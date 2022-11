De gewone steenloper – een duizendpoot – is een snelle rover in het strooisel

Duizendpoot Beeld Margot Holtman

Een rover in het strooisel zoeken we, een predator met veel poten. In de omgeving van de Bosbaan, aan de rand van het Amsterdamse Bos. We draaien boomstronken om en kijken onder schors. Het dode hout wordt onder onze ogen vakkundig afgebroken door beestjes, bacteriën en schimmels. We zien pissebedden, emelten, miljoenpoten, slakken, regenwormen, een hooiwagen, muggenlarven ook.

Prooien genoeg, constateert Matty Berg, hoogleraar bodemfauna aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Maar het duurt nog even voor we eindelijk de duizendpoot vinden die we zoeken. Dan ziet Berg een boomstronk die ‘goede hoop’ biedt, met een nog verse, niet afgebroken schors. ‘Hard substraat op hard substraat, daar zitten ze graag tussen.’ En ‘ja hiero’, onder de schors, is het raak: de gewone steenloper, tussen zijn vegetarische prooidieren. Hij probeert nog te ontsnappen, snel als hij is, maar de geoefende hand van Matty krijgt hem te pakken. Zo kan Berg de gifklauw laten zien die aan de zijkant van de kop zit, en de lange poten aan het achterlijf die dienstdoen als ‘antennes’. Achter de kop volgen de segmenten van het lichaam, met twee poten per segment; in totaal zijn het er dertig, dus geen duizend. Sommige soorten duizendpoten kunnen tot honderdtachtig poten hebben, maar meer niet.

De gewone steenloper is de bekendste van de circa 45 soorten duizendpoten in Nederland. Hij is roodbruin en komt algemeen voor in tuinen, in open veld, in bossen, zowat overal eigenlijk. Maar altijd in lagere aantallen dan hun voedsel, zo werkt dat bij roofdieren. Wat ook zo is: de duizendpoot is veel sneller dan zijn prooidieren, die immers dood organisch materiaal afbreken dat niet wegloopt. De gewone steenloper jaagt onder meer op slakken, keverlarven, vliegenlarven, pissebedden en kleine kevers. Matty Berg: ‘Alles wat voor hun bek komt en niet te groot en te hard is, kunnen ze wel aan.’

Duizendpoten zijn graag geziene gasten voor mensen met een moestuin – of zouden dat moeten zijn. ‘Niet dat ze de slakken eronder krijgen,’ zegt Berg, ‘maar ze helpen wel voorkomen dat allerlei andere beestjes in enorme aantallen voorkomen.’ In tuinen zit de gewone steenloper vaak onder stenen, plastic, bloempotten of dood hout. Duizendpoten zijn schaduwminnend, ze komen pas ’s avonds tevoorschijn om te jagen. Ze zijn gevoelig voor uitdroging, en zijn zelf ook gewilde prooidieren, van vogels en amfibieën.

Beeld Margot Holtman

In Nederland komen drie groepen duizendpoten voor. Berg: ‘Aan de vorm van het lichaam kun je zien welk type het is.’ De steenlopers, zoals de gewone steenloper, hebben vijftien paar relatief lange poten en puntoogjes. ‘Ze leven aan de oppervlakte’, zegt Berg. ‘Het zijn snelle jongens. Dat moet ook, want ze jagen boven de grond.’

De andere twee groepen leven dieper in de bodem. Berg: ‘Van boven naar beneden wordt het lichaam steeds langer en dunner, de pootjes en de antenne steeds korter, en ogen ontbreken. Sommige soorten zijn helemaal aangepast aan het leven in oude wortelgangen, in regenwormgangen: die kunnen hun lichaam dubbelvouwen en over het ‘plafond’ teruglopen, en achteruit bewegen. Ze zijn wel veel trager dan steenlopers.’

Alleen al in het Amsterdamse Bos vonden Berg en anderen tien verschillende soorten duizendpoten. De gewone steenloper, het fraaie exemplaar dat we op de hand van Berg hebben bestudeerd, mag weer terug. Vliegensvlug verdwijnt hij tussen het strooisel. In de zomer, als ze opgewarmd zijn, zijn de steenlopers nog sneller, zegt Berg. ‘Dan krijg je ze bijna niet te pakken.’