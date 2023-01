De hypnotiserende thriller ‘Snow and the Bear’ ademt vanaf het begin mysterie en naderend onheil ★★★★☆

‘Snow and the Bear’

‘Wacht maar tot de sneeuw smelt’, zegt iemand in de Turkse thriller Snow and the Bear tegen hoofdpersonage Asli, ‘dan zie je het paradijs dat eronder ligt.’ Maar de winter lijkt eindeloos in het berggehucht waar Asli als verpleger is aangesteld, en onder de voortdurend vallende sneeuw gaat wellicht helemaal niets goeds schuil. ‘Wie weet welke schaamte daar verborgen ligt,’ verzucht een andere dorpsbewoner.

Dertiger Asli, soeverein vertolkt door Merve Dizdar, lijkt het allemaal niets te kunnen schelen. Ze is van Ankara naar het ruige oosten van Turkije afgereisd om haar zorgdienstplicht te vervullen, terwijl ze via haar invloedrijke vader makkelijk elders gestationeerd had kunnen worden. Ze wil zich onafhankelijk voelen, en zolang ze haar werk kan doen trekt ze zich weinig aan van de patriarchale machtsverhoudingen in het dorp, van de geheimen, het seksisme, het bijgeloof en de waarschuwingen dat ze niet alleen op pad moet gaan.

Buitengewoon intrigerend, hoe cineast Selcen Ergun deze nuchtere vrouw laat verdwalen in haar ijzig hypnotiserende regiedebuut. Snow and the Bear (Kar ve Ayi) is een film die mysterie en sluimerend onheil ademt, al vanaf het openingsbeeld: een lang aangehouden drone-shot volgt Asli’s auto, ploegend door de landweggetjes, om opeens los van haar over de bomen en sneeuwvlaktes te zweven. Dit onpersoonlijke en toch vreemd bezielde perspectief spreekt eveneens uit de scènes waar de film als het ware in zijn eentje door het bos zwerft, de soundtrack gevuld met wind, krakend hout en de niet te plaatsen geluiden van dieren – misschien ook geschreeuw.

En wat te denken van de verhalen over de uit hun winterslaap gewekte beren die het dorp bedreigen, maar die niet mogen worden afgeschoten? Met iedere gedode beer zal de winter alleen maar langer duren, weten de bewoners van het dorp. Vandaar dat de zonderlinge Samet (Saygin Soysal), die zich als steun aan Asli opdringt, zakken vol vlees naar het woud sleept.

Tegelijkertijd draait de film, geschreven door Elgun en Yesim Aslan, misschien vooral om de vloeken die mensen over zichzelf afroepen, juist wanneer ze zich van alles afzijdig willen houden. Op een beslissend ogenblik maakt Asli radicale keuzes om haar positie in het dorp te verdedigen, en vanaf dat moment is er letterlijk en figuurlijk geen weg meer terug in dat geïsoleerde dorp. Snow and the Bear ontpopt zich dan tot een sneeuwwitte film noir, die stiekem ook een grimmig sprookje ver voorbij het vriespunt is.