De grote leider van Noord-Korea is aanzienlijk afgevallen, of zou zijn portret gefotoshopt zijn?

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un tijdens een nieuwjaarstoespraak op 19 januari dit jaar tijdens een bijeenkomst van het nationaal comité van de Arbeiderspartij in de hoofdstad Pyongyang. Beeld AP

Het blijft natuurlijk een vorm van fat shaming: zeggen dat iemand zo indrukwekkend is afgevallen. Daarmee impliceer je dat de betreffende persoon ooit minder slank en gezond – zeg maar dik – oogde. En wie ben ik om daar in vredesnaam over te oordelen? Voor Kim Jung-un, de onbetwistbare leider van de communistische dictatuur Noord-Korea, bijgenaamd de Briljante Kameraad, maken we evenwel een uitzondering. Iemand die (onder veel meer) zijn halfbroer laat vergiftigen door zenuwgas, zijn oom laat executeren met gebruikmaking van luchtafweergeschut en een onwelgevallige minister door een raket laat verpulveren, moet tegen een stootje kunnen.

Over zijn uiterlijk, dus.

Een paar jaar geleden nog was Kim Jung-un (38) aan de meer dan stevige kant. Op filmpjes was hij soms waggelend te zien, het obese lijf met moeite torsend en onzeker in de door hem gekozen richting dirigerend. In juni 2019 ontmoette hij de Amerikaanse president Donald Trump op de demarcatielijn tussen Noord- en Zuid-Korea. Behalve zijn algehele corpulentie viel toen bij de beelden van de ontmoeting zijn onderschedel op – het achterzijdige antwoord op zijn onderkin – die ter hoogte van zijn oren opbolde.

Wat is Kim, ook wel de Geweldige Leider genoemd, sindsdien spectaculair in gewicht verminderd.

Gebroken hart

Het was in juni 2021 dat het staatspersbureau van Noord-Korea impliciet zelf voor het eerst erkende dat Kim gewichtsverlies had doorgemaakt. Het citeerde, hoogst uitzonderlijk, een bezorgde burger uit de hoofdstad Pyongyang die vertelde dat zijn ‘hart was gebroken’ bij de aanblik van de ‘uitgemergelde’ leider. Een nogal overdreven typering, passend in de cultuur van grandioze hyperbolen waarin ook de staatstelevisie over de politieke leiding grossiert.

Niet duidelijk werd of Kims geslonken lichaamsomvang het gevolg was van extreem hard onbaatzuchtig werken van de dictator voor zijn geliefde, hongerende volk (zoals in een Noord-Koreaanse ‘documentaire’ is gesuggereerd), of door een dieet. Dat zou wellicht zijn aanbevolen door lijfartsen om Kim het lot van zowel zijn vader als grootvader – plots dood door een hartinfarct – te besparen.

Sinds de zomer van vorig jaar is Kim er alleen maar slanker op geworden. Op 19 januari werd hij gefotografeerd toen hij een vergadering bijwoonde van het Centraal Comité van de Arbeiderspartij in Pyongyang. De onderkin is nu vrijwel verdwenen, de kaaklijnen zijn meer geprononceerd, de fronsjes op zijn voorhoofd, die in vroegere jaren werden verhuld door de ruime aanwezigheid van vet, zijn zichtbaar. De cartoonisten (geen Noord-Koreaanse) die er genoegen in schiepen hem af te beelden als een vadsige baby of kleuter, zullen nieuwe inspiratie moeten zoeken. Zelfs zijn bijzondere coiffure – gedekte bovenkant, tot halverwege de skalp kaal geschoren zijkanten – oogt gangbaarder dan ooit.

Voedseltekorten

Wellicht past Kim Jong-uns nieuwe look bij zijn aspiratie om, tien jaar nadat hij de hoogste macht erfde van zijn vader Kim Jong-il, écht een einde te maken aan de voedseltekorten waarmee het volk sinds het uitbreken van de pandemie in verhevigde mate te kampen heeft. Op zijn nieuwjaarstoespraak van 1 januari kondigde hij aan het voedselprobleem ‘compleet’ te zullen oplossen. Daarbij helpt het ongetwijfeld als de hoogste leider zich fit toont en klaarblijkelijk de verleiding van het in de partijtop overvloedig voorradige eten en drinken weet te weerstaan: een monument van discipline.

De foto van 19 januari is hoe dan ook een van de zeer zeldzame uit het compleet in zichzelf gekeerde land, waarbij de buitenwereld nauwelijks twijfel hoeft te hebben over het waarachtigheidsgehalte. Tenzij de staatsmedia beschikken over fotoshoppers die hem een extreme digitale make-over hebben gegeven. Wat ik betwijfel, alleen al omdat daarmee het regime zichzelf de pas zou afsnijden bij het uitzenden van bewegende tv-beelden. De omvang van Kim op de foto en de bewegende Kim op tv moeten wel overeenkomen, als hij toejuichingen in ontvangst neemt of goedkeurend de lancering van nog een hypersonische raket aanschouwt.

Eén mogelijke oorzaak voor Kims nieuwe postuur is nog niet benoemd: zijn gewichtsverlies wordt veroorzaakt door een ernstige ziekte. Hij zou de eerste niet zijn die complimentjes ontvangt voor zijn benadering van een vermeend schoonheidsideaal terwijl die slechts een tussenstadium blijkt te zijn op weg naar het onafwendbare einde. De tijd zal het leren.