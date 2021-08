‘De impact van #booktalk op TikTok is immens. Ineens halen groepen pubers de kasten leeg!’

Grietje Braaksma Beeld Sabine Van Wechem

Jullie nr. 1, Spiegel en palet, is een overzicht van 500 zelfportretten van vrouwelijke kunstenaars?

‘Jennifer Higgie is een Britse kunsthistorica die een ander licht laat schijnen op de kunstgeschiedenis. Lang is die wereld gedomineerd door mannen. Veel werken die door vrouwen zijn geschilderd, werden aan mannen toegeschreven. Higgie schrijft er prachtig over. Geweldig dat het nu is vertaald.’

De Godden broers van Meg Rosoff, nr. 5, is een youngadultboek?

‘Over de weemoedige tijd tussen adolescentie en volwassenheid. Gedurende het hele boek weet je niet of het is geschreven vanuit het perspectief van een jongen of een meisje. Geschikt vanaf een jaar of 15. Maar ook voor volwassenen is dit een aanrader.’

Jullie nr. 6, Stille aarde, is een liefdesverklaring aan de insectenwereld?

‘Deze zomer heb ik 1.400 kilometer langs de contouren van Nederland gefietst – en dacht ik vaak: wat zijn we met z’n allen aan het doen? Dan heb ik het over ‘de verdozing’ van Nederland, zoals Martin Bril al schreef. En over de monocultuur van velden met alleen maar maïs bestemd voor veevoer. Dit boek van Dave Goulson over het belang van insecten is een wake-upcall. Lees dit.’

Nr. 10, Stenen eten, is een debuut.

‘Een roman over een reeks zelfmoorden in een dorp. Over schuldgevoel en schaamte. Subtiel en ontroerend geschreven door Koen Caris. Niet voor niets wordt dit knappe debuut omarmd door boekverkopers.’

Hoe zijn jullie de zomer doorgekomen?

‘Voorspoedig. De impact van #booktalk op jongenplatform Tiktok – een community waar jongeren over boeken praten – is immens. Er komen plotseling groepen pubers als sprinkhanen naar Broese en ze halen alle kasten leeg! Youngadult, veel Engelstalige, maar ook Nederlandstalige boeken. We laten nu in sneltreinvaart boeken uit Engeland komen, omdat we het anders niet kunnen aanvullen. Zo zie je: lezen moet niet worden opgelegd door volwassenen, het moet uit de groep zelf komen. Deze ontwikkeling is een enorme opsteker voor het boekenvak.’

Toptien van Boekhandel Broese

1. Jennifer Higgie: Spiegel en palet; Spectrum

2. Sulaiman Addonia: Stilte is mijn moedertaal; Uitgeverij Jurgen Maas

3. Marlen Haushofer: De wand; Uitgeverij Orlando

4. Cornelis Verhoeven: Alledaagse mijmeringen; Uitgeverij Damon

5. Meg Rosoff: De Godden broers; Luitingh Sijthoff

6. Dave Goulson: Stille aarde; Atlas Contact

7. Robert Walser: De bediende; Koppernik

8. Tim Parks: Het heldenpad; De Arbeiderspers

9. Stine Pilgaard: Meter/seconde; Uitgeverij Oevers

10. Koen Caris: Stenen eten; Atlas Contact

Toptien best verkocht van De Bestseller 60 (samengesteld door de CPNB)

1. Charlie Mackesy: De jongen, de mol, de vos en het paard; KokBoekencentrum

2. Esther Verhoef: De nachtdienst; Prometheus

3. Lale Gül; Ik ga leven; Prometheus

4. Stephen King: Billy Summers; Meulenhoff Boekerij

5. Michael Pilarczyk: Je bent zoals je denkt; Invictus

6. Michel van Egmond & Antoinnette Scheulderman: Derksen; Inside

7. Suzanne Vermeer: Dwaalspoor; A.W. Bruna

8. Raynor Winn: Het zoutpad; Balans

9. Lucinda Riley: De zeven zussen; Xander Uitgevers

10. Karin Slaughter: Valse getuige; HarperCollins