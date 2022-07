De grote verwachtingen van acteur Rick Paul van Mulligen: ‘Wat is er gebeurd met mijn ambitie?’

Rick Paul van Mulligen een jaar of 13, verkleed in de tuin. Beeld privéfoto

Naam: Rick Paul van Mulligen Leeftijd: 40 jaar Is: Acteur Bekend van onder meer: tv-series A’dam-E.V.A. en Nieuw Zeer en zijn rollen bij Theater Oostpool en Het Nationale Theater.

Verkleed in de tuin

‘Ik was als kind vrolijk, blij, gezellig en brutaal. Tot ik naar de middelbare school ging en helemaal op slot schoot in dat lange, slungelige lijf. Ik zei niks meer. Door de worsteling met mijn seksualiteit had ik het idee dat ik helemaal alleen was in een vijandige wereld waarin voor mij geen plek was. Ik kende het tv-programma Paradijsvogels, daarin kwamen kleurrijke mensen voorbij. Verder was de enige homoseksueel die mijn Groningse dorp bereikte Freddie Mercury, die vervolgens doodging omdat hij het met mannen deed. Dat was mijn hele referentiekader.

Op deze foto, ik zal 13 zijn, was ik even heel gelukkig in die verder zeer ongelukkige tijd. Mijn schoonzus en haar zusje hadden me verkleed en opgemaakt. Mijn nichtjes verkleedden me soms ook, dan was ik Ricka Paula. Het ging me niet per se om het verkleden of opmaken, maar ik mocht gewoon even iemand anders zijn – zonder dat ik werd uitgelachen. Kijk nou hoe gelukkig ik hier ben. Mijn gevoel op deze foto is iets waarvoor ik nog steeds moet vechten, want ik blijf bang voor afwijzing en kritiek. Ik pas niet in het geijkte plaatje van De Man; ik ben te feminien. De heersende opvatting blijft toch vooral: nou oké, een homo, als je het maar niet aan ’m ziet. Bij mij in de straat woont nog een homostel, en ik hoorde mensen zeggen: ‘Je merkt het helemaal niet aan ze.’ Alsof dat iets goeds is. Het is echt niet zo dat ik elke dag met veren op mijn hoofd wil rondlopen, maar het zou moeten kunnen zonder dat er wenkbrauwen omhoogschieten. Pfff, denk ik soms, wat moet ik me al lang groothouden.

Een modeshow van zijn toenmalige vriend op zijn 23ste. Beeld privéfoto

Modeshow

‘Hier ben ik 23 en loop ik in de eindshow van mijn toenmalige vriend, die de modeacademie deed. We woonden al vier jaar samen, hadden een hond, ik had nog maar een jaartje toneelschool voor de boeg plus vooruitzichten op werk: ik dacht dat ik alles voor elkaar had en op het punt stond de wereld te veroveren. We zouden trouwen en kinderen krijgen, hij zou een beroemd modeontwerper worden en ik ging de wereld overvliegen om in briljante films te spelen. Ik stond bol van vertrouwen en ambitie.

Maar meteen na deze show verliet hij me. Hij was verliefd op een ander. Ik heb vier maanden niet gegeten, totdat ik het zat was en in mijn eentje met vakantie ging naar New York, iets wat ik eerder in mijn leven trouwens nooit had gedurfd. Na terugkomst was mijn verdriet voorbij – ik was ook nog maar gewoon 23 hè, haha – en het ging op de toneelschool beter dan voorheen. Ik ontmoette na onze breuk mijn man René en mijn ex is nog steeds samen met de jongen op wie hij toen verliefd werd. Hij is nog steeds modeontwerper en heeft zelfs mijn trouwpak ontworpen, dus er zijn totaal no hard feelings. Al met al heeft zijn beslissing ervoor gezorgd dat we nu allebei hartstikke gelukkig zijn in de liefde.’

De voorstelling Paradijsvogel was een bevrijding én een groot succes. Beeld Sanne Peper

Voorstelling Paradijsvogel

‘De toneelschool adviseerde dat ik mijn inmiddels weer vrolijke, feminiene karakter niet moest meenemen in mijn vak, zodat ik ook heterorollen – dé rollen – kon spelen. Bij castingbureaus hoorde ik na mijn afstuderen dat niemand me ooit als hetero zou willen zien, tenzij ik heel hard zou werken om ‘normaal’ te doen. Dus dat probeerde ik. Het spelplezier was er daardoor vaak nooit honderd procent.

Tot ik in 2017 een solovoorstelling mocht maken voor De Parade. Vanaf het moment dat ik begon te schrijven, kwamen er allemaal verhalen en liedjes in me op over vroeger, maar die vond ik veel te homoseksueel. Ik had toen net een paar jaar een homo gespeeld in de tv-serie A’dam-E.V.A. en dat was ook een beetje mijn imago geworden. Daar moest ik voor mijn gevoel van af. Nee, dacht ik dus, ik moet juist laten zien wat ik allemaal nog meer kan. Maar het schrijven lukte niet. Bovendien bleef de titel Paradijsvogel zich aan me opdringen. Dus deed ik wat wel goed voelde, en ik creëerde voor de voorstelling een superfeminien, súpergay alter ego: alles wat ik niet wilde zijn, maal tien.

De show was een bevrijding én een groot succes, wat voor mij na al die tijd het bewijs was dat ik misschien ‘anders’ was, maar wel uniek. Ik had de weerstand in mezelf doorbroken en sindsdien omarm ik wie ik ben. Dat maakt castings voor film en tv lastig – voor heterorollen word ik inderdaad amper uitgenodigd en alle homorollen zijn nog steeds eendimensionaal – maar op het toneel speel ik ook gewoon heterorollen. Daar maakt mijn vrouwelijke kant kennelijk minder uit. Het boeit me inmiddels minder, dus deze show is de beste stap geweest die ik had kunnen zetten.

Rick Paul met zijn man René, hun kinderen Ko en Bowie en hun moeder Nina. Beeld privéfoto

Rick Paul en zijn gezin

‘Vorig jaar heeft mijn dochter Bowie met het RS-virus op de intensive care gelegen. Daar hield ik een posttraumatische stressstoornis aan over, waarvoor ik ben behandeld en wat dat betreft gaat het weer goed met me. Maar sindsdien – en vast ook wel door corona – zit er wel een terugslag in mijn zelfverzekerdheid. Er spoken steeds allemaal vragen door mijn hoofd: ik ben 40 en vind eigenlijk alleen mijn gezin belangrijk, wat is er gebeurd met mijn ambitie? Wie ben ik, doe ik er nog wel toe? Een soort midlifecrisis dus.

Ik ben door mijn werk zo getraind om met mezelf te leuren, om altijd meer te willen, beter, groter. Ik wil nog steeds heel graag mijn werk goed doen, maar het is niet meer waar ik al mijn geluk uithaal. De vraag of dat oké is, plaagt me. Ik weet heus al wel wat de uitkomst van die vraag is, want ons regenbooggezin is wat me het allergelukkigst en trotst maakt, alleen moet ik kennelijk nog even worstelen om daar te komen. Op dat soort momenten is het goed voor me om naar een foto als deze te kijken. Mijn man René, met wie ik nu al veertien jaar samen ben, onze kinderen Ko van 8 en Bowie van 2 en hun moeder Nina. Ik heb alles al, besef ik dan. De rest maakt helemaal niet uit.’