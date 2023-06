De gladde slang bungelt er niet meer bij in de Kempen

Beeld Margot Holtman

Nog zo’n reptiel, de gladde slang, dat zich goed verborgen weet te houden. Net als de hazelworm, zeker op zo’n warme dag als vandaag. Hier, in de Kempen, is het inmiddels grootste aaneengesloten leefgebied in Brabant van de gladde slang. De minst bekende van de drie slangensoorten die Nederland telt, niet giftig, eierlevendbarend, zelden langer dan 65 centimeter, tamelijk zeldzaam. De naam dankt hij aan zijn ‘ongekielde schubben’, die het dier een glad en glimmend uiterlijk geven. Ook herkenbaar aan de donkere vlek op zijn kop, een ‘kroontje’ en het variabele zwarte vlekkenpatroon op de rug. Hij komt voor op hogere randen van hoogveengebieden, maar is vooral een typische soort van de al of niet vergraste heide.

In zo’n gebied loop ik nu, met Jeroen van Delft van Ravon, de organisatie die zich sterk maakt voor reptielen, amfibieën en vissen. Van Delft vertelt met enige trots over de gebeurtenissen hier, in de afgelopen 25 jaar. Hij was destijds nog student biologie en het viel hem als Brabander op dat er zo weinig bekend was over de gladde slang in de provincie. ‘Hij bungelde er een beetje bij.’ Hier, in de Kempen, waren er maar zeven kilometerhokken bekend met de gladde slang. ‘Maar links en rechts ving ik op dat mensen slangen zagen op andere plekken.’ Van Delft besloot oproepjes te plaatsen in streekkranten om waarnemingen te melden. Hij kreeg tientallen brieven en telefoontjes en controleerde de meldingen. Zo ging hij vijf zaterdagen achter elkaar naar het nabijgelegen heidegebiedje Stevensbergen. De vijfde keer was het raak. ‘Ik stond echt te stuiteren op het pad.’ En tot vreugde van de jonge vrijwilliger kocht Natuurmonumenten naar aanleiding van de vondst prompt een stuk van Stevensbergen.

Beeld Margot Holtman

Van Delft zag perspectieven. De gladde slang heeft veel te lijden gehad onder het verdwijnen van de heide, in de afgelopen eeuwen. En van de versnippering van leefgebieden. ‘De gladde slang is sowieso al dun gezaaid, en komen er hoogstens acht voor op een hectare. En hij verspreidt zich langzaam.’ Samen met een collega schreef Van Delft een plan om de kleine leefgebieden in de Kempen met elkaar te verbinden. En er kwam zowaar van alle kanten medewerking. Er werden corridors aangelegd, waarvoor stukken naaldbos werden gekapt, dat stuitte toen nog nauwelijks op weerstand. Van Delft: ‘Wandelaars kunnen het zelfs waarderen. Niet alleen eindeloze blokken dennenaanplant, maar ook open plekken en stukjes heide.’

Op de plek waar we nu staan werd een landbouwenclave omgezet naar natuurland. Er werd gekozen om het land niet te verschralen tot heide. Het is nu matig voedselrijk grasland, met wat kleine akkers, zoals die hier eeuwenlang bestonden. Van Delft: ‘Een wat voedselrijker element in dat arme, uitgeloogde heidelandschap. De heide heeft flink te lijden gehad onder zure neerslag met stikstofverbindingen. Maar juist dit stukje landbouwgrond was nog iets rijker aan mineralen en kalk. Zo paradoxaal kan het zijn.’

We lopen door dat kruidenrijke grasland en de ‘rommelakkertjes’ met wat reliëf, waar soms wat wordt gemaaid en begraasd. Met takkenwallen voor de gladde slang en kleine zoogdieren. We horen geelgorzen, de grauwe klauwier vestigde zich hier als broedvogel, en de veldleeuwerik. De veldkrekel, de veldparelmoervlinder, de lentevuurspin, de nachtzwaluw en meer soorten ontdekten dit gebied en de corridors. En, uiteraard, de gladde slang, die nu rond de vijftig kilometerhokken in De Kempen heeft bezet. Van Delft: ‘Al die andere soorten zijn meegelift op dit plan.’

Goed, dan de plekken, bij de verhoogde takkenwallen, waar de gladde slang leeft. Mogelijk ziet hij ons wel, maar wij hem niet.