De geest van ongecompliceerde saamhorigheid hangt boven dit Atheense trapveldje

FC Abalos. Beeld MARCO ARGÜELLO

De een werkt bij een stadskrant, de ander verzorgt online content voor een merk, weer eentje is balletdanseres, copywriter, of eigenaar van een plantenzaak. Ze vormen een uiteenlopend gezelschap, de dertig, veertig vrouwen die in Athene twee keer per week in groepsverband hun voetbaltraining afwerken op de veldjes die over de Griekse hoofdstad zijn uitgestrooid. En natuurlijk spelen ze partijtjes tegen elkaar, vijf tegen vijf, zes tegen zes. Bijna altijd ’s avonds, nu de zomerzon de stad overdag schroeit.

FC Abalos Beeld MARCO ARGÜELLO

Via Instagram kwam de Texaanse fotograaf Marco Argüello (37), die sinds 2017 in Athene woont, in contact met de uit Parijs afkomstige coach van de in FC Abalos (vrij vertaald: ‘de onvoorbereiden’) verenigde jonge vrouwen. En via hem leerde hij de voetballers zelf kennen, die hem van harte verwelkomden in hun midden. Hun enthousiasme was aanstekelijk: ‘Er heerst een fijne energie. Vaak werd tegen me gezegd: dit is het beste dat me ooit is overkomen. Sommigen noemen het voetbal een vorm van therapie, die hen heeft geholpen los te komen van een donkere periode in hun leven. Voor anderen is het puur de lol van het samen spelen met andere vrouwen.’

Rechts: Nefeli Kazaki. Beeld MARCO ARGÜELLO

Er heerst een sterke vrouwelijke vibe, zegt Argüello, wat niet wil zeggen dat hij de vrouwen onderling steeds over feministische kwesties hoorde discussiëren. Het voetbal staat voorop. ‘Maar je merkt dat ze zichzelf kunnen zijn. Ze prijzen elkaar voor goede acties, geven elkaar high fives, helpen elkaar als dat nodig is.’ Vanzelfsprekend gingen ze, na de laatste training op zondag die Argüello bijwoonde, samen op tv kijken naar de finale van het EK voetbal voor vrouwen. En daarna samen biljarten, geen boodschap aan het feit dat de biljartkroeg typisch een mannenaangelegenheid is.

Ze richtten FC Abalos op in 2021, midden in coronatijd. ‘Voor velen vormde voetbal een goede reden om tijdens de lockdown naar buiten te gaan, om zichzelf tot sporten te bewegen en de psychologische stress van de lockdown van zich af te zetten’, zegt Argüello. Covid beheerst het straatleven in Athene niet meer, maar FC Abalos gaat door. De leden streven naar eigen clubkleding en voetbalschoenen, en naar verbetering van het spelniveau, zodat ze in competitieverband kunnen spelen. ‘Ze denken over een wedstrijd in Parijs, tegen het team dat hun coach Thomas daar eerder trainde.’

Giouli, Eleni en Lizetta. Rechts: Christina. Beeld MARCO ARGÜELLO

Argüello hoopte met zijn foto’s ‘de energie te pakken’. Ze zijn met hard flitslicht gemaakt, waarmee hij tegenwicht biedt aan de slagschaduwen die de ondergaande zon over de stad werpt. ‘Ik wilde geen ernstige portretten maken, maar juist de camaraderie en de vrolijkheid van het moment vastleggen. Met hier en daar die feminiene touch, zoals de paardenstaart, of de bijzonder gelakte nagels. Het zijn groovy persoonlijkheden.’

FC Abalos. Beeld MARCO ARGÜELLO

Mooi, dat streven naar een eigen clubshirt en uniforme kicksen, maar de veelkleurige verscheidenheid van de Griekse voetballers heeft ook zo haar eigen kwaliteiten. Kijk naar de gezichten, naar het magistraal ontbreken van topsportfanatisme en de pure vreugde van een trap tegen de bal: de geest van ongecompliceerde saamhorigheid hangt boven het trapveldje, op een broeierige avond in Athene.

FC Abalos. Beeld MARCO ARGÜELLO