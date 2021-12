De humor is in Drie zusters van Mooi Weer & Zo nooit ver weg ★★★☆☆

Kleurrijk spektakel, belooft de aankondigingstekst van Drie zusters door het Rotterdamse theatergezelschap Mooi Weer & Zo. En kleurrijk is de voorstelling op momenten zeker te noemen. Zoals tijdens het beroemde slot. Na eindeloos verlangen naar verandering en liefde, om vervolgens toch niets te doen, hebben de drie zussen Olga, Irina en Masja zich verzoend met hun lot. ‘De muziek speelt zo vrolijk, zo blij, en ik denk dat het bijna zover is dat we zullen weten waarvoor we leven, waarvoor we lijden. Als we dat eens wisten, als we dat eens wisten...’

‘Drie zusters’ van het Rotterdamse theatergezelschap Mooi Weer & Zo. Beeld Mooi Weer & Zo

Tsjechovs klassieker eindigt met deze laatste woorden, maar in Eva Lemaires regie barst de cast daarna in gezang uit: Old and Wise van The Alan Parsons Project uit 1982. Het is de derde keer in de voorstelling, en dat geeft het stuk een overdramatisch musicaltintje, dat het niet nodig heeft. Het doet afbreuk aan de tekst en aan de verder best plezierige voorstelling.

Dat plezier zit ’m vooral in het geëxalteerde spel van de getalenteerde jonge cast. Moeiteloos wisselen lamlendigheid, (wan)hoop, verlangen (‘Naar Moskou!’) en verliefdheid elkaar af. Vooral de humor is in deze tragikomedie nooit ver weg. Maar in het stuk is behoorlijk geschrapt, mede daardoor mist de voorstelling balans en worden de treurige omstandigheden van de zussen uiteindelijk te weinig invoelbaar. Hoewel hun gemoedstoestand mooi wordt gesymboliseerd door een eenzame ballon in het decor die eerst fier overeind hangt, dan omlaag bungelt en tot slot uit elkaar knapt – net als hun illusies.