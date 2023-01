De ijzige en dansbare shoegaze van Ladytron wil maar niet gedateerd klinken ★★★★☆

Toen Ladytron begon, in de vroege jaren nul, greep de band al terug op de popmuziek van twee decennia eerder. De synthpop van de Liverpudlians, met zangeressen Helen Marnie en de in Bulgarije geboren Mira Aroyo als hoofdrolspelers, werd opgetrokken uit heimwee naar koele new wave en postpunk, en naar pionierende bands als Ultravox, Depeche Mode en Simple Minds. Rond de bubbelende, analoge synths werden melancholieke liedjes geschreven, die soms nog desolater werden door de in het Bulgaars geprevelde teksten van Aroyo.

Ladytron viel in de jaren tien een beetje stil, maar kreeg een oppepper dankzij het oude nummer Seventeen uit 2002, dat twee jaar geleden werd ontdekt op TikTok en ineens opnieuw een pophit werd. Het moet de band hebben aangezet tot een serieuze wedergeboorte, want op het nieuwe Time’s Arrow komt Ladytron mooi tot leven.

De gevoelstemperatuur op topliedjes als Misery Remember Me en California schommelt als vanouds rond het vriespunt, en de trage drummachines, de synths in mineur en de door een dikke mist dwarrelende vocalen doen denken aan het beste werk van de Cocteau Twins. En in de baslijnen schemert ook nog de Italo-disco van Giorgio Moroder.

De pop van Ladytron, die dankzij vele remixen al was doorgedrongen tot het clubleven, is nog steeds uiterst dansbaar. Maar dan wel met de blik gericht op de schoenpunten: The Night bijvoorbeeld is een euforische shoegaze-track, met hemelse toetsen en een nauwkeurig gearrangeerde nostalgie die toch fris aanvoelt. De ijzige synths worden laag op laag gestapeld maar krijgen precies op het juiste moment lucht, om de teksten en vooral het sterke refrein alle ruimte te geven. En gedateerd wil Ladytron maar niet klinken.

Mira Aroyo (l) en Helen Marnie van Ladytron.

Ladytron Time’s Arrow Elektronisch ★★★★☆ Cooking Vinyl/ V2