De grootste innovatie in voetbalsimulator Fifa dit jaar? Spelen als Ted Lasso ★★★☆☆

Coach Ted Lasso van AFC Richmond vraagt zich in Fifa 23 af wat dat vreemde leren ronde ding op de grasmat doet. Beeld EA

Twee sterren had de serierecensent van de Volkskrant twee jaar geleden over voor de komediereeks Ted Lasso, over een coach bij het Amerikaanse football (de yankee-versie van het rugby) die aan de slag gaat bij een Britse voetbalclub (soccer volgens de yanks).

Een uitgekauwde formule zouteloos opgediend, luidde kort samengebald het oordeel.

We hebben nieuws voor Mark Moorman: na drie seizoenen op televisie bij Apple+, de Netflix-kloon van de techreus Apple, zijn Ted Lasso en zijn elftal ook te vinden in een ander medium: het computerspel Fifa 23.

Het is echt waar: alsof de fans van deze gevierde voetbalsimulator al niet genoeg verwend waren met de keuze uit meer dan 19 duizend profvoetballers, 700 teams, honderd stadions, 30 leagues en andere competities kunnen ze nu ook het virtuele veld betreden met AFC Richmond, de Britse club waar Lasso tegen alle verwachtingen in triomf op triomf viert.

Het is niet de eerste keer dat Electronic Arts een fictief personage laat opdraven in het spel dat al sinds zijn conceptie in 1993 zo hard probeert om het voetbal zo nauwgezet mogelijk na te bootsen. Met Alex Hunter probeerde de gamesuitgever al eerder in Fifa 17, 18 en 19 menselijk drama te scheppen in zijn voetbalsimulator.

Maar het is voor het eerst dat we in Fifa kunnen kiezen voor een verzonnen voetbalteam en daarmee nog winnen ook, zo blijkt uit de eerste ervaringen van gamers met AFC Richmond in Fifa 23. Niet als je Lasso laat opdraven in pak hem beet de Britse eredivisie, de Franse competitie of de Champions League.

Maar in een toernooi met mindere goden, zoals de Amerikaans-Canadese Major League Soccer, eindigt Lasso’s equipe verrassend vaak als seizoenswinnaar. Verwacht overigens niet de humor uit de tv-serie: Lasso’s optreden in de game gaat gepaard met dodelijke ernst.

Hypermotion 2.0-technologie laat spelers nog realistischer bewegen, belooft Electronic Arts. Beeld EA

Babystapjes

Ted Lasso is niet de enige nouveauté die Electronic Arts heeft geïntroduceerd in Fifa 23. Zoals met elke editie maakt ook deze voor het nieuwe seizoen kleine, evolutionaire sprongen. Om er eens eentje te noemen: er is een optie om kritisch commentaar uit te zetten. Handig als je in Napels een wedstrijd speelt waarbij je dure beursgenoteerde club niet helemaal uit de verf komt.

Een andere is Hypermotion 2.0 gedoopt, een technologie die de ontwikkelaars in staat stelt om de bewegingen van de virtuele voetballer zo realistisch mogelijk te reproduceren. Elk figuurtje kan in 6.000 standjes worden gebogen, aldus EA Vancouver, de Canadese studio die al sinds 1997 verantwoordelijk is voor Fifa (sinds 2016 samen met het Roemeense EA-filiaal).

Fifa was altijd al een voetbalsimulator waarvan je de beelden, zeker in het voorbijgaan, op een afstandje, makkelijk kon verwarren met die uit een televisieverslag van een echte wedstrijd. (Van dichtbij ogen de godenzonen nog steeds als wassen beelden.)

Hypermotion 2.0 doet nog een schepje boven op dat realisme, maar wel op de voorwaarde dat de Fifa-fan over een pc beschikt met de juiste vereisten of een van de jongste topmodellen spelcomputers van Sony en Microsoft, de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Vier van de 19 duizend gedigitaliseerde voetballers in EA Fifa 23. Beeld EA

Geldklopperij

Ook verfijnd is de modus Ultimate Team, waarbij je je ideale ploeg bij elkaar speelt met overwinningen of koopt met harde euro’s. Fifa 23 introduceert Moments, kleine korte uitdagingen die je kunt naspelen waarmee je bundeltjes met spelerskaarten kunt winnen – al moet je afwachten of in die bundel een Mbappé, Ronaldo of Virgil van Dijk zit.

Een Ultimate Team Moment in de nieuwe uitvoering kan een opdracht zijn die EA zelf heeft bedacht – zoals een 2-0 achterstand wegpoetsen of een historische blunder corrigeren (Arjen Robbens verspilde doelkans in de WK-finale van 2010).

Voorheen moest je hele wedstrijden of toernooien winnen om spelerskaarten voor je ultieme team in handen te krijgen. Nu kan dat dus ook met kortere evenementen. Mooi ook dat spelerskaarten je niet meer een rib uit je lijf hoeven te kosten.

Hoe groot die rib is werd vorig jaar bekend, toen Electronic Arts onthulde dat het in een jaar ruim 1,6 miljard dollar had verdiend aan Ultimate Team-aankopen door gamers (Ultimate Team is ook onderdeel van andere sportsimulatoren van de uitgever). Dat is een kwart van zijn totale omzet. Het grootste deel is te danken aan bestedingen in Fifa.

Het is nu niet zo dat de uitgever met de introductie van Moments de kip met de gouden eieren slacht, maar Ultimate Team voelt nu ietsje minder als geldklopperij.

Misser voor open doel

Electronic Arts maakt Fifa al sinds 1997, maar dit is de laatste uitvoering die het logo van de Fédération internationale de Football Association zal dragen. De gamesuitgever zou geweigerd hebben om ruim een miljard euro over te maken naar de internationale voetbalbond voor het recht om vier jaar lang alle aangesloten clubs en FIFA-toernooien in de game te gebruiken.

Volgend jaar verschijnt de game onder de titel EA Sports FC, niet ’s werelds meest opwindende aanduiding voor nog altijd ‘s werelds beste voetbalsimulator. We hebben nog best wel wat verlangens en bovenaan staat de mogelijkheid om vrouwelijke elftallen en vrouwelijke spelers te laten opdraven in ‘mannencompetitie’.

Want wel Ted Lasso en niet Sherida Spitse en Vivianne Miedema? Er zijn rode kaarten voor minder uitgedeeld.

Het vrouwenvoetbal heeft veel om voor te juichen, maar niet om de zotte beslissing in Fifa 23 om de voetbalster te beperken tot hun eigen toernooien en competities. Beeld EA