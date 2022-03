De gehoornde metselbij is blij met de bijenhotels in de Nederlandse tuintjes

Gehoornde metselbij Beeld Margot Holtman

Alsof er niks aan de hand is: de gehoornde metselbijen kwamen vorige week, op de eerste dag in maart dat mijn balkon aardig opwarmde, gewoon tevoorschijn. Datum: 3 maart. Vorig jaar was het 2 maart. Heel geruststellend dat de zaken op microniveau nog enigszins voorspelbaar zijn.

Mannetjes waren het, die uit mijn bijenhotel kwamen kruipen en er vervolgens omheen bleven hangen. De mannetjes hebben witte snorharen, de vrouwtjes zijn groter en hebben twee zwarte hoorntjes aan hun kopschild. Sowieso zijn gehoornde metselbijen tamelijk groot en opvallend. Pluizig, met een rode rug, mooi, ze worden soms voor hommels aangezien.

De mannetjes komen eerder tevoorschijn dan de vrouwtjes, en dat is niet voor niets, dat heeft het vrouwtje dat de eitjes vorig jaar in de gangetjes legde, zo bepaald. De vrouwtjes beginnen achterin de gangetjes met het leggen van de bevruchte eitjes, dat worden vrouwtjes. De onbevruchte eitjes, dat worden mannetjes, komen dichterbij de uitgang. Want het is minder erg als die geparasiteerd of gepredeerd worden. Zeg niet dat bijen niet slim zijn. En kundig, want tussen al die eitjes op hoopjes stuifmeel en nectar, voedselvoorraadjes voor de larven, metselen ze ook nog eens tussenwandjes. Zo ontstaan allemaal van elkaar gescheiden broedcellen.

De gehoornde metselbijen wachten nu op de vrouwtjes, als die verschijnen worden ze direct besprongen. De vrouwtjes verspreiden een geur waar mannetje hitsig van worden.

Het lijkt bruut en ongepast dat de vrouwtjes direct na het uitvliegen besprongen worden, maar bijenspecialist Linde Slikboer van EIS Kenniscentrum Insecten beschrijft het als een haast teder tafereel. ‘De mannetjes hebben lange antennes waarmee ze de vrouwtjes tijdens de paring strelen over hun kop en borststuk.’

Gehoornde metselbij Beeld Margot Holtman

En uiteindelijk bepaalt het vrouwtje wanneer ze genoeg heeft van al die mannetjes.

Dat ik gehoornde metselbijen in mijn hotelletje in Amsterdam huisvest is best bijzonder. Tot voor tien jaar terug kwamen gehoornde metselbijen alleen in Zuid-Nederland voor, maar ze hebben zich snel in noordelijke richting uitgebreid. Klimaatverandering, denk je dan al snel, maar er is vermoedelijk ook een verband met de explosie van het aantal bijenhotels in tuinen en op balkons. Linde Slikboer: ‘In natuurgebieden zie je de gehoornde metselbijen nog weinig, ze zitten veel in tuinen. Dat zou te maken kunnen hebben met al die bijenhotels.’ Het belang van bijenhotels wordt nogal eens overschat (slechts 15 procent van de wilde bijensoorten maakt er gebruik van), maar behangersbijen en metselbijen lijken er wel degelijk van te profiteren.

De gehoornde metselbijen hebben met de ‘gewone’, zeer algemene rosse metselbijen gemeen dat ze niet kieskeurig zijn qua voedsel, ze vliegen op veel bloemen voor hun nectar en stuifmeel. En net als rosse metselbijen zijn gehoornde metselbijen uitstekende bestuivers, beter dan honingbijen.

Van nature nestelen gehoornde metselbijen vaak op steile hellingen van bijvoorbeeld groeven. Maar ze gedijen ook in bosranden, en zijn over het algemeen creatief in het vinden van nestplaatsen. Dat kan een sleutelgat zijn, een tuinslang, een holle pijp, in muren van huizen, een kevergang in dood hout. De gehoornde metselbijen vliegen eerder uit dan de rosse metselbijen, hun vacht maakt ze relatief koudebestendig. Linde Slikboer gelooft niet dat de gehoornde metselbijen, relatieve nieuwkomers, de rosse metselbijen verdringen. ‘Rosse metselbijen zijn ook heel concurrentiekrachtig. Ze leggen veel eitjes, en ze zijn ook niet kieskeurig voor de bloemen waarop ze vliegen voor stuifmeel en nectar.’

We houden het in de gaten. Het is nu wachten op de vrouwtjes, en op de eerste rosse metselbijen. De lente is hier in ieder geval ontegenzeglijk uitgebroken. Ondanks alles.