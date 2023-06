De hazelworm, een hagedis zonder pootjes, leeft tamelijk verborgen – en niet zonder reden

De hazelworm Beeld Margot Holtman

Tapijttegels omdraaien op de Regte Heide, even onder Tilburg. Niet bepaald een natuurlijk element, zo’n tapijttegel, ze liggen er om hazelwormen makkelijker vindbaar te maken. Die kruipen er graag onder om op te warmen, ze zijn er veilig voor predatoren. Alleen niet nu de hitte plotseling is gekomen: de hazelwormen liggen al goed en wel opgewarmd ergens in een holletje, of onder de struiken.

‘Niet kijken is altijd mis,’ zegt Jeroen van Delft van Ravon, de organisatie die zich bezighoudt met reptielen, amfibieën en vissen, terwijl hij doorgaat met de controle. De tapijttegels liggen hier ook omdat Van Delft een beter beeld probeert te krijgen van de verspreiding van de hazelworm in Noord-Brabant. Dit deel van de Regte Heide is een recent ontdekt leefgebied.

Vriendelijke uitstraling

Gelukkig heb ik vaker hazelwormen gezien. De eerste keer toen ik een grote steen optilde, in een wilde tuin. Vreemd was dat ik direct wist dat het een hazelworm was. De hazelworm lijkt weliswaar op een slang, maar het is een hagedis. Een hagedis zonder pootjes. En, zegt Jeroen van Delft, hij heeft een uitstraling die mensen vriendelijker, ‘menselijker’ vinden. ‘Dat komt doordat hij oogleden heeft. Die hebben slangen niet; hun blik is, in onze ogen, star en doordringend. De blik van de hazelworm lijkt vriendelijk, hij knippert ook met de ogen.’

Het is ook een mooi dier. Vooral de jonge exemplaren. ‘Die zijn vaak bijna goudkleurig van boven, met zwarte flanken en zwarte rugstrepen.’ Hazelwormen zijn ‘eierlevendbarend,’ ze komen direct uit de eitjes als die door de moeder zijn gelegd. Vooral buizerds zijn er dol op.

De hagedis zonder pootjes heeft ook iets mysterieus, omdat hij zo verborgen leeft, denkt Van Delft. ‘Ik heb mensen gesproken die hem in de tuin hebben, maar hem zelden zien.’ De hazelworm is best geliefd in tuinen, of zou dat moeten zijn, want hij eet naast regenwormen ook graag naaktslakken.

Dat verborgen leven – in de winter in holletjes, verder zo veel mogelijk onder begroeiing – maakt het ook moeilijk om een goede indruk te krijgen van de verspreiding. Vandaar dat Van Delft de hulp van het publiek heeft ingeschakeld. Hij plaatste oproepjes in kranten en vroeg aan verenigingen met leden die vaak in de natuur komen om waarnemingen van hazelwormen aan hem te melden.

De meeste waarnemingen worden gedaan op paden. Hazelwormen blijven vaak steken op betonnen fietspaden. ‘Ze gebruiken hun schubben om zich voort te bewegen, maar op die betonnen paden krijgen ze geen grip.’ Ook de oversteek op zandpaden is lastig voor ze. Nog veel vaker halen ze de overkant niet, omdat ze worden doodgereden. Mountainbikeroutes zijn berucht.

Bos en heide

Je zou de hazelworm een diersoort van open bossen op zandgronden kunnen noemen, maar hij komt ook voor op de heide. De belangrijkste leefgebieden zijn de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en Zuid-Limburg. Van Delft heeft inmiddels een theorie over het ontbreken van de hazelworm in grote delen van Brabant. ‘Ik denk dat ze in het verre verleden zijn afgedreven van de heidevelden, die erg intensief werden gebruikt. Ze komen hier vooral nog voor in wat rijkere, oudere bossen.’

Maar toch, uit de waarnemingen die hij nu volop binnenkrijgt blijken er meer leefgebieden te zijn. Zoals dit deel van de Regte Heide. ‘Vermoedelijk redden ze het hier omdat dit gebied grenst aan een beekdal, het is hier net wat vochtiger en voedselrijker. Hier vindt hij nog wel regenwormen en slakken.’

De laatste tapijttegel. Geen geluk vandaag. Een maand geleden was het hier nog ‘moerassig’, nu knerpt de grond onder onze voeten door de droogte. Ook voor de hazelworm geen goed nieuws.