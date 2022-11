De horror in ‘Barbarian’ is misschien niet heel verfijnd, maar wel effectvol ★★★☆☆

Georgina Campbell in ‘Barbarian’.

Alle alarmbellen gaan af als Tess (Georgina Campbell) midden in de nacht arriveert bij een via Airbnb gehuurd unheimisch huisje in een afbraakbuurt in Detroit. Er blijkt sprake van een dubbele boeking: ook ene Keith (Bill Skarsgård), zo op het eerste gezicht geen onaardige jongen, heeft hier tijdelijk zijn intrek genomen. Alle hotels in de omgeving zijn volgeboekt, dus wat te doen? Hij op de bank, zij de slaapkamer. Doe het niet, wil je gillen. Maar dan kun je blijven gillen bij de misschien niet heel verfijnde, maar wel effectvolle horror in Barbarian. En uiteraard gaan deze Tess en Keith wél op onderzoek in de schijnbaar eindeloze kelder, die lang geleden onder de woning blijkt te zijn aangelegd.

De Amerikaan Zach Cregger (41), die in eigen land enige bekendheid geniet als komiek en acteur, heeft met zijn debuut de onverwachte horrorhit van het jaar geschreven en geregisseerd. Nu al bijna 50 miljoen dollar aan recettes, op een naar Amerikaanse begrippen marginaal budget van 4,5 miljoen dollar. Het openingsspel in Barbarian bestaat uit het ongemak tussen de voor één nacht tot elkaar veroordeelde logés. Hoe anders zo’n situatie is voor de vrouw: Tess durft de aangeboden thee niet zomaar te drinken. Keith, als man meteen gebrandmerkt als potentiële dader, stelt zich zo begripvol en redelijk mogelijk op, maar dit maakt hem niet minder verdacht.

Wat er zich in de kelder met zo’n typische, uit zichzelf dichtvallende deur bevindt, kan hier beter onbenoemd blijven, maar het komt in ieder geval voort uit de jaren tachtig onder Reagan, toen de wijk in Detroit nog door kon gaan voor het consumptieparadijs. De (spoiler-waarschuwing) grote scenario-truc is een wonderlijke en abrupte wending, iets voor het midden van de film. Plots is er nóg een hoofdpersonage: de aanstormende en weinig sympathieke Hollywood-ster AJ Gilbride (Justin Long). Hij ziet zich ‘gecanceld’ na een beschuldiging van seksueel wangedrag, waarna hij zijn portefeuille van huurhuisjes moet verkopen om de rekeningen te kunnen betalen. Cregger stopt ook nog humor in het naar het einde toe wat malle, maar absoluut enge Barbarian: mag je zo’n lange kelder eigenlijk meetellen bij de oppervlakte van de woning?