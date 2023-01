De hoogblonde Macedonische prinses wil op de foto met mij. Heeft ze niet eerder een zwarte man gezien?

Is het toeval dat de zwarte schrijver Dan Afrifa op vakantie in Noord-Macedonië in de supermarkt extra in de gaten wordt gehouden? Dat hij bij het zwembad wordt aangestaard en dat een jongetje bang voor hem lijkt? Of ‘schuilt er waarheid in mijn vooroordelen over (Zuid-)Oost-Europa?’

Aan het begin van onze vakantie in het Noord-Macedonische Ohrid doen mijn vriendin en ik een wandeltour. De groep bestaat uit Nederlanders en enkele Britten, onder wie een koppel van wie de man zwart is. Hij en ik begroeten elkaar met de blik en de lach van herkenning zoals wij die uitwisselen op plekken waar we elkaar niet verwachten en blij zijn om een van ons tegen te komen.

Tijdens de stadswandeling vraag ik me af wat de Noord-Macedoniërs van mij en de zwarte Brit denken. Deze vraag zal me de hele vakantie bezighouden, zelfs als niemand zich met mij bezig lijkt te houden. Als de Macedoniërs mij zien chillaxen terwijl zij werken en soms zelfs voor mij werken – als ober, taxichauffeur of host. Of als ik aan het Meer van Ohrid lig en de Macedoniërs niet opvallend ver weg van mij gaan zitten of niet langer dan beleefd naar me kijken.

Misschien zijn ze inmiddels gewend aan de Afro-Europeanen die de toeristenstroom uit Noord-West Europa met zich meebrengt. Klopt mijn stereotiepe beeld van xenofobische, racistische en specifiek afrofobische voormalige Oostbloklanden wel?

‘Wat is het stereotiepe beeld van Macedoniërs?’, vraag ik tijdens de wandeling aan onze gids.

‘Dat we de aardigste mensen van de Balkan zijn. En dat klopt!’, lacht hij.

Voetbalbeelden

Als we tijdens onze dagelijkse taxirit van het hotel naar het centrum langs het stadionnetje van FK Ohrid rijden, herinner ik me de beelden van de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Engeland en Bulgarije in 2019, waarop apengeluiden en spreekkoren richting zwarte voetballers waren te horen. Mijn beeld over voormalige Oostbloklanden is sterk gekleurd door voetbalracisme. Door de vele zwarte spelers die niet om hun teamkleuren maar om hun huidskleur werden uitgejouwd, zoals ook Hongaarse supporters in 2021 deden toen hun nationale elftal uitkwam tegen Engeland en Frankrijk.

Dan Afrifa op vakantie In Noord-Macedonië.

Al weet ik dat voetbalfans niet zonder meer een afspiegeling zijn van hele groepen mensen buiten de stadions. Mijn – niet zwarte doch evenmin witte – vriendin bracht eerder fijne dagen in Noord-Macedonië door. Bovendien speelde Oranje in 2021 een EK-wedstrijd tegen Noord-Macedonië in de Arena in mijn Bijlmer. Toen hoorde ik geen oerwoudgeluiden.

Eerder was ik met mijn vriendin op stedentrip in het Italiaanse Verona, de thuisbasis van Hellas Verona met haar beruchte supporters. Toen de medewerkers van een winkel opzichtig over ons smoesden, legden mijn hersenen automatisch een verband met het racisme op de tribunes van Hellas Verona. Net als die keer dat we in een vrijwel leeg restaurant als kinderen werden genegeerd, tot ik mijn vinger opstak. Later kocht ik een shirt van Hellas Verona. Mijn huidskleur in hun clubkleuren was mijn protest.

Zie ik het nou goed?

Met samengeknepen ogen lig ik aan ons hotelzwembad. Ik had geen zonnebril ingepakt omdat de weersverwachtingen tegenvielen. Na een poosje voel ik inderdaad een druppel, en nog een. Ik schiet overeind en snel het trappetje op naar de veranda. Op de laatste tree maak ik oogcontact met een van de kleinkinderen van de Macedonische hostess. ‘Mama! Mama!’, roept hij. Vreest hij de aanzwellende regen? Wil hij zijn moeder waarschuwen om de was binnen te halen? Of, en dit was mijn eerste gedachte, vervult de aanblik van een rennende zwarte man hem met een ongekende angst en roept hij zijn moeder om hulp?

Ohrid, Macedonië. Beeld Getty

Later die dag koop ik in het centrum van Ohrid een zonnebril. Het valt mijn vriendin op dat de mensen vaker naar mij kijken en staren dan de dagen ervoor. Bewonderen ze mijn hippe zonnebril of zien ze nu niet dat ik hun blikken zie? De volgende middag in de stad laat ik mijn nieuwe zonnebril op mijn voorhoofd rusten. Dit keer wil ik de nieuwsgierige dan wel vijandige blikken niet missen, ze met eigen ogen beantwoorden en eventueel tot wegkijken dwingen.

ILoveMacedonia

Waarom ben ik ondanks zoveel mooie vakantiemomenten bezig met dat wat ik niet zeker weet te zien? Zoals wanneer de beveiliger in de supermarkt mij groet met ‘What’s up, bro?’. De tweede keer tref ik hem onhandig maar demonstratief opgesteld tussen de paden. Deze ‘What’s up, bro’ klinkt verlegen, als iemand die voor het eerst een zwarte man ontmoet en niet weet hoe die zich moet gedragen. Of is hij een slecht acterende beveiliger die me denkt te kunnen betrappen? Andere winkelmedewerkers zetten welgeteld drie keer toevallig een artikel terug in het pad waar ik sta. Eentje blijft zelfs opzichtig staan bladeren in een folder.

Na het afrekenen gaat mijn vriendin naar een andere supermarkt. Ik wacht buiten met de volle boodschappentas om niet (weer?) te worden aangezien voor een winkeldief. Terwijl ik nadenk over een bijdrage aan het TikTok-genre #UnfriendlyCountriesForBlackTravelers zie ik een man over het plein schrijden. Kort gevlochten haar, een tenger postuur en mijn huidskleur. Om redenen die zowel vooringenomen als deskundig kunnen klinken, lijkt hij me een West-Afrikaanse vluchteling die via Turkije in Griekenland is beland en daarna in Noord-Macedonië vast is komen te zitten. We maken oogcontact, wisselen de blik en de glimlach uit en hij loopt door.

In Nederland herken ik de blik van iemand die vooringenomen vreesachtig, wantrouwend of regelrecht haatdragend is. Leven met stereotypen die aan je huidskleur kleven leert je zien op welke manieren er naar je gekeken kan worden. Zoals die keer in mijn vroege studententijd in Amsterdam, toen ik na een stapavond wat stond te kibbelen met een blonde vriendin. Ik wist wat de toegesnelde handhaver zag én gedaan zou hebben als die vriendin niet tweemaal herhaald had dat er niets aan de hand was. Mij negeerde hij compleet, al bleef hij wel naar me kijken toen we wegliepen.

Hier in Ohrid voelt het ontcijferen van de blikken alsof ik cyrillische teksten probeer te lezen, omdat ik niet precies weet welke perspectieven hier losgelaten worden op zwarte mensen. Mijn hersenen houden me bezig met vragen als: is dit neutrale verwondering, fetisj-achtige bewondering of schuilt er waarheid in mijn vooroordelen over (Zuid-)Oost-Europa? Als mijn vriendin en ik later op een souvenirkraampje stuiten, koop ik fleurige ILoveMacedonia-mokken, -sleutelhangers en een rood T-shirt met de Noord-Macedonische zonnevlag erop.

Zwarte heiligen

Tijdens een excursie naar een klooster zien mijn vriendin en ik op de bodem van een stroompje munten liggen. We besluiten ook een wens te doen. Dan stapt een stel van middelbare leeftijd op ons af. De gebruinde man gebaart met zijn telefoon.

‘Please, you photo?’

Moeten wij een foto van hen maken?

‘No, she want picture with you.’ She – zwart gekleed, witte gympen en een bijna net zo wit geblondeerd kapsel – gaat breed glimlachend tussen ons in staan en legt haar armen op onze schouders. Ik poseer als een beroemde voetballer en vraag daarna: ‘First time seeing a black person?’

‘For me, second time. First time in Belgrade, 1990’, zegt de man, terwijl hij dat jaartal met zijn vinger tekent in zijn handpalm. ‘Me, then teacher at office school.’ Op die school doceerde een zwarte vrouw politicologie, begrijp ik. Daarna gaat de man verder in het Macedonisch en versta ik alleen ‘princess’, dat hij onvertaald blijft gebruiken. Het wordt me niet duidelijk of hij de docent een prinses vond en als een heilige vereerde of dat zij een telg uit een Afrikaans vorstenhuis was.

Zijn vrouw spreekt al die tijd niet. Ze bekijkt de foto’s en maakt een tevreden gebaar. Met haar vingertoppen op haar lippen maakt ze een kusgeluidje. Hij zegt: ‘For her, first time.’