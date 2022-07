De hobo bracht Han de Vries wereldfaam, de schilderskwast heeft hem bevrijd

Han de Vries thuis in Amsterdam. Beeld Pauline Niks

Hij stopte zoals dat heet cold turkey, het was mooi geweest. ‘Een béétje hobo spelen is niet mogelijk. Je moet vier, vijf uur per dag spelen, anders straft het instrument je af. Dus het was schluss.’ Sinds een jaar of dertien zwerft de hobo van Han de Vries (80) ergens rond in zijn huis. ‘Ik weet niet eens in welke kast het ding ligt. Het instrument is soms ook een vijand, het heeft je leven beheerst. Als een ballerina met haar spitzen bezig is, zal ze zeggen dat ze ervan houdt, maar ze haat ze tegelijkertijd. Haat-liefde: zo is het met mij en de hobo.’

Van zijn 14de tot zijn 63ste jaar was het blaasinstrument zo’n beetje zijn levenspartner – er was geen dag zonder. In de keuken van zijn monumentale huis aan het Amsterdamse Vondelpark hangen bewijzen van de grote hoogten waar zijn muziek hem bracht, of liever: waar hij de muziek bracht. Nonchalant opgeprikt tussen zijn fornuis en zijn piano: concertaffiches, platenhoezen, foto’s met musici van hetzelfde kaliber als De Vries – wereldsterren. Op zijn 23ste eerste hoboïst van het Concertgebouworkest, een daverende solocarrière die hem over de hele wereld voerde, optredens met onder vele anderen Isaac Stern, Keith Jarrett en James Galway. Muziek speciaal voor hem geschreven door componisten als Louis Andriessen en Willem Breuker. Prijzen ook, kasten vol.

De stilte van het pensioen

En toen viel dus die stilte van het zelfgekozen pensioen, schluss. Han de Vries, hoboïst in ruste, hield het muzikaal gezien voortaan bij ontspannen pianospel in eigen keuken. ‘Maar het kriebelde. Ik dacht: verdorie, ik moet toch eens kijken of er in deze uitgedroogde bron nog enig leven zit.’ Toen zijn echtgenote – psychoanalytica Iki Freud – opperde dat hij maar weer eens moest gaan tekenen, dacht hij ‘dat wordt niks, helemaal niks. Het is vast te lang geleden, 42, 43 jaar.’

In zijn tienerjaren volgde De Vries opleidingen aan zowel de kunstacademie als aan het conservatorium in Den Haag. ‘In de muziek had je je eigen leraar, één op één. Tijdens die lessen presteerde ik veel sneller dan in die strenge klassikale tekenlessen waar je van negen tot twaalf alleen maar bezig was met het tekenen van een stoel. Vandaar dat ik in de muziek ben verdergegaan.’

Meer dan zestig jaar later staan de vele hoeken van zijn huis alsnog vol met schilderijen en zijn de wanden gevuld met doeken van eigen hand. Sinds kort is er ook een groot glanzend boek met bijna driehonderd pagina’s schilderijen in acryl-en olieverf, pen- en pasteltekeningen. Panorama’s en portretten, cartoons, abstract werk, vrolijke stillevens en landschappen vol onheil. ‘Het werk is als een soort dagboek, je kan zien wat hem beweegt, wat hem raakt, wat hem inspireert’, schrijft kunstenares Marthe Röling in het voorwoord.

Han de Vries: ‘Voor schilderen is lef nodig.’ Beeld Pauline Niks

Niets van het werk gaat in de verkoop of naar het galeriewezen. ‘Ik weet niet eens of het echt goed is, maar het zijn allemaal kinderen van me – ik hou er zielsveel van’, zegt de maker. Dat mag misschien ‘verdomde onprofessioneel’ zijn gedacht, voegt hij eraan toe, ‘het is een genot om al schilderend je eigen binnenwereld te verkennen. Totaal anders dan musiceren, dan reproduceer je werk van een ander. Als je een stuk van Bach heel goed speelt, denken mensen dat je Bach zelf bent, je kruipt in de geest van de componist, je bent dienstbaar aan hem. Voor tekenen en schilderen moet je lef hebben, dat komt uit jezelf. En niemand denkt dat je Rembrandt bent.’

Werk van Han de Vries, zonder titel. Beeld Ferry André La Porte

Han de Vries is een oorlogskind. Geboren in 1941, hij had Joodse ouders. Vader overleefde een concentratiekamp. ‘Hij was als politiek gevangene al weggehaald toen ik werd geboren. Mijn moeder is in 1943 ondergedoken.’ Het was de vrouw van kunstschilder Dick Elffers, Mien Harmsen, die de kleine Han ‘via de ondergrondse’ wist te plaatsen bij een echtpaar in Aalsmeer.

‘Het was een boerenachtig stel dat zelf geen kinderen had.’ De natte kussen van zijn pleegmoeder ten spijt – ‘wat vond ik die vreselijk’ – had hij het goed naar omstandigheden. ‘Ik kreeg daar heel goed te eten en veel liefde en aandacht. Het moet een waanzinnige droefenis zijn geweest voor dat echtpaar toen ik na de oorlog werd afgehaald.’

Absoluut geen therapeutisch gedoe

Vader De Vries was architect, hij verongelukte toen Han 17 was. Onder het pseudoniem Chanah Milner kreeg zijn moeder na de oorlog bekendheid als zangeres van het Joodse lied. Zijn jeugd speelde zich af tussen mensen die het kamp hadden overleefd of die in het verzet hadden gezeten, kunstenaars en artiesten, en niemand kwam zonder littekens. ‘Op verjaardagen bij Mien en Dick Elffers mocht de kamerdeur nooit dicht. Mien had Ravensbrück overleefd en in Vught gezeten. Na een incident was ze met tachtig andere vrouwen opgesloten in een bunker. De volgende dag ging de deur open en donderde de helft er dood uit. Mien leefde nog. Ze is er totaal claustrofobisch van geworden.’

‘Nee, nee, het is absoluut geen therapeutisch gedoe, dat schilderen van mij’, bezweert hij. Niettemin lijkt er veel nacht en ontij in zijn werk te zitten, woedende zeeën, graven, doden, omineuze berkenbossen en anonieme massa’s opgejaagde wezens. Die beelden zijn ‘volstrekt algemeen’, zegt hij, ‘het zal wel iets te maken hebben met mijn achtergrond, dat komt er dan blijkbaar uit, maar daarvan ben ik me tijdens het schilderen niet altijd bewust. Soms heb ik een vage sfeer in mijn hoofd en die verschijnt dan op het doek.’

Werk van Han de Vries, zonder titel. Beeld Ferry André La Porte

Het werkt zo bij hem: ‘Stel je bent nog een kind, je zit op het toilet en doet een plas en opeens zie je in het marmermotief van de vloer een hondje in een grappige pose. Als je er op focust, is het plotseling weg. Zo zit ik tegenover een doek of een stuk papier. Ik begin gewoon, en dan zie ik bijvoorbeeld opeens iets dat op een rivierbedding lijkt. Dan komen er bergen bij en dan ontstaat er iets. De Poolse schrijver Witold Gombrowicz zei eens dat hij alleen maar zijn pen hoefde vast te houden en een beetje bij te sturen. Zo is het met mij met schilderen. Ik hou die kwast vast en er komt wel iets, altijd.’

Toch is de oorlog nooit ver. ‘Ik denk er elke dag wel een paar keer aan. De oorlog die er is geweest, waarmee ik zelf te maken heb gehad, en de oorlog nu in Oekraïne. Die is zo onvoorstelbaar en beangstigend. Maar op dat thema kan ik niet gaan tekenen en schilderen, dat is te deprimerend. Die droevige schilderijen heb ik voor een groot deel achter me gelaten. Ik heb ook veel schilderijen gemaakt met mooie landschappen hoor, met flessen wijn en grappige gezelschappen – met vrolijke mensen.’

Als een gek jakkeren op de racefiets

Hij is het eens met Marthe Röling die hem ooit een gekwelde maar vrolijke ziel noemde. ‘Ik kan vreselijk veel plezier hebben en bevrijd lachen.’ Toen iemand in een schilderij van een vluchtende menigte een groep lemmingen meende te herkennen die zich in een ravijn wilde storten, bijvoorbeeld. ‘Ik grapte dat het gewoon een peloton wielrenners was zonder rugnummers.’

Want dat is hij ook geworden na zijn pensionering: wielrenner. ‘Je kunt niet bij een orkest aankomen en zeggen: ik kan niet spelen omdat ik op mijn achterhoofd ben gevallen bij het wielrennen. Daarom heb ik fysiek altijd voorzichtig geleefd. Pas na mijn pensioen ben ik als een gek gaan jakkeren op die racefiets. Ik heb zelfs gefietst in landen als Laos, Vietnam en de Filippijnen.’

De piano van De Vries staat in de keuken. Beeld Pauline Niks

De kunst van het achteroverleunen is hem, ook op zijn 80ste, nog altijd vreemd. Misschien komt het door de onverbiddelijke muziekdocenten die uit ‘het flodderige artistieke jongetje dat ik was’ een redelijk gedisciplineerde agenda-man wisten te boetseren. Toch wilde het weleens gebeuren dat hij, aangekomen in het Concertgebouw, een colbert moest lenen van de paukenist omdat hij in rokkostuum verscheen terwijl het protocol ‘grijs pak’ voorschreef.

Of hij stond per vergissing in Groningen terwijl hij in Brussel moest spelen. ‘Ik ben in mijn sportauto gesprongen en als een gek naar Brussel gescheurd. Na die dollemansrit verscheen ik in de zaal met rechtopstaand haar en een strik als een propeller. Toen heeft het orkest me verboden ooit nog met eigen vervoer naar een concert te komen.’

Maar meestal was het ‘half negen op, half tien repetitie in het Concertgebouw. Nu eens naar de trein voor een masterclass in Zürich, dan weer naar Schiphol – allemaal agendawerk.’ Behalve discipline hield hij er een artistieke productiedrang aan over die ernstige vormen heeft aangenomen. ‘Ik vind eigenlijk nog steeds dat er elke dag iets uit mijn handen moet komen, en dat lukt heel vaak niet.’

Han de Vries (het schilderij is van zijn hand): ‘Ik ben een stevige drinker en daar schaam ik me helemaal niet voor.’ Beeld Ferry André La Porte

Een glas wijn om een uur of vijf ’s middags wil dan nog weleens soelaas bieden. ‘Heerlijk. Ik ben een stevige drinker en daar schaam ik me helemaal niet voor. Het ontspant me en ontslaat me van het gevoel dat ik schuldig ben. Ik ben een volstrekt vrij mens, maar dat schuldgevoel... Dat was er vroeger als ik niet voldoende hobo had gestudeerd of als ik te veel plezier had gemaakt. En nu is het er soms nóg. Als ik niet productief ben, voel ik me een lui kreng.’

De vijf zit in de klok. Hij opent de wereldbol naast de open haard en haalt twee glazen en een fles Grüner Veltliner tevoorschijn. ‘Soms zet ik dan ook iets jazzachtigs op – geen klassiek, want dat is té mooi, te gevoelig, maar muziek van Miles Davis, Count Basie of Paul Desmond bijvoorbeeld. Ik scharrel dan een beetje door het huis en kijk af en toe door zo’n stapel schilderijen, dan kom ik in intens gelukkige atmosferen. Ja, als ik terugkijk, kan ik alleen maar zeggen dat ik een gelukkig leven heb gehad. En nog hoor, ik ben alive and kicking.’