De groenling heeft ernstig last van het geel

Beeld Margot Holtman

Miniproject groenling op mijn balkon. Het was eigenlijk vreemd dat ik deze overwegend groene vinkachtige de laatste vijf jaar niet meer zag in de binnentuinen achter mijn huis. Er staan veel coniferen en andere dichte struiken, goede broedplekken. Hoe mooi zou het zijn als het nu wel zou lukken, door een ruim aanbod van zonnebloempitten op mijn voederplekken.

Het is niet dat ik de groenling nooit zag of hoorde. In de ruime tuin van een vriend, aan de rand van een natuurgebied, waar ze af en aan vlogen op de voedersilo’s, bekeek ik ze vanuit de tuinstoel. Ik zag ze op begraafplaatsen, waar groenlingen zich vaak thuis voelen, vanwege de parkachtige beplanting met veel coniferen. En in gebieden met kleine akkertjes of speciaal aangelegde wintervoedselveldjes, in een park of in volkstuintjes. Altijd die aangename verrassing: hé, niet zomaar een vink, maar de groenling. Ook de kanarie-achtige zang is welluidend. De groenling komt vaak voor op mooie plekken, dat scheelt ook.

Het lijkt een gemakkelijke soort. Van oorsprong een soort die gedijt aan bosranden, maar al lang succesvol in stad en dorp. En in de winter is er een flinke influx van Scandinavische groenlingen. Tot een jaar of tien geleden was er ook niets aan de hand. Maar toen begon eerst het aantal overwinteraars enorm af te nemen, en sinds een paar jaar gaat ook het aantal broedvogels achteruit. Oorzaak: een vogelziekte, het geel. Geen virus, maar een door een parasiet veroorzaakte ziekte. Besmettelijk bovendien; vooral groenlingen, duiven en roofvogels zijn er vatbaar voor. In Scandinavische landen en in Engeland zijn de aantallen groenlingen sinds 2006 dramatisch gekelderd. De vraag is of het in Nederland net zo erg zal zijn.

Frank Majoor van Sovon Vogelonderzoek zag het achter zijn huis gebeuren. Daar volgt hij de groenlingen al jaren. ‘Ze zijn er niet of nauwelijks meer’, zegt hij. Wel zag hij eerder zieke en dode groenlingen in zijn tuin. ‘Vogels die op het zonnebloemvoerapparaat zaten en nauwelijks meer wat naar binnen kregen. Ze stikken er gewoon door. Ze krijgen dikke knobbels op de kop, en in de keel.’

Beeld Margot Holtman

Op pad dan maar. Naar het Buijtenland van Rhoon, onder Rotterdam, waar Majoor vogels inventariseert. Hier liggen vogelvriendelijke akkers. Maar de zonnebloemveldjes zijn te laat ingezaaid, constateert hij, waardoor de zonnebloemen klein zijn. We zien een spectaculaire zwerm van honderden kepen. Majoor: ‘Die kepen lukt het wel om die zaadjes uit de te kleine zonnebloemen te krijgen, groenlingen niet.’ Vorig jaar, zegt hij, kon je hier ook zomaar honderden groenlingen zien. Maar dat was dus vorig jaar.

Thuis ga ik nog iets hygiënischer te werk op de voedertafel. Bijna iedere dag verschonen, niet te veel voedsel ineens. Het is waarschijnlijk dat besmettingen plaatsvinden op voederplekken. Een heikel onderwerp: misschien is het bijvoederen toch niet zo verstandig?

Het kan uiteindelijk ook meevallen met de schade, zegt Majoor. ‘Als vogels die het overleefd hebben resistent raken, als de voedingsbodem voor de ziekte wegvalt.’

Intussen zit het niet mee. Net als ik wil afreizen naar een vogelakker waar groenlingen zeker gebruik van maken, gooit corona roet in het eten: dochter thuis van school. Dan nog een kansje in het weekend, op de Doornikse Natuurakkers, in de buurt van Nijmegen. Geen succes.

Laatste kans: begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam. Maar de begraafplaats is gesloten, vanwege de storm. In de binnentuinen, op het balkon: nog altijd geen groenling. Nu ja, ik zie het dan maar als een illustratie van het probleem.