De haai in Jaws werd pas echt eng door de muziek van John Williams. De componist wordt 90. Wat maakt hem zo goed?

John Williams Beeld Monika Rittershaus

Toen John Williams in 1988 een punt zette achter zijn compositie Scherzo for Motorcycle and Orchestra, moet hij tevreden achterover hebben geleund, in volle bewondering voor zichzelf. Het stuk is een kolkende dans, een choreografie voor blazers en strijkers die elkaar achtervolgen in een muzikale hellevaart. En Williams was er trots op.

Dat blijkt ook wel uit zijn selectie van dit vlammende orkestwerk voor een belangrijke mijlpaal in de carrière van de grootste filmcomponist aller tijden – de meningen mogen verschillen, maar de prijzenkast van Williams laat zich moeilijk tegenspreken: 5 Oscars, 4 Golden Globes en een onvoorstelbare 25 Grammy Awards. Williams dirigeerde zijn motorfietsendans vorig jaar hoogstpersoonlijk voor de Berliner Philharmoniker, een van de meest gevierde orkesten op aarde. En nu, ter ere van Williams 90ste verjaardag, verschijnt het Berlijnse concert op een glorieus dubbelalbum, met hoogtepunten uit het belachelijk omvangrijke oeuvre van de Amerikaan.

De achtervolgingssoundtrack voor Indiana Jones and the Last Crusade (1989) heeft nooit beter geklonken: de koperblazers en percussie jagen de boel op, de violen schrikken zich een hoedje en vliegen links en rechts met souplesse uit de bocht en de dwarsfluiten vieren uiteindelijk de miraculeuze ontsnapping en dus de overwinning, in zo’n typisch triomfantelijk Williams-melodietje dat klinkt als iemand orkestraal uitlachen: fu fu fu fúúú fu.

De componist en dirigent leidt zijn stuk zelf in, en in deze introductie in het Berlijnse concertgebouw klinkt toch wat professionele pijn door. ‘Ik schreef dit stuk voor een achtervolgingsscène, waarbij Harrison Ford en Sean Connery op de motor ontsnappen aan de bad guys. Maar toen ik het voor het eerst beluisterde in de bioscoop hoorde ik alleen die motoren, en eigenlijk helemaal geen orkest. U zult begrijpen hoe zeer de trots van de componist hier is beschadigd.’

Het is een gevoelig punt voor iedere filmcomponist, en een existentiële vraag die tot vervelens toe wordt gesteld, waarschijnlijk ook in het eigen componistenhoofd: ben je als soundtrackschrijver nu een waarachtig componist, of iemand die in opdracht wat sfeer en melodieën aan elkaar plakt, een broodschrijver in dienst van regisseurs en producenten. Steeds maar weer die geknakte beroepseer, wanneer de composities in de filmzaal worden verstoord door wauwelende acteurs, brullende zeemonsters of scheurende motoren met zijspan.

De grote Duitse blockbustercomponist Hans Zimmer haalde zichzelf in gesprek met de Volkskrant eens stevig onderuit, toen hij zijn eigen oeuvre tegen het licht hield. ‘Het is eigenlijk maar spielerei. De meeste melodieën kan ik me zelf niet eens herinneren.’ Zimmer was trots op slechts één werk, zei hij: de soundtrack voor The Da Vinci Code uit 2006. Toen hij die eens gespeeld hoorde worden door een orkest, zonder hinderlijke filmbeelden erbij, dacht hij voor het eerst: dit is toch niet slecht.

Natuurlijk is soundtrackwerk in de eerste plaats dienend, dat weet ook John Williams. Al ligt er bij hem een zeer solide muzikale opleiding aan ten grondslag. Williams is een telg uit een muziekfamilie: zijn vader was een jazzdrummer. In de jaren vijftig studeerde hij in Los Angeles bij de Italiaanse filmcomponist Mario Castelnuovo-Tedesco, en daarna werd hij in New York opgeleid tot concertpianist aan het beroemde Juilliard-conservatorium.

Maar in de jaren zestig vertrok Williams weer naar Los Angeles, en naar de heuvels van Hollywood. Daar ging hij aan de slag bij de grote filmstudio’s, waar het werk voor het oprapen lag. Hij speelde als pianist mee met de grote filmscores van Henry Mancini en Leonard Bernstein, van Peter Gunn (1959) tot West Side Story (1960). En hij werd de wervelende wereld van de filmmuziek ingetrokken.

Williams werd snel een geliefde componist voor tv-series en B-films, omdat hij met jeugdig elan en zonder al te veel eerbied jazz en symfonische muziek aan elkaar knoopte. Eind jaren zestig sleepte hij zijn eerste grote scores binnen, voor drama’s als Valley of the Dolls (1967) en de musical Fiddler on the Roof (1971). Daarna werd Williams ontdekt door regisseur Steven Spielberg. Williams werd wereldberoemd met de twee zenuwslopende noten die hij liet opkomen in de thriller Jaws (1974), als de grote witte haai twee benen zag spartelen aan het wateroppervlak en het weer tijd werd voor mensenvlees.

Zijn prijzenkast begon in de jaren zeventig al vol te lopen. Maar Williams wilde meer. Hij wilde vooral serieus worden genomen als autonoom componist én dirigent, die zijn eigen werk aan een orkest kon toevertrouwen. In 1980 behaalde hij een artistieke overwinning: hij werd benoemd tot chef-dirigent van het Boston Pops Orchestra, onderdeel van het Boston Symphony Orchestra. Maar de samenwerking met dat orkest verliep niet soepel. In 1984 liet Williams een nieuw eigen werk inlezen door het orkest. De musici konden het niet waarderen en maakten sissende geluiden terwijl ze hun ogen over de bladmuziek lieten gaan. De componist beende woedend de zaal uit en wilde opstappen als dirigent. Pas na uitvoerige excuses en betoon van respect klom Williams weer op de bok.

Vooral het dedain moet de componist tot wanhoop hebben gedreven. Toen hij echt legendarisch werd met zijn soundtrackreeks voor Star Wars, van regisseur George Lucas, mocht Williams zich verweren tegen beschuldigingen van jatwerk. Het wereldberoemde marswerk The Imperial March uit The Empire Strikes Back (1980) was een soort samenvoeging van Chopins Tweede pianosonate en het planetaire krachtstuk Mars, the Bringer of War van Gustav Holst.

De plagiaataantijgingen bleven hem achtervolgen: op bijvoorbeeld Spotify zijn afspeellijsten te vinden met beroemde stukken van Williams, gevolgd door de klassieke werken waaraan ze zijn ‘ontleend’. De aftitelingsmuziek uit de Star Wars-film A New Hope (1977) bijvoorbeeld lijkt volgens oplettende luisteraars verdomd veel op de mars Pomp and Circumstance van componist Edward Elgar.

Maar jatwerk? Dat is een wel erg onbeholpen aanklacht. In de eerste plaats omdat Williams dánkzij al die klassieke inspiratie juist een goede filmcomponist werd. In de beginjaren van Hollywood stonden de eerste grote soundtrackschrijvers voor de taak snel ter zake te komen, en het publiek met een paar noten naar een andere wereld te transporteren. Componisten als de Oostenrijker Erich Korngold ontvluchtten het oorlogsgeweld in Europa en werden in de jaren dertig en veertig dankbaar onthaald bij de Amerikaanse filmstudio’s. Zij schreven aan de lopende band scores, en dat konden ze doen omdat ze heel lenig stukken opera en symfonische werken van Richard Wagner en Richard Strauss in hun soundtracks wipten.

John Williams Beeld Monika Rittershaus

Die bekende melodieën misten hun uitwerking bij het publiek niet. Dankzij het aha-gevoel kwamen kijkers onmiddellijk in de juiste, meestal romantische gemoedstoestand. John Williams trad in de voetsporen van Korngold, en leerde dus op eenzelfde manier gebruikmaken van de grote klassieken. Dát was nu juist de kunst.

Bovendien was bijvoorbeeld de score voor Star Wars helemaal niet bedoeld als een klassiek meesterwerk. Het stuk moest vooral het filmplezier van George Lucas van het scherm afblazen: Star Wars was ook als film al een soort eerbetoon aan de avonturenfilms uit vervlogen tijden. Dat bij de score voor zo’n epische pretproductie ook vrolijk werd verwezen naar Wagner en pompeuze marsmuziek, paste perfect in het totaalplaatje. Het liep uit de hand toen de Star Wars-saga uitgroeide tot een van de grootste filmseries aller tijden, en ook de soundtrack groter werd dan de klassiekers die ten voorbeeld hadden gediend.

John Williams zou vanaf de jaren negentig nog vele autonome werken afleveren, van hoorn- tot klarinetconcerten en fanfares, maar zijn eigen roem als filmcomponist kon hij nooit meer overstijgen. Hij zou altijd de man blijven van de onvergetelijke filmmelodieën. Muziek waarbij je automatisch de duistere gestalte van Darth Vader ziet opdoemen of, inderdaad, de motoren met zijspan door het scherm van de gesloten ogen ziet scheuren.

Maar toch, en dat is het mooie van het dubbelabum The Berlin Concert, bij een weergaloze orkestrale uitvoering als die van de Berliner Philharmoniker word je juist gedwongen geen beeld meer te zien, en je over te geven aan de pure muzikale kracht. De scheppingen van Williams zijn misschien geleend, maar daardoor ook een prachtige collage van klassieke invloeden. Williams scheert van de gotische romantiek in zijn scores voor de Harry Potter-films naar verontrustend futuristisch en hels dissonant werk, dat hij schreef voor bijvoorbeeld Close Encounters of the Third Kind (1977).

Het verwoestende koper in dat laatste stuk, dat klinkt alsof de grond onder je voeten open scheurt, doet je alle filmbeelden vergeten, maar intussen toch verstijven van angst. Dat is knap, van Williams.

Het dubbelalbum The Berlin Concert, van de Berliner Philharmoniker o.l.v. John Williams, is verschenen bij Deutsche Grammophon/ Universal.