De hedendaagse Faust van Het Nationale Theater is een vreemde trip ★★★☆☆

OustFaust van Het Nationale Theater. Beeld Salih Kilic

‘Blijf’.

Het afgehakte hoofd van Romana Vrede ligt op een desolaat podium. Het spreekt over alle verloren tijd. Gemiste kansen. Hadden we maar wat meer in het moment geleefd.

Het apocalyptische eindbeeld van OustFaust, de laatste voorstelling van regisseur Theu Boermans bij Het Nationale Theater, hakt erin, zeker in deze onzekere tijd van virus, oorlog en klimaatramp. In de drie uur die daaraan voorafgaan zien we niets minder dan de teloorgang van de menselijke soort, hier vertegenwoordigd door Faust, gespeeld door Vrede. En dat is geen pretje.

De lijn die de voorstelling volgt, is onverbiddelijk. Het begint met Faust, die opkomt als wetenschapper van onbesproken gedrag, als ‘held van de zorg’, die zojuist een pandemie heeft bedwongen. Maar geleidelijk nemen twijfel en decadentie steeds meer de overhand. Deze Faust transformeert in haar tegendeel: ze wordt zelf het virus. Boermans en schrijver Tom Lanoye dirigeren haar van sober realisme naar potsierlijk futurisme. Van hoop naar wanhoop.

Dat is alles bij elkaar een hele trip. Voor de pauze is OustFaust op zijn best, met Vrede als blakend baken van theatraliteit. Deze androgyne Faust stoot haar toenemende afkeer van de wetenschap en de rationele mens met Lanoyes kraakheldere volzinnen als munitie onvermoeibaar de zaal in. Haar kracht blijkt des te duidelijker tegenover haar protesterende leerling Strauss (Joris Smit) en Mafisto, met wie ze een duivels pact smeedt.

Mafisto wordt gespeeld door Mark Rietman, die in de rol van verleider en duivel excelleert. Hij hanteert precies de juiste overdaad aan humor, veelbetekenende blikken, knipogen en ander smakelijk schmierwerk, om, als puntje bij paaltje komt en er een contract in bloed ondertekend moet worden, diabolisch te worden.

Lanoye heeft Goethes Faust stevig gemoderniseerd. De pest is corona geworden. Faust verliest niet haar geloof in god, maar in de wetenschap. En zo zijn er vele prachtige vondsten, gegoten in klinkende taal.

Na de pauze wordt ook de beeldtaal alsmaar bloemrijker. We krijgen een karaoke- en seksfeest, crossdressing, raps, een terroristische aanslag (live op Instagram). Alles waaiert uit. Het gaat over pedofilie, de Trojaanse Oorlog en ten slotte is er een ontzettend rare sciencefiction-epiloog. We zijn getuige van de geboorte van een nieuwe robotachtige mensensoort, Homunculus, die de oudere soort rücksichtslos uitroeit. De beeldenstroom is niet meer te stoppen. De wansmaak woekert ten slotte als een virus over het podium.

Dat is tegelijkertijd indrukwekkend, lachwekkend, fascinerend en pijnlijk. Verwarrend dus. De enige optie die je dan nog hebt, is om het allemaal maar over je heen te laten komen, zoals bij de betere duivelsuitdrijving.

OustFaust Theater ★★★☆☆ Van Tom Lanoye door Het Nationale Theater, regie Theu Boermans. Met o.a. Romana Vrede, Mark Rietman en Joris Smit. 12/3, Stadsschouwburg Utrecht. Tournee t/m 19/4.