De Grote Red Je Reet Show is soms oneerlijk, net als het echte leven. Dat is een fijne boodschap ★★★☆☆

De Grote Red Je Reet Show van Maas Theater en Dans Beeld Kamerich & Budwilowitz

Dit spel is net zo grillig als het leven zelf, laat de showmaster zich ontvallen. Het is een zeldzaam moment van reflectie in De Grote Red Je Reet Show, een jeugdvoorstelling voor 6+ van Maas Theater en Dans uit Rotterdam. Het is de sleutelzin van dit stuk, geschreven door Sanne Schuhmacher en geregisseerd door René Geerlings, dat een persiflage is op een spelshow. Leuk in al zijn lollige meligheid, maar uiteindelijk niet absurd genoeg.

Het begint herkenbaar genoeg. Vroeger had je Ren je Rot, een televisiequiz, waarin kinderen de strijd met elkaar aangingen in bizarre spelletjes. De Grote Red Je Reet Show is hetzelfde. Er is een Martin Brozius-achtige showmaster (Manon Nieuweboer met grote snor) en er zijn vijf jonge kandidaten (allemaal jongens om onduidelijke redenen). Zij strijden om de hoofdprijs in rare spelletjes, ‘mini-challenges’ en ‘mega-challenges’, waarvan de logica en regels schimmig blijven.

De showmaster probeert nauwelijks te verhullen dat de puntentelling wel heel raar loopt, dat regels veranderen tijdens het spel en dat valsspelen loont. Precies, net als het echte leven, is het spel soms oneerlijk. Iedereen doet maar wat om zijn reet te redden. Dat is een fijne boodschap voor kinderen (en volwassenen) die bang zijn de rat race te verliezen.

Maar hoe leuk kan een persiflage op een spelshow zijn, als echte spelshows minstens net zo uitzinnig zijn? Kijk maar eens naar Ren je Rot op YouTube. Geerlings maakt zijn show niet absurdistisch genoeg en blijft, zeker ook in de wat teleurstellende finale, netjes binnen de grillige lijntjes kleuren. Het was leuk, maar dit kon veel gekker.

