De guerrillabeelden van Mihály Kolodko zijn klein van formaat, maar groot in betekenis

Beeldje van een Russische soldaat voor een voorraadkast. Beeld Adrián Fábián

Aan de Donaukade in Boedapest staat een Russische soldaat, machinegeweer in de aanslag, voor een lege voorraadkast. Hij is hooguit 15 centimeter lang, maar dat maakt hem niet minder kwaadaardig: het gezicht onder de oesjanka (Russische bontmuts, red.) is vertrokken van haat. Kunstenaar Mihály Kolodko (44) gaat op zijn hurken zitten en kijkt of het deurtje van de kast nog werkt. Aan de binnenkant staat een grote letter ‘Z’. Het brons piept een beetje. ‘Ik ben gek op dit geluid.’ Een jong stelletje blijft staan en maakt enthousiast foto’s.

Het is de nieuwste creatie van Kolodko, onderdeel van een reeks ministandbeelden die hij de afgelopen jaren in allerlei hoekjes en gaatjes van Boedapest plaatste. Dit doet de kunstenaar, die in 2016 van Oekraïne naar Hongarije verhuisde, overigens zonder toestemming. ‘Guerrillakunst’ volgens bewonderaars: een omschrijving waar Kolodko zich prima in kan vinden. ‘Guerrillakunstenaars zijn een soort partizanen’, zegt hij glimlachend. Toestemming krijgen duurt te lang, vindt hij. Bovendien zijn de kunstwerken zo klein dat ze toch overal wel passen.

Mihály Kolodko Beeld Adrián Fábián

Het is een van de redenen waarom Kolodko, opgeleid in de beeldhouwkunst aan de kunstacademie van Lviv, juist op deze schaal werkt. ‘Alle pleinen en grote plekken zijn al bezet.’ Het is ook een stuk goedkoper. Kleinere standbeelden staan bovendien dichter bij de inwoners van de Hongaarse hoofdstad, vindt Kolodko. ‘Grote monumenten torenen boven je uit op hun sokkel, ze staan zo ver van je af.’ Een andere manier om de afstand te verkleinen is humor. In Kolodko’s werk ontbreekt de marmeren ernst van langgestorven mannen, zijn beeldjes zitten juist vol kwinkslagen en verwijzingen naar populaire cultuur.

Zijn werk wordt ook beïnvloed door de actualiteit. Die is sinds de Russische invasie van Oekraïne grimmiger geworden. ‘De eerste weken kon ik onmogelijk werken’, vertelt Kolodko in zijn atelier, een kelder in het stadsdeel Pest. Het is een knusse ondergrondse ruimte vol bronzen beeldjes, foto’s en kleien modelletjes van werk in uitvoering. ‘De ideeën die ik had en de beelden waar ik mee bezig was, boden geen troost. Wat hebben mensen hieraan, vroeg ik me af.’

Op de Vrijheidsbrug over de Donau hangt een olijke Habsburgse keizer Frans Jozef I in een hangmat. Beeld Adrián Fábián

Een kleine maar symbolische gebeurtenis in de oorlog trok Kolodko uit de put. ‘Ik hoorde het verhaal dat een Oekraïense soldaat op het Slangeneiland zei: ‘Russisch oorlogsschip, val dood’.’ Het voorval vond plaats op de eerste dag van de oorlog en werd in korte tijd legendarisch: het Oekraïense postbedrijf maakte er zelfs een populaire postzegel van. Kolodko ging als een bezetene aan het werk en maakte een klein oorlogsschip met daarop het hoofd van Poetin. Hij plaatste het op een stenen paaltje, dat bij nadere inspectie een grote middelvinger blijkt te zijn. Onderaan zie je de Oekraïense drietand.

Kolodko spreekt het liefst Oekraïens, maar is ook het Hongaars machtig. ‘Een cadeau van mijn oma.’ Kolodko’s grootmoeder hoorde bij de Hongaarse minderheid in Oekraïne, de kunstenaar groeide op in het westelijke Oezjhorod. In 2016 trok hij naar Boedapest, omdat de politieke spanningen in zijn land hem te veel werden. Hij pakt een beeldje van een plank in zijn atelier: een kaart van Oekraïne, geblokt als een chocoladereep. ‘Het voelde alsof iedereen een stukje van mijn land wilde afbreken.’ Door de Russische invasie is Oekraïne terug in zijn werk.

De lege voorraadkast met de kwaadaardige soldaat verwijst naar een Hongaarse cultfilm met de beroemde zin: ‘De Russen zitten al in de voorraadkast!’ Daarom is de kast ook leeg, zegt Kolodko. ‘Als je ze laat binnenkomen, nemen ze alles mee.’ Achter de soldaat staat een comfortabele Hongaarse stoel, een verwijzing naar de manier waarop de Hongaarse regering de rode loper uitrolt voor Russische belangen. Nog iets wat opvalt aan Kolodko’s meest recente standbeeldjes: ze zijn een van de weinige kritische commentaren op de oorlog in de Hongaarse publieke ruimte.

Poetin op een paddenstoelwolk, na een kernexplosie. Beeld Adrián Fábián

Daar kunnen we voorlopig meer van verwachten, blijkt bij het bezoek aan zijn atelier in oktober. Kolodko laat zijn nieuwste idee zien op zijn telefoon. Een filmpje: zwart-witbeelden van een Stalinbeeld in het centrum van Boedapest, gevolgd door wat ervan over is nadat Hongaarse opstandelingen het tijdens de revolutie van 1956 van zijn sokkel trekken – slechts twee laarzen.

Kolodko gaat twee laarzen met uitstekende botten en een skateboard ernaast neerzetten op de plek waar vroeger het Stalinbeeld stond (op 23 oktober, de dag waarop de Hongaarse Opstand wordt herdacht, plaatste Kolodko het beeldje, red.). Dat Hongarije zo pro-Russisch uit de hoek komt terwijl het bijna zeventig jaar geleden nog een massale opstand ontketende tegen Rusland, is sommigen een raadsel. Ook Kolodko heeft geen antwoorden. ‘Dat is iets voor journalisten. Ik heb mijn kunst.’

Kolodko is, zoals veel kunstenaars, terughoudend in het duiden van zijn werk als iets politieks. Maar met de oorlog stormde de politiek afgelopen maanden onaangekondigd zijn kunst binnen. Dat verandert niet alleen zijn werk, maar ook hemzelf, vertelt Kolodko op de Vrijheidsbrug over de Donau, waar een van zijn oudste standbeeldjes hangt: een olijke Habsburgse keizer Frans Jozef I in een hangmat.

‘Terugkijkend op mijn werk van de afgelopen jaren vind ik het soms kinderachtig, te vermakelijk. De oorlog in Oekraïne gaat om hele fundamentele zaken: het verlangen naar onafhankelijkheid en de strijd voor vrijheid. Dat vuur brandt ook in mijn ziel.’ Ondanks de ernst van de situatie blijft humor belangrijk. Terug in het atelier ligt alweer een volgend idee te wachten: een grote paddenstoelwolk van een kernexplosie. Bovenop de wolk ligt een gelukzalige Poetin sneeuwengelen te maken.

Uren dwalen voor de perfecte plek In Boedapest staan rond de dertig ministandbeelden van Kolodko. Hij werkt altijd aan meerdere projecten tegelijkertijd, vertelt de kunstenaar. ‘Met sommige ideeën loop ik eerst weken rond.’ Dan plots, als een cameralens die scherpstelt, krijgt een idee concreet gestalte en gaat hij aan de slag. Maar het standbeeldje voltooit hij pas als hij de perfecte plek heeft gevonden in de straten van Boedapest. ‘Soms dwaal ik uren door de stad op zoek naar de juiste locatie.’ Zijn werk is ook te volgen op Instagram.