‘De grootste misdaad denkbaar wordt ambtelijk besproken, dat maakt deze film zo indrukwekkend’

Beeld uit Die Wannsee Konferenz.

Bor, we bespreken drie films over de Tweede Wereldoorlog deze week. Met welke beginnen we, en waarom?

‘Ik kan niet anders dan beginnen met Die Wannsee Konferenz, een speelfilm over de historische vergadering waarin de moord op 11 miljoen Europese Joden wordt voorbereid. Vijftien mannen, onder wie nazileider Reinhard Heydrich en SS’er Adolf Eichmann, kwamen in 1942 bijeen om Hitlers wens – de ‘Endlösung’ van de Joden – in een plan te gieten.

‘Wat de film zo sterk maakt, is de sobere aanpak: geen filmmuziek, geen flitsende montage en ook niet dat ene personage in wie je een nog wel beetje ‘betere’ Duitser zou kunnen herkennen. Zo iemand met wie je als kijker makkelijker meeleeft.

‘De film is gebaseerd op de verslagen van de echte vergadering. Regisseur Matti Geschonneck vertelde aan collega Pauline Kleijer dat hij wilde wegblijven van het clichébeeld van de luidruchtige, schreeuwerige nazi’s. Dat is een beeld dat we goed kennen van eerdere films, en komt ook wel overeen met hoe sommige van die nazi’s klonken als ze voor een menigte speechten. Maar dat betekent niet dat ze ook onderling zo converseerden. Hier zien we ze gewoon als kennelijk beschaafde mensen die een genocide plannen. Juist dat maakt Die Wannsee Konferenz confronterend: op een keurige, ambtelijke manier wordt de grootste misdaad denkbaar besproken. ‘Een beangstigend overtuigend beeld van de machinaties van het fascisme’, schrijft Pauline in haar recensie.’

Op welke manier zijn die gruweldaden verbonden met je volgende filmtip, Three Minutes: A Lengthening?

‘Three Minutes: A Lengthening is een filmessay van journalist en schrijver Bianca Stigter, waarin ze dieper inzoomt op een amateurfilmpje uit 1938 van drie minuten. Het is het enige bestaande bewegende beeld van de Joodse gemeenschap in het Poolse plaatsje Nasielsk. Wat meteen opvalt, is hoe vrolijk en levendig de beelden zijn; jong en oud kijken lachend de camera in, verdringen elkaar om in beeld te komen. Stigter dacht: zou ik de weinige beelden van een gemeenschap die een jaar later compleet wordt weggevaagd iets kunnen rekken, zodat we net wat langer in het verleden blijven?

‘Stigter haalt alles uit de kast: ze vertraagt het filmpje, spoelt terug, licht afzonderlijke gezichten uit. Ook sprak ze een van de schaarse overlevenden, een inmiddels 97-jarige man die door een kleindochter op een filmpje herkend werd. Het is ook een soort speurtocht: Stigter zette zelfs liplezers in om te achterhalen wat sommige mensen op de geluidloze beelden zeggen. Ook probeert ze met een Poolse onderzoeker te achterhalen wat er op het bord boven een Joods winkeltje staat – alles om maar íéts meer te weten te komen. Het bijzondere van Three Minutes is dat je als kijker gaandeweg de documentaire steeds meer ontdekt in die drie minuten, maar er ook van doordrongen raakt hoe weinig er nog over is van deze Joodse gemeenschap.’

Tot slot: het opmerkelijke Waar is Anne Frank.

‘Ja, regisseur Ari Folman maakte een fraaie, onorthodoxe en soms wat nadrukkelijk didactische animatieverfilming van het dagboek van Anne Frank. Hij wekt Kitty, tot wie Anne zich in haar dagboek richtte, tot leven – een imaginaire vriendin die opdwarrelt uit de pagina’s. Een mooie vondst, omdat Folman hiermee een extra verteller van Annes verhaal creëert. Het idee leent zich daarbij uitstekend voor animatie. Ook de getekende nazi’s ogen goed: echt naar en dreigend.

‘Waar is Anne Frank speelt zowel in het heden als in het verleden. We zien Anne in oorlogstijd, hoe ze wordt gedwongen onder te duiken in het Achterhuis, tegelijk toont Folman een ronddolende Kitty in het hedendaagse Amsterdam, waar het meisje probeert te achterhalen wat er met Anne is gebeurd. Dat Amsterdam is door Folman overigens wel in een ander licht gezet: burgers zijn er uiterst kil tegen vluchtelingen, asielzoekers leven op straat. Daarmee lijkt hij nadrukkelijk te willen zeggen: wat toen gebeurde, lijkt zich nu weer te voltrekken.

‘Dat voelt soms wat geforceerd. Zoals Berend Jan Bockting in zijn recensie schrijft: ‘Deze vluchtelingen lijken er op het laatste moment bij getekend. Ze ogen als figuranten.’ Evengoed weet Folman een boek waarover al veel is gezegd en geschreven tóch weer op een nieuwe manier te verfilmen, zonder de kern van Annes persoonlijke geschiedenis uit het oog te verliezen.’