De havik is toppredator in het bos, maar heel wat geschikte prooidieren zijn inmiddels verdwenen

Beeld Margot Holtman

Vier jonge haviken bij elkaar, op de grond, onder een grote lariks in boswachterij Hooghalen, Drenthe. Vogelonderzoeker Willem van Manen heeft ze zojuist uit hun nest gehaald. Best moeilijk om in deze donzen bollen de toekomstige woeste bosvogels te herkennen. Van Manen, die de haviken hier al zo’n dertig jaar volgt, meet de vleugels. Daarna legt hij de vogels voorzichtig in zijn rugzak, klimt op zijn klimsporen de boom in en zet de haviken terug in het enorme nest.

Ideale nestboom, de lariks, met ‘mooie, laterale takken’, die kleine uitsteeksels hebben, er glijdt niets vanaf, het nest blijft eindeloos goed zitten. Alle drie de haviksnesten in deze uitgestrekte boswachterij zitten in lariksen.

Ooit, in de jaren tachtig, waren hier nog twaalf nesten, dat waren hoogtijjaren. Eerder nog, begin jaren zeventig, waren het er nul, dat was dus het dieptepunt. De havik was zowat verdwenen uit Nederland. Nog geen honderd paar waren er over, waarvan drie paar in Drenthe. Dat had alles te maken met het landbouwgif DDT: het stapelende effect van die insectenverdelger had de roofvogelstand in Nederland gedecimeerd.

Beeld Margot Holtman

Na het verbod op DDT, in 1973, ging het weer de goede kant op. En in de jaren zeventig, tot in de jaren tachtig, was de voedselsituatie tijdelijk ideaal. Aan weidevogels, geschikte prooien voor haviken, was er nog geen gebrek hier in de omgeving. Ook de houtduif was nog aanwezig, want er werd nog her en der graan verbouwd. In dit bos, op de zandgrond, barstte het van de konijnen, wijst Van Manen, als we even later op een strategische plek aan de rand van een veld zitten. En al is de havik ‘een echte vogeljager’, het konijn nam hij mooi mee.

Maar het belangrijkste prooidier uit die tijd was de postduif. Van Manen: ‘Op zomerse zaterdagen, de wedstrijddagen, kwamen de postduiven uit Groningen over. De haviken wachtten ze hier op, boven het bos, en grepen de een na de andere.’

Dat alles is voorbij. In de jaren negentig stortte de konijnenstand in door verschillende ziektes. Weidevogels zijn er nauwelijks nog in Drenthe, houtduiven verdwenen uit het bos en de stroom aan postduiven stokte met de teloorgang van de postduivensport.

En zo kom je dan uit op drie paar havik in deze grote boswachterij, het aantal is al jaren stabiel. De havik heeft zich wel verspreid richting het westen van het land, tot zelfs binnen de stadsgrenzen van Amsterdam. ‘Ik denk dat het voedselaanbod in het westen nu beter is’, zegt Van Manen. Wat Van Manen hier op het nest vindt: spreeuw, gaai, specht, merel, zanglijster en soms nog wel een houtduif. Het is mooi verdeeld, die prooidieren, over de haviken en de iets kleinere sperwers. ‘Het vrouwtje havik pakt de grootste prooien, zoals houtduif en gaai, het kleinere mannetje pakt vogels als spreeuwen en lijsters. Dat overlapt deels met de prooien van het vrouwtje sperwer. En het mannetje sperwer pakt vogels als mus en mees.’

Tot voor kort, zegt Van Manen, was de havik de toppredator van het bos. ‘Totdat de oehoe erbij kwam. Die heeft ook de havik als prooi.’

Intussen om ons heen: buizerds en een wespendief boven het bos, een jagende boomvalk boven een vennetje, boompiepers, een boomleeuwerik, roodborsttapuiten en putters. Van Manen probeert, zo zegt hij, ‘naar dit landschap te kijken met haviksogen’. En dan valt op dat hij niet één optimale prooi heeft gezien in het uur dat we hier zitten. ‘Behalve dan die specht achter ons.’

Geen reden tot zorg. Want, zegt Van Manen: ‘Een grote golf jonge spreeuwen is net uitgevlogen. Die zijn nog naïef, dat zijn makkelijke slachtoffers.’