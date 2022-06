De grauwe kiekendief is weer in het land, om te broeden op de Groningse akkers. Hoe lang redt hij het nog?

Grauwe kiekendief. Beeld Margot Holtman

Kriskras door de relatieve leegte van Oost-Groningen, tussen de akkers door. Akkervogelkenner Ben Koks kent dit gebied op zijn duimpje. Hij kan zijn autootje besturen, volop praten, met het raampje open vogels determineren op gehoor (‘gele kwik’, ‘graspieper,’ ‘veldleeuwerik’), en dan staat hij, ergens in de buurt van Winschoten, opeens op de rem: ‘Grauwe kiek, mannetje!’

Parkeren in de berm. En inderdaad, daar boven de wintertarwe vliegt een vogel die ik nog nooit van zo dichtbij heb gezien. De grauwe kiekendief, de kleinste, elegantste en zeldzaamste van de vier soorten kiekendieven die Nederland rijk is. Dat ogenschijnlijk moeiteloze, sierlijke vliegen, alsof hij aan een elastiekje hangt, citeert Ben Koks een collega. De vogel is slanker dan de andere kiekendieven, de grijze bovenkant neigt naar blauw, witte onderkant, alle kleuren van de lucht, en dan de zwarte vleugelpunten en zwarte bandering over het wit van de vleugels met slechts vier ‘vingers’.

Het vrouwtje komt nu ook tevoorschijn, zij is bruin. Het paar is pas net terug uit de overwinteringsgebieden in de Sahel. Na wat rondcirkelen duikt het mannetje opeens het tarweveld in en blijft daar roepen tegen het vrouwtje. Koks weet wat hij roept: ‘Hier moet je zijn, dit is een goede plek, hier gaan we functioneel wippen.’ Het vrouwtje meldt zich nog even niet. Kok: ‘Zij denkt nu nog vooral aan eten. Eerst aansterken. Muizen eten, maar ook veldleeuweriken en andere vogeltjes.’

Ben Koks praat over de grauwe kiekendieven alsof hij ze persoonlijk kent, en dat is eigenlijk ook zo. ‘Dit vrouwtje is in Flevoland geboren, haar vader ken ik ook, die heb ik ooit zelf geringd.’ Dat zegt veel over Koks, die aan de basis stond van de bescherming van de grauwe kiekendief en andere akkervogels.

En het zegt veel over de grauwe kiekendief, waarvan de hoogstens enkele tientallen broedparen in Nederland op de voet gevolgd worden, een deel van de paartjes zelfs via zendertjes. Niet meer officieel door Koks, hij belandde, zo zegt hij, in een ‘politieke slangenkuil’ die tot zijn ontslag leidde bij de Werkgroep Grauwe Kiekendief, de organisatie die hij zelf oprichtte. Koks werkt nu onder meer in internationaal verband aan onderzoek en bescherming van kiekendieven.

Grondbroeder

Bijna was de grauwe kiekendief al in de jaren tachtig als broedvogel in Nederland verdwenen. In vorige eeuwen was het nog een bijna algemeen voorkomende roofvogel, die leefde in open veen- en riviergebieden, hooilandjes en natte duinen. Die biotopen verdwenen nagenoeg, de grauwe kiekendief ontdekte de graanakkers als alternatief. Daar was hij als grondbroeder kwetsbaar voor landbouwmachines. En de landbouw werd intensiever.

Door toeval ging het eind jaren tachtig even de goede kant op. Vijf jaar lang bleven veel akkers braak liggen, als gevolg van een Europese maatregel tegen graanoverschotten. Van die vijf jaar rust profiteerden akkervogels. In die tijd ontdekte Ben Koks zijn eerste grauwe kiekendief in de Oost-Groningse polder. Hij kreeg steun voor een plan voor nestbescherming, voor brede, kruidenrijke akkerranden en wintervoedselveldjes.

Dat had succes, in Oost-Groningen en over de grens in Duitsland, het aantal broedparen steeg gestaag. Maar nu, vele jaren later, is Koks opnieuw somber. ‘Ik ben bang dat we het uitsterven van de grauwe kiekendief in Nederland slechts hebben kunnen vertragen. Ik zie nog geen verandering in de akkerbouw. Intussen schiet de uitvoering van agrarisch natuurbeheer hopeloos tekort.’ Het enige wat helpt, denkt hij inmiddels, is een complete systeemverandering in de landbouw, richting extensiever en gevarieerder.

Opnieuw remmen dan, voor nog een paartje grauwe kiekendief. ‘Die ken ik ook,’ zegt Koks. ‘En zij mij, waarschijnlijk.’