De Hofstad in ‘Napels aan de Noordzee’ blijkt vooral een bastion van polderlulligheid

‘Een ramp.’

‘Het is helemaal mis in de stad van vrede en recht.’

‘Het lijkt op Napels aan de Noordzee.’

Lokale Haagse politici zijn verbijsterd als in 2019 een inval wordt gedaan bij twee wethouders die verdacht worden van het aannemen van steekpenningen en het schenden van hun ambtsgeheim. Een van die wethouders is locoburgemeester Richard de Mos, die met zijn partij Hart voor Den Haag uitgroeide tot een van de populairste lokale politici in de Hofstad.

De Mos staat zich er graag op voor dat hij een luisterend oor biedt aan de Hagenees, iemand die de politiek ‘dichter bij de burger wil brengen’ met zijn ‘erkende ombudspolitiek’. Hij is de joviale wethouder die in het café een spreekuur houdt en de wensen van zijn achterban vervolgens uitvoert in de lokale politiek. Klinkt als een ideale politicus, maar de risico’s zijn groot, vooral wanneer je nét wat harder gaat lopen voor mensen die je partij financieren.

Omroep PowNed kreeg voor de documentaire Napels aan de Noordzee twee jaar lang toegang achter de schermen bij de politicus die het met de integriteitsregels niet altijd even letterlijk lijkt te nemen. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie – dat nog steeds loopt – draait vooral om de banden van De Mos met een lokale Turks-Nederlandse ondernemer, die zijn partij financieel ondersteunde en via inspanningen van De Mos later een nachtvergunning kreeg voor Zalencentrum Opera (het klonk toch wat minder Napolitaans dan je zou hopen).

De Mos liet zich ondanks deze ‘politieke karaktermoord’ niet uit het veld slaan, omdat hij vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. Hij kandideert zich tevergeefs als nieuwe burgemeester, hij wil zijn ombudspolitiek landelijk laten slagen met Code Oranje (ook tevergeefs), en hij wil terug de coalitie in, nadat zijn eerdere coalitiepartners de samenwerking opzegden.

De kracht van de documentaire zat uiteindelijk vooral in de polderlulligheid. De ‘Tony Soprano van de Hofstad’ bleek in werkelijkheid ook maar gewoon een man die geniet van een pakje melk en een krentenbol, en vraagt om een extra bakje uiensaus bij zijn ‘broodje swarma’, omdat hij dat zo lekker vindt. De Mos is vooral een zelfbenoemde zonnekoning, die zichzelf ziet als redder van de lokale democratie, een van de weinige politici van ‘luisteren en doen’. Maar bij dat uitvoeren gaat blijkbaar ook weleens iets mis.

Richard de Mos (links) dineert met Jos van Rey (midden). Beeld PowNed

Treffend is de scène waarin De Mos dineert met Limburgse wethouder Jos van Rey, die ‘in hetzelfde schuitje’ zit (Van Rey werd eerder veroordeeld voor corruptie en verkiezingsfraude). Als dit dan inderdaad een samenkomst was van ‘Napolitaans Nederland’, had het toch vooral iets knulligs: het was meer Veep dan House of Cards.

‘Napels aan de Noordzee’ bleef op die manier toch vooral een pakje melk en een krentenbol. Zelfs de vermoedelijke ‘poldermaffia’ blijkt uiteindelijk gewoon oer-Hollands kneuterig.