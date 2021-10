De hechtingsstijl van Kluun, en volwassenen met kinderhobby’s

Psychologie Magazine doet deze maand een Happinez-achtig notitieboekje cadeau, zomaar, en probeert het bekende verschijnsel ‘liefde’ te duiden. Ook voor bladenmakers is de liefde een onuitputtelijke bron, blijkt maar weer eens, zeker als bekende lui (Kluun, Lize Korpershoek, Cornald Maas) er iets over willen zeggen.

In het omslagverhaal onderzoekt Roanne van Voorst haar eigen liefdesleven, en iets wat ‘hechtingsstijl’ wordt genoemd. Voor wie meer wil weten, is er een checklijst met de vier verschillende liefdesstijlen.

Corine Koole interviewde vier bekende mensen over de liefde en hun hechtingsstijl. Naast bovengenoemd trio sprak ze ook met Zarayda Groenhart, voormalig tv-presentator en tegenwoordig ondernemer. Het gelukkigst in de liefde lijkt Kluun, de schrijver die uitgebreid schreef over vreemdgaan en er nooit een geheim van maakte dat het deels om zijn eigen ervaringen ging.

Kluun trouwde afgelopen zomer met zijn vriendin en heeft ‘alle halfhartigheid en weifelachtigheid’ achter zich gelaten. ‘Mijn trouw aan haar, daar steek ik mijn hand voor in het vuur. Niet alleen ben ik ouder geworden, wat helpt in het temmen van demonen, maar door heel veel nadenken en met psychologische hulp ben ik simpelweg mijn streken verloren.’

Kinderhobby’s

Aanmerkelijk gekker wordt het in een uitgebreid stuk over volwassenen met kinderhobby’s. ‘Nooit te oud om te spelen’, staat erboven. De geportretteerde volwassenen spelen met zogenaamde nerfpistolen waarmee foampijltjes kunnen worden weggeschoten, en met poppen (inclusief flesjes geven). Eén vrouw heeft meer dan honderd barbies. ‘Acht jaar geleden heb ik een barbie teruggestuurd – haar blik stond me niet aan – maar achteraf had ik enorme spijt, alsof ik haar verraden had.’ Een andere vrouw, getrouwd met de man van de nerfpistolen, zegt dat het spelen met poppen haar een ‘intens gevoel van vrijheid’ geeft.

Er is ook een man die graag buiten speelt en sessies organiseert om al spelend ‘in het nu’ te komen. Hij zegt: ‘Nieuwe deelnemers moeten vaak wel een drempel over, die vinden het moeilijk om uit volle borst Schipper mag ik overvaren te zingen.’

Al deze malligheid zinkt in het niet bij het heftige verhaal van een vrouw met een langdurige depressieve stoornis. De flesjes met een illegale vloeistof voor wat ze een ‘happy einde’ noemt, zijn inmiddels besteld en bezorgd.

En zo verkent Psychologie Magazine alle uithoeken van de menselijke geest, én van de kledingkast. Je bent wat je draagt, is de (bekende) boodschap in een stuk over kleding. Cijfer van de dag: de gemiddelde Nederlander heeft 173 kledingstukken.