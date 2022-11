De hilarische Insta-types van Merijn Scholten werken ook in het theater ★★★★★

Cabaretier Merijn Scholten in 'Team Solo'. Beeld Vincent van Woerkom

De verwachtingen waren hooggespannen voor het solodebuut van Merijn Scholten, die tot 2020 samen met Thomas Gast het cabaretduo De Partizanen vormde. Tijdens de pandemie maakte Scholten (38) furore op Instagram met hilarische korte filmpjes waarin hij absurde personages speelde. Hoe zou Scholten die filmpjes vertalen naar avondvullend theater? Snel blijkt dat Scholten zijn fans niet teleurstelt: in de opening van Team Solo duikt de welbekende influencer op (‘Heyyy guys’), het type verwende student uit Amsterdam-Zuid, die ons via een scherm toespreekt om daarna te ontdekken dat er een volle zaal zit te wachten. ‘Wow guys, dit is echt livestream 3.0.’

De stap van de filmpjes naar theater is overtuigend genomen in Team Solo. Het is een schitterend gemaakte, snelle en erg grappige voorstelling geworden, met video-effecten en flitsend licht (van ontwerper Marc Heinz). De meeste van Scholtens personages hebben in deze setting een plekje gekregen. De timide oudere Nederlander met het lijzige stemgeluid blijkt nu als flitsbezorger te werken, en de nuchtere Groninger reist via een tijdmachine af naar de pruikentijd in Frankrijk. Steeds weer valt op dat Merijn Scholten een bovengemiddeld scherp gevoel heeft voor modieuze woordjes, cliché-zinnen en holle marketingconcepten – zie het stukje over de citymarketeer van de Afghaanse hoofdstad Kabul.

Maar Scholten heeft, onder creatieve begeleiding van collega Micha Wertheim, nog veel meer uit de kast getrokken. Zo zit er fijne muziek in de voorstelling, waaronder een perfecte parodie op Nederlandse hiphop, waarbij vooral een jong publiek de knipogen zal herkennen. Er gebeurt van alles op het toneel: Scholten is beweeglijk en expressief, maar wisselt dat af met momenten waarop hij achter zijn synthesizer of podcastmicrofoon gaat zitten.

Niet elke scène speelt vol op de lach, soms werkt een scène eerder juist vervreemdend. Daarmee trekt Scholten je overtuigend zijn universum binnen, een binnenwereld waarin hij weliswaar alleen is, maar wel met verschillende stemmen en gedaanten –Team Solo dus. Tussen de vele typeringen door laat Merijn ook steeds meer over zichzelf los. Hij strooit met biografische gegevens waarvan je zelf mag uitzoeken wat er onzin is en wat niet. Dat Scholten ooit Kunstmatige Intelligentie studeerde blijkt bijvoorbeeld te kloppen. Zo snap je ook zijn fascinatie voor toenemende digitalisering. Zo komt er subtiele kritiek voorbij over hoe we ‘gevangen zitten in de systemen van control freaks’ zoals Elon Musk en Mark Zuckerberg.

Er valt een parallel te trekken met de Netflix-special Inside van Bo Burnham (2021), waarin deze Amerikaanse komiek zich in zijn tuinhuisje uitleefde met sketches en liedjes. Ook in Inside zitten de zorgen over hoe de mens steeds meer in een virtuele wereld leeft, en daarbij de echte wereld vergeet. Alleen al daarom is het een zegen dat we Merijn Scholtens geweldige comedy nu live in het theater kunnen beleven.

Team Solo Cabaret ★★★★★ Door Merijn Scholten. Creatieve adviezen Micha Wertheim. 23/11, De Kleine Komedie Amsterdam. Tournee t/m december 2023.

