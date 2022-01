De gevallen comedygrootheid maakt zijn rentree, maar of hij weer mainstream wordt is de vraag

Louis C.K. in 2009. Beeld Getty Images

Niet zo heel lang geleden ging het verschijnen van een nieuwe show van comedygrootheid Louis C.K. gepaard met massale media-aandacht. De lancering van de nieuwe show Sorry maakt tot dusverre beduidend minder los in de Amerikaanse pers, ongetwijfeld omdat de voorstelling eind december in de luwte werd geplaatst op de eigen website van C.K. Aldaar is Sorry tegen betaling van 10 dollar te bekijken. Het is allemaal het gevolg van de #MeToo-rel uit 2017, waardoor Louis C.K. bij een groot deel van het publiek in ongenade is gevallen. In 2017 werd Louis C.K., die op dat moment gold als van een de beste en populairste stand-upcomedians ter wereld, door vijf vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Hij had onder meer in het bijzijn van twee vrouwen gemasturbeerd, waarbij zij moesten toekijken. De vrouwen, allebei beginnende comedians, waren geschokt door het voorval en raakten ontmoedigd om hun ambities in de showbusiness na te jagen. C.K. gaf zijn acties toe en betuigde spijt.

Niet meer in grote stadions

Hoewel Louis C.K. in het rijtje met ‘gecancelde’ artiesten belandde, ging hij ook al snel weer door met optreden. Niet meer in de grote stadions, maar nog altijd in volle zalen met enthousiast publiek. Grote streamingdiensten als Netflix wilden zijn nieuwe shows niet meer vertonen, alhoewel het oude werk van C.K. nog wel gewoon op de streamingdienst te zien is. Maar voor nieuwe tv-registraties moest C.K. uitwijken naar een kleiner publiek op zijn eigen site. In april 2020 verscheen daar de show Sincerely Louis C.K., waarin C.K. inging op de #MeToo kwestie. ‘Ok, zullen het we er dan toch maar over hebben?’ zegt hij tegen het einde van de show. Hij vertelt het publiek wat hij geleerd heeft: ‘Als je ooit aan iemand vraagt ‘Mag ik in jouw bijzijn masturberen?’ en die persoon zegt ‘Ja, is goed’, dan moet je altijd vragen: ‘Weet je het echt zeker?’ En als ze dan weer ‘ja’ zeggen, moet je het nog steeds NIET doen!’

C.K. gaat ook in op het ongemakkelijke gegeven dat de hele wereld nu weet wat zijn fetisj is. ‘Iedereen heeft wel zijn eigen dingetje met seks, maar weten jullie hoeveel geluk jullie hebben dat niemand jullie fetisj kent? Bij mij weet nu de hele wereld het. Zelfs Obama weet wat mijn fetisj is! Kunnen jullie je voorstellen hoe dat voelt?’

Verbastering van Hongaarse achternaam

De stand-upcomedian werd in 1967 in Boston geboren als Louis Székely. In de jaren tachtig ging hij optreden onder de naam Louis C.K., een verbastering van zijn Hongaarse achternaam. Louis C.K. werd beroemd met zijn hyperpersoonlijke, kwetsbare stijl, waarin hij vol bijtende zelfspot vertelt over seks, masturbatie, taboes, het vaderschap en nog meer intimiteiten. In zijn slobbershirts en spijkerbroeken kreeg de roodharige, stevig gebouwde C.K. het imago van de ultieme underdog: een goedmoedige loser die het podium gebruikte om met heel veel vlijmscherpe humor de donkere kantjes van de menselijke psyche te onderzoeken. Dit is ook het beeld dat we kenden uit zijn geestige, zelfgeschreven tv-serie Louie (2010-2015) bij zender HBO, over een innemende gescheiden vader die optreedt in comedyclubs en worstelt met de opvoeding van zijn twee dochtertjes.

Voor veel mensen was het in 2017 een schok dat C.K.’s vele masturbatiegrappen ook raakvlakken hadden met zijn echte leven. Het heeft de perceptie op zijn podiumpersoonlijkheid veranderd. In zijn nieuwe show Sorry brengt Louis C.K. de comedy die we van hem gewend zijn: veel harde grappen over seksuele taboes, zoals al meteen in de opening, als hij stelt dat het de grootste angst van elke man is om voor een pedofiel te worden aangezien. Daarop volgt een verhaal over de vermeende pedofielen die er bij de scouting rondlopen.

Doortrekken tot in het absurde

C.K. brengt in Sorry ook een heel stuk over de pandemie, waarin hij onder meer losgaat op een opmerking die hij hoorde in de maand dat er in de VS 3.000 doden per dag vielen. Toen werd er gezegd: ‘Dit is letterlijk elke dag één 9/11!’ Waarop C.K. deze redenering doortrekt tot in het absurde: ‘Wanneer zijn we begonnen met het duiden van rampen in ‘hoeveel keer 9/11 is het?’ Wanneer is ‘hoeveel keer 9/11' de nieuwe meeteenheid geworden bij het duiden van aantallen slachtoffers?’

In de spaarzame recensies die er tot dusverre in de Amerikaanse pers verschenen, wordt erkend dat C.K. bij vlagen laat zien dat hij zijn komische brille niet is verloren. Maar recensenten zijn ook van mening dat je zijn podiumpersoonijkheid sinds de rel toch op een andere manier ervaart: de viezere grappen uit zijn repertoire krijgen nu al snel iets ongemakkelijks.

Tegelijkertijd heeft Louis C.K. ook genoeg fans behouden. Zijn zalen zitten nog altijd vol. Sorry werd gefilmd voor een grote massa toeschouwers in Madison Square Garden in New York. Het comedy-album van Sincerely Louis C.K. werd dit najaar genomineerd voor een Grammy Award. Louis C.K. heeft in zijn carrière als stand-upcomedian dus zeker een doorstart gemaakt. Maar of hij ooit ook nog terug zal keren in de mainstream van de cultuur: dat is maar zeer de vraag.

Louis C.K. - Sorry, te bekijken via louisck.com (10 dollar)