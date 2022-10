De goedgemutste hiphopvoorstelling ‘Sribi Switi’ (4+) straalt bovenal vertrouwen uit ★★★☆☆

Singer-songwriter Gerson Bouman in ‘Sribi Switi’ (4+) door Lloydscompany Beeld Bart Grietens

Lief, swingend en muzikaal: de goedgemutste hiphopvoorstelling Sribi Switi (4+) van Lloydscompany straalt bovenal veelkleurig vertrouwen uit. ‘Slaap lekker’ betekent de Surinaamse titel; dat zullen jonge kinderen zeker doen, na dit geruststellende mini-uur over de zoektocht van Anansi (de spin) en zijn vriendin Myra (de mier) naar de grote wijze kruisspin. Al stuiteren de meesten ook energiek van hun stoel wanneer beatboxer Ruud van Schaik iedereen wakker trilt met vocale roffels en ademteugen. De toevoeging van livemuziek aan de ontdekkingsreis van Anansi en Myra is dé vondst van deze eerste kindervoorstelling van choreograaf Lloyd Marengo. De 49-jarige hiphoppionier, begin oktober bekroond met de Gouden Zwaan voor zijn coachende rol in de mix van straat- en theatercultuur, mengt Nederlandse liedjes als In de maneschijn met Surinaamse verhaaltjes uit Het Grote Anansiboek (1986) van Johan Ferrier.

Ruud van Schaik, Gerson Bouman (boven) en Neha Akhtar (beneden) in Sribi Switi (4+) door Lloydscompany Beeld Bart Grietens

In Sribi Switi is Anansi niet de ondeugende, geslepen underdog die iedereen te slim af is, zoals in West-Afrikaanse en Surinaamse vertellingen. Gespeeld en (fraai!) gezongen door de ontwapenende Gerson Bouman is Anansi een onderzoekend joch dat zijn stoere vriendinnetje (popping-expert Neha Akhtar van de Pigeon Crew) nodig heeft om zijn omgeving en zichzelf te verkennen. Wat begint als kussengevecht in een stapelbed ontpopt zich tot dromerige tijdreis door de ruimte, de woestijn en het tropische regenwoud. De video’s op de achterwand, met beelden van piramides, lawaaibomen en voorlezende meisjes, zijn overbodig en bovendien te letterlijk. Leuker is het wanneer de fantasie zelf het werk mag doen, bijvoorbeeld bij de tuimeldans door het heelal, verbeeld met waving-motoriek tussen luchtbellen. Ook de schatkist werkt goed als tijdmachine, evenals de vrolijke applicaties op de kostuums. Aan het slot past tussen dromenvanger en wekker ook nog een wat abrupt geponeerde maar wel lieve kleine levenswijsheid.

Beatboxer Ruud van Schaik in Sribi Switi (4+) door Lloydscompany Beeld Bart Grietens