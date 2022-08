De Hemelschijf van Nebra vertoont geen mythische dieren, maar de hemel zoals ze op dat moment was

De hemelschijf van Nebra (Saksen-Anhalt), ca. 1600 v.Chr., brons en goud. Beeld LDA Sachsen-Anhalt

In de winter van 2002 legde de Zwitserse politie beslag op een bijzonder object. Het ging om een gepatineerde, met goud ingelegde schijf die afkomstig zou zijn uit de vroege bronstijd. Een groep helers had het voorwerp tezamen met een verzameling prehistorische zwaarden, bijlen en armbanden kort ervoor aangeboden op de zwarte markt. Door een gewiekste undercoveroperatie, waarbij Harald Meller, de directeur van het Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle, fungeerde als lokvogel, wist de politie de schijf te confisqueren.

Deze schijf staat tegenwoordig bekend als de Hemelschijf van Nebra, en is nog bijzonderder dan men destijds bevroedde. Hij is oud, werkelijk oud: rond de 3600 jaar, al zijn er wetenschappers die het houden op 2600 jaar. Het betreft de eerste bekende afbeelding van het nachtelijk firmament. Hij werd gemaakt in Midden-Duitsland, waar hij in 1999 in de buurt van het plaatsje Nebra (Midden-Duitsland) door illegale schatgravers uit de grond werd gehaald, en zou licht werpen op de verdwenen beschaving die daar ooit was gevestigd. Tegenwoordig vormt de Nebraschijf het heilige der heiligen van het museum in Halle an der Saale.

Tot en met 18 september is de schijf te zien in het Drents Museum in Assen. Wie er gaat kijken, treft een object aan ter grote van een frisbee. Met zijn ruim twee kilo zweeft hij waarschijnlijk niet als een frisbee. Een van de fascinerende dingen van de schijf, vertelt Bastiaan Steffens, conservator archeologie bij het Drents Museum, is dat ze ons een relatief feitelijke weergave biedt van het heelal. Anders dan bij veel antieke afbeeldingen vertoont het uitspansel in dit geval geen mythische figuren of dieren, maar de oplichtende hemellichamen waarmee het in werkelijkheid is gevuld: een zon (of volle maan), een maansikkel en vele sterren, waaronder een sterrenwolkje waarin je de Plejaden kunt herkennen, het Zevengesternte uit het sterrenbeeld Stier.

Detail Hemelschijf van Nebra, met een voorstelling van de Plejaden. Beeld LDA Sachsen-Anhalt

Er is meer te zien. In de loop van de eeuwen, vertelt Steffens, werden er elementen aan de hemelschijf toegevoegd: twee vergulde stroken ter weerszijden, een boogje aan de onderkant. Dat boogje zou in werkelijkheid een zonnebootje zijn, een boot waarmee de zon (of maan) werd verplaatst, een motief dat ook voorkomt in Egyptische iconografie, en mogelijkerwijs duidt op de noordwaartse verspreiding van mediterrane motieven.

De stroken aan weerszijden (waarvan tegenwoordig alleen de rechter resteert), worden beschouwd als ‘horizonbogen’: wanneer je de schijf horizontaal houdt zouden ze het bereik aangeven waarbinnen de zon gedurende het jaar op- en ondergaat, waarbij de uitersten de zonnewenden markeren. Volgens Steffens suggereren dergelijke toevoegingen dat er bij de gebruikers van de schijf een verschuivend besef was van hun positie ten opzichte van de sterrenhemel: ‘Kennelijk vond men het nodig om aanpassingen te doen.’

Detail Hemelschijf van Nebra, met een voorstelling van de zonneboot die later is aangebracht. Beeld LDA Sachsen-Anhalt

‘Men’ slaat in dit geval op leden van de Únětice-cultuur, een samenleving gevestigd in huidig zuidoost-Duitsland, een betrekkelijk welvarende cultuur, naar het schijnt. De leden van deze samenleving exploiteerden talloze zout- en kopermijnen en lieten gigantische grafheuvels na gevuld met goud en andere schatten. Het einde van de pakweg zeshonderd jaar durende Únětice-cultuur, weet Steffens, viel grofweg samen met het moment waarop de Hemelschijf van Nebra werd geofferd.

Waarschijnlijk diende de schijf zowel een astronomisch als religieus doel. De schijf is geen kalender, zegt Steffens, maar hij heeft wel te maken met het conceptualiseren van tijd. ‘Je kunt hem misschien het best opvatten als de codificatie van een kalenderregel, ongeveer zoals een verkeersbord een verkeersregel codificeert.’ De schijf, zegt hij, laat zien wanneer een extra schrikkelmaand diende te worden ingelast: ‘Een Babylonische tekst van later datum meldt dat een dergelijke maand moest worden ingevoegd op het moment dat de Plejaden en een drie dagen oude maan in elkaars nabijheid verkeerden. Het is precies dat moment dat we op de schijf zien.’

Daarmee kantelt de schijf het bestaande beeld van de vaak als tamelijk basaal voorgestelde bronstijdmens, zegt Steffens: ‘Men hield zich zichtbaar bezig met het visualiseren van kennis en regels, al zal het nut van de schijf het praktische waarschijnlijk hebben overstegen. Een metafysisch doel diende ze vermoedelijk ook. De gaten in de zijkant lijken te wijzen op een functie als standaard. Het is goed mogelijk dat ze dienstdeed in processies.’

Wat vaststaat, is dat de schijf ook binnen de Únětice-cultuur al gold als iets bijzonders. Parallellen ervan zijn niet bekend en de kostbaarheid staat buiten kijf. De gebruikte materialen kwamen van elders: Oostenrijk voor het brons, Cornwall voor het tin en goud. Steffens: ‘Alles wijst erop dat er indertijd verrijkende uitwisselingsnetwerken bestonden. De schijf belichaamt een soort globalisering.’

Voor de presentatie van de Hemelschijf van Nebra, die vanwege corrosie-gevaar onder strikte klimatologische condities wordt tentoongesteld, heeft men in Assen uitgepakt. De schijf wordt getoond in een maanvormig decor bekleed met spiegels waar lichtbanen doorheen schrijnen; een poging om het feitelijke karakter van veel archeologie-exposities te overstijgen. Steffens: ‘Indertijd bood de schijf waarschijnlijk een diepe religieuze ervaring. Iets daarvan wilden we invoelbaar maken.’