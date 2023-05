De impact van jarenlang misbruik in het treffende ‘Dalva’: pijnlijker wordt het niet, kán het ook niet ★★★★☆

Zelda Samson in ‘Dalva’.

Van dame tot puber, zo ontspint zich het omgekeerde coming-of-agetraject in Dalva, eerder dit jaar verkozen tot publieksfavoriet op IFFR. En het Franse drama van de Belgische regisseur en scenarist Emmanuelle Nicot doet op rudimentair niveau wel wat denken aan zo’n body-swap-Hollywoodformule, waarin de volwassene plots wakker wordt in het lichaam van een adolescent, met alle bijbehorende (komische) problemen van dien. Al is het onderwerp van Dalva van een heel andere en veel zwaardere orde: de deprogrammering en resocialisatie van een jarenlang door haar vader ontvoerd, verstopt en misbruikt meisje.

‘Jacques!’, gilt de 12-jarige Dalva naar die vader, van wie ze bruusk wordt gescheiden tijdens een politie-inval in de openingsscène. We zien een wanhopige mini-vrouw, in keurig-ouwelijke jurk, met opgestoken haar en make-up. De hulpverlening en het justitiële apparaat mogen beweren dat haar ‘geliefde’ een gestoorde pedofiel is die zijn eigen kind in de rol van echtgenote dwong, Dalva zweert bij een andere werkelijkheid. Zodra ze de kans krijgt, probeert ze te ontsnappen uit de gesloten jeugdopvang vol ‘normale’ probleemtieners. Want: ‘Ik ben geen kind, ik ben een vrouw.’

Over de auteur Bor Beekman is sinds 2008 filmredacteur van de Volkskrant. Hij schrijft recensies, interviews en langere verhalen over de filmwereld.

Er is veel opmerkelijk aan Nicots speelfilmdebuut, van de exact voldoende op de huid zittende cameravoering tot de niet-uitleggerige vertelstijl, die de kijker meevoert met Dalva. Hoe vreemd en vijandig moet de nieuwe wereld zijn voor dit pas net uit haar isolement bevrijde meisje. De filmmaker grijpt niet naar het paardemiddel van een flashback naar het daadwerkelijke misbruik. Ze laat de impact van het jarenlange vergrijp aflezen aan Dalva’s blik en lichaamstaal: hoe het meisje in de houding springt als ‘modelvrouw’, op bezoek in de gevangenis bij dat verachtelijke hoopje vader. Pijnlijker wordt het niet, kán het ook niet. Hoofdrolspeler Zelda Samson laveert eerst tussen kind en vrouw, om vervolgens uit de kast te komen als prille puber, aangemoedigd door haar opstandige huisgenoot Samia, met wie ze vriendschap sluit.

Het is dit jaar al de zoveelste imponerende dragende rol van een jong meisje zonder eerdere acteerervaring, na de arthousehits Aftersun en A Quiet Girl; alsof zich plots een hele nieuwe, toekomstige generatie acteurs meldt.

Ook de onderlinge frictie, lol en lotsverbondenheid in de opvang weet regisseur Nicot goed te treffen, zonder door te slaan in het stichtelijke. Mooi hoe deze kinderen een eigen ring vormen tussen de ‘gewone’ leerlingen op school, met wie ze zich overdag mengen. Dalva aanschouwt de wereld voor het eerst met eigen ogen, vol verwondering en onzeker over haar eigen plek. Beschadigd, maar niet verslagen.