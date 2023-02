De hemelse stem van popbelofte Caroline Polachek laat de Paradiso bevriezen ★★★★☆

Caroline Polachek vrijdagavond in Paradiso. Beeld Ben Houdijk

Bijna wordt het feestje in de Paradiso verpest. De Amerikaanse Caroline Polachek wordt vrijdag in de uitverkochte zaal onthaald als een grote nieuwe popster, maar haar geluidstechnicus probeert al dat enthousiasme vanaf openingsnummer Welcome to my Island in de kiem te smoren. Een onvoorstelbaar logge laag bas drukt vrijwel alle andere geluid weg, inclusief dat unieke vocale verkoopargument van Polachek. Haar stem, die zo lenig als die van Kate Bush door de registers kan schieten, moet keihard werken want de bassen blijven anderhalf uur lang tegen de pijngrens duwen.

En toch redt Polachek de avond. Simpelweg omdat je tóch hoort hoe goed zij is, dwars door de geluidsellende heen. De liedjes van haar net verschenen album Desire, I Want to Turn Into You ontpoppen zich stuk voor stuk tot echte podiumknallers, waar de hele zaal mee aan de haal kan gaan. Haar hit Bunny is a Rider wordt live een onweerstaanbaar dansnummer, net als het ironische zomervakantieliedje Sunset, waarin Polacheks stem mag jubelen in de operettestand naast de rumba-roffels van de Spaanse gitaar.

Polachek presenteert haar heerlijke liedjeswerk ook alsof ze zo ongeveer op een podium is geboren. Met haar hele lichaam en silhouet, inclusief handen en vingers, tekent ze strakke lijnen tegen een achtergrond van mistige vakantieparadijzen en overdrijvende wolkenpartijen op een projectiescherm.

Dat aanstekelijke zelfvertrouwen is ook terecht, blijkt in een betoverend laatste deel van haar show, waarin de drummer en bassist er gelukkig even het zwijgen toe doen. Zij zingt de pastorale en lichtelijk beklemmende liedjes Parachute en Butterfly Net, de hoogtepunten uit haar oeuvre, zuiver en hemels mooi maar zonder overdreven sentiment in haar stem waardoor de inhoud alleen maar indringender wordt. De zaal bevriest. Wat een ijzersterke zangeres, en wat een bijzondere pop-openbaring.