dunne, gevoelige lijnen getekend, gecombineerd met priegelige teksten die over het papier kronkelen. Andere tekeningen zijn agressief en druk, met dikke lijnen in felle kleuren en koeienletters die je heftige woorden toeschreeuwen. ‘RAPE.’ ‘SHOUTING MAN.’ ‘LYNCHING.’ Je ziet hoe de stijl van de kunstenaar van dag tot dag en van maand tot maand verandert. En je herkent terugkerende motieven: verwijzingen naar Alice in Wonderland, George Orwells dystopische roman 1984, gedichten van Adrienne Rich.

Een onderwerp dat in veel tekeningen terugkeert is geweld tegen vrouwen. Schokkend is een tekening die verwijst naar de groepsverkrachting en moord op het 8-jarige meisje Afisa Bano, in het Indiase dorp Kathua. GANG RAPE staat er in grote rode letters, over een tekening van mannen die aan alle kanten aan een meisje trekken.

‘Er zijn veel dingen waar ik me machteloos over voel’, zegt Nalini Malani. ‘Ik zie hoe wat ik giftig mannelijk kapitalisme noem zich over de wereld verspreidt. In India hebben we nu een democratie en toegang tot de vrije markt, maar de onderdrukking van vrouwen gaat door en de ongelijkheid groeit. In Brazilië zit een president die actief vrouwenhaat verspreidt. Tekenen geeft me ruimte om na te denken over onderwerpen die me aangrijpen.’

Museum Het Schip in Amsterdam, een voorbeeld uit ca. 1920 van de bouwstijl van de Amsterdamse School , ontworpen door architect Michel de Klerk. Beeld Museum Het Schip

Wat naast het geweld opvalt: van veel tekeningen straalt een oranje gloed. Het geeft zelfs de heftigste beelden iets warms en hoopvols. De kleur is geïnspireerd door de Nederlandse architectuur, vertelt Malani. ‘De eerste honderd dagen in Amsterdam bleef ik binnen. Toen ik voor het eerst weer naar buiten ging, werd ik getroffen door de prachtige bakstenen gebouwen. Fantastisch!

‘Al wandelend leerde ik over de modernistische idealen van de Amsterdamse School en van Berlage, de architect van het Kunstmuseum in Den Haag. Die architecten wilden ruimten ontwerpen waar gewone mensen konden nadenken en leren. Met mijn tekeningen breng ik een hommage aan dat idee.’

Nalini Malani