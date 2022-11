De geruisloze, maar onmiskenbare opmars van de grote bosmuis

De grote bosmuis. Beeld Margot Holtman

Tijd voor een ware muis. De grote bosmuis om precies te zijn, die behoort tot de familie van de ware muizen. Nog een zoogdier dat ons land koloniseert vanuit Duitsland, als de wolf, maar dan geruisloos en zonder al te veel menselijke opwinding. De grote bosmuis is het grotere familielid van de ‘gewone’ bosmuis, die algemeen voorkomt in Nederland. De grote bosmuis leefde tot voor twintig jaar terug alleen in Zuid-Limburg, in eiken- en beukenbossen. Maar toen begon het waarnemingen te regenen. Uit de hele oostelijke grensstreek, tot in Groningen. ‘Er zijn nu al waarnemingen tot in Friesland,’ zegt John Melis, bij wie ik me vandaag heb aangesloten. John Melis gaat inloopvallen inspecteren in een paar strookjes bos even ten westen van Emmen. Melis heeft een ecologisch adviesbureau, en vaak opdrachtgevers die de aanwezigheid van beschermde diersoorten moeten uitsluiten voordat menselijke activiteit kan plaatsvinden. Specifieker kan Melis even niet worden.

Beschermde diersoort

Hoe dan ook, de grote bosmuis is zo’n beschermde diersoort en in drie strookjes bos heeft Melis eerder deze week veertig vallen uitgezet. Iedere dag inspecteert hij de vallen twee keer, laat de gevangen muizen vrij en voorziet de vallen van vers voedsel. Hij weet al, op basis van de eerdere dagen: ‘Honderd procent kans.’

En jawel, bij een van de eerste inloopvallen is het al raak: een nog vrij jonge grote bosmuis. Met kenmerkende bruine halsband. Gewone bosmuizen hebben hoogstens een bruine vlek, een soort stropdas, op de witte buik. We treffen nog meerdere bosmuizen en grote bosmuizen, vooral jonge exemplaren. Dit is de piek van het muizenjaar, de voortplanting bij muizen gaat door tot in oktober, het is dus topdrukte. De meeste muizen komen vervolgens de eerste winter niet door. Ze vinden te weinig voedsel of worden gepredeerd. Ook de grote bosmuis heeft zijn plaats in de voedselketen in Nederland moeiteloos gevonden; hij is een geliefde prooi voor uilen, maar ook voor vossen, hermelijnen, wezels, marters, katten en torenvalken.

Blijf maar eens onbewogen als je oog in oog staat met zo’n grote bosmuis. Beeld Margot Holtman

Voor mij geldt: blijf maar eens onbewogen, of niet vrolijk, als je oog in oog staat met zo’n grote bosmuis. Grote ogen, grote oren, spitse snuit, bruine bovenzijde, sierlijke halsband. Mooie, relatief grote muis. Hoe ze leven in zo’n strookje bos. Ze zijn nachtactief, kunnen klimmen en springen, ze halen hun voedsel met gemak uit een boom. Een veelzijdig menu, met een voorkeur voor eikels en hazelnoten, maar ook granen, bessen en andere vruchten. Ze maken ook wintervoorraden.

Tunnels

De vraag is natuurlijk: hoe kan het dat de grote bosmuis Oost-Nederland opeens koloniseert? Het begint er natuurlijk mee dat het aan de Duitse kant van de grens blijkbaar goed gaat met de grote bosmuis, waardoor jonge bosmuizen op zoek gaan naar nieuwe territoria. Dat de Nederlandse bossen ouder zijn geworden zou verder een rol kunnen spelen. De grote bosmuis heeft, volgens de literatuur, een voorkeur voor oude, open eiken- en beukenbossen, met wel een struiklaag, maar met weinig ondergroei. Maar, zegt John Melis, hier zie je bijvoorbeeld nauwelijks struiken onder de bomen. Melis denkt dat de verspreiding vooral te maken heeft met een betere verbinding van natuurgebieden. ‘En er liggen nu ook overal tunnels voor dassen en andere dieren, daar maken bosmuizen vast ook gebruik van.’

Andere vraag: verdringt de grote bosmuis de ‘gewone’ bosmuis? Lokale data lijken daar soms op te wijzen. Maar hier, in deze strookjes, komen vooralsnog beide soorten voor. Ik ben er blij mee, maar de opdrachtgever van John Melis misschien niet. De laatste grote bosmuis die Melis bevrijdt, maakt zich snel uit de voeten en verdwijnt onder een struik.