‘De gouden lichting’ toont hoe erg de turncultuur verziekt was. Iedereen wist het, niemand greep in

De piepjonge turnsters Renske Endel en Verona van de Leur zitten in ruimvallende trainingspakken aan de talkshowtafel van Barend & Van Dorp. Het is 2002, op tafel liggen zeven (!) EK- en WK-medailles. Een historisch hoogtepunt voor het Nederlandse turnen. Maar op de vraag van de presentatoren hoe ze het hebben gevierd, reageren de meisjes mat. Ja, ze hebben wel wat banket gehad, maar daarna gewoon vroeg naar bed.

Turnsters Verona van de Leur en Renske Endel te gast bij Barend & Van Dorp in 2002. Beeld VPRO/RTL4

Twintig jaar later weet Endel weet nog steeds niet zeker hoe ze zich destijds na hun overwinningen voelden: ‘Volgens mij waren wel we wel blij. Dacht ik…’

De vrouwen behoorden tot de wereldtop, hun team werd twee keer tot sportploeg van het jaar uitgeroepen, maar genieten van hun prestaties was er niet bij. Doortrainen was het devies. ‘We werden gewoon kapot getraind’, zegt oud-ploeggenoot Gabriëlla Wammes. Ze heeft sommige van haar medailles weggegooid. Na alles wat er is gebeurd, zijn ze haar niets meer waard. En ze is niet de enige die er zo over denkt.

Hoe erg de turncultuur verziekt was in de hoogtijdagen van Renske Endel, Suzanne Harmes, Gabriëlla Wammes en Verona van de Leur, was deze week te zien in de bingewaardige serie De Gouden Lichting (VPRO). Daarin wordt aan de hand van indringende interviews en soms angstaanjagende archiefbeelden een minutieuze reconstructie getoond van jarenlang machtsmisbruik door hun coaches Frank Louter en Gerrit Beltman.

De vrouwen vertellen over hun meisjesdroom van eindeloos flikflakken, zweven in de lucht en perfecte landingen op de mat. Maar al snel raakten de pupillen steeds meer in de greep van bullebakkencoaches van wie ze afhankelijk waren om toegang te krijgen tot de Nederlandse selectie. De vrouwen worden vernederd, uitgescholden, geslagen en onderworpen aan een militaristisch regime. Iedereen wist het, niemand greep in.

De titels van de drie schokkende afleveringen zijn Kind, Puber en Vrouw, drie dingen die ze niet mochten zijn. Vormen, rondingen, vet konden hun trainers niet verdragen. Dat sommige meisjes om het juiste gewicht te bereiken boven de wc-pot hingen, liet Louter koud. Het leidde ertoe dat sommige vrouwen pas na hun turncarrière ongesteld werden. Met eetproblemen worstelen enkelen nog steeds.

De manipulatie door de mannen dringt zo diep door dat de meisjes het zichzelf verwijten als er iets niet goed gaat. Zelfs na hun uittreden, als de misstanden via sporttijdschrift Helden naar buiten komen, heeft Endel medelijden met haar oud-trainer. Ze weet dat het niet terecht is, maar dat is wat brainwashing met je doet.

Nadat hun verhalen publiek zijn geworden, volgt een doodse stilte. In een gesprek met een van de turnsters ontkent Louter. Sterker nog: ze zou zich alles ingebeeld hebben. Pas als Endels oud-trainer Gerrit Beltman in zeer verholen woorden schuld bekent worden de vrouwen geloofd. In 2021 volgen een onderzoek en een rapport. Beide trainers zijn nooit ontslagen.