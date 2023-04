De gekleide koppen van kunstenaar Levi van Veluw zijn zijn evenbeeld, maar zijn het ook zelfportretten?

Installatie ‘In the Depths of Memory’ van Levi van Veluw. Beeld Michèle Margot

In een ogenschijnlijk oneindige tunnelschacht staan ze overal om je heen, de gekleide koppen van kunstenaar Levi van Veluw, gevormd naar zijn evenbeeld. Als ze zouden kunnen kijken, zouden ze je aanstaren. Alleen: ogen hebben ze niet. De installatie, nu te zien in galerie Ron Mandos in Amsterdam, heeft iets weg van een droomachtig, doods depot vol mallen of klonen.

Voort, voort, voort

Een bij de installatie behorend videokunstwerk is een soort oorsprongsmythe van hoe de koppen zijn ontstaan. Met een harde klap valt een klomp klei uit de lucht, bám, op een houten werkvlak. Op het ritme van zijn versnelde hartenklop begint Levi van Veluw, of een door hem gespeelde hoofdpersoon, de klei te boetseren. Rusteloos, koortsachtig, steeds sneller werkt hij eraan, totdat hij uiteindelijk zijn evenbeeld heeft gecreëerd.

Hij zet het naast andere identieke exemplaren in de kast, als zijn oog valt op een nog lege plank. Dan klinkt een klap: een nieuw stuk klei knalt neer, de maker schrikt, alles begint van voren af aan. Geen rust, geen voldoening, maar voort, voort, voort.

De video ‘In the Depths of Memory’.

Prometheus en Sisyphus

De installatie en de video vormen samen een prachtige verbeelding van scheppingsdrift. Van Veluw lijkt in zijn video zowel een oppergod te zijn die een wereld doet ontstaan (zoals Prometheus de mens kneedde uit klei), als een slaaf of gevangene die niets anders kan dan uitentreuren hetzelfde zinloze werk verrichten (meer een Sisyphus).

De bezeten makende mens die we aan het werk zien, weet van geen ophouden: alles draait om het bezig zijn, om het steeds opnieuw creëren van eenzelfde oervorm. Of misschien probeert hij wel iedere keer iets nieuws te maken, maar komt hij steeds maar weer uit bij hetzelfde, bij zichzelf.

Narcissus

Toch is niet elk ‘zelf’ een zelfportret, en sowieso zit er iets verraderlijks in dat woord. ‘Zelfportret’ kan klinken alsof de kunstenaar bij het maken ervan op zoek is naar zichzelf, naar een of andere kern of essentie. Soms is het doel niet om een zogenaamd ‘zelf’ te benaderen en vast te leggen, maar juist de vervreemding op te zoeken.

Om jezelf te zien als een ander, iemand die met verbazing naar zichzelf kan kijken, niet alleen naar de buitenkant, zoals Narcissus dat deed, maar ook naar de binnenkant, naar hoe we waarnemen, denken, herinneren, associëren, verbeelden. Dan heeft het maken van een kunstwerk van jezelf niet dat zelf als doel, maar is het evengoed een middel om iets anders te onderzoeken.

Alice in Wonderland

In zijn vroege werk maakte Levi van Veluw veel opvallende zelfportretten (2006-2010), foto’s waarop hij zichzelf bijvoorbeeld volledig had bedekt met mosjes, miniatuurbomen, kiezels of kalk. Zo werd hij een levend landschap, een sprookjesachtige hybride tussen land en mens. Het waren beelden waarin hij zelf haast verdween, maar die tegelijkertijd onmogelijk waren zonder hem. Na een lange periode van abstracter werk (foto’s, installaties, sculpturen, houtskooltekeningen) is het nu voor het eerst dat de gedaante van Van Veluw weer in zijn werk opduikt.

Alice in Wonderland door Anthony Browne. Beeld Anthony Browne

Van Veluws nieuwe installatie herinnert wel een beetje aan een Alice in Wonderland-illustratie van Anthony Browne, van het moment waarop Alice in het konijnenhol valt. Door een diepe schacht vol planken met boeken en rariteiten valt ze schijnbaar eindeloos lang het Wonderland in, een wereld van verbeelding en droomlogica tegemoet. Linksonder is een wit sleutelgat te zien. Misschien is Van Veluw daar wel doorheen gestapt, zijn eigen droomwereld in. Naar een rariteitenkabinet waarin ook het zelf een curiosum is.

Als je de vorm ziet van het voetpad dat naar het binnenste van Van Veluws kunstinstallatie leidt, kan het eigenlijk niet anders zijn gegaan.

Levi van Veluw. Beeld Michèle Margot