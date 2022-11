De gedurfde toneelregie van ‘De jaren’ doet recht aan Ernauxs caleidoscopische meesterwerk ★★★★★

‘De jaren’, met vanaf links: Mariana Aparicio, Hannah Hoekstra, Tamar van den Dop, June Yanez en Nettie Blanken. Beeld Fred Debrock

Aan de hand van onder meer foto’s, objecten en muziek schreef Nobelprijswinnaar Annie Ernaux De jaren (2008), door The New York Times omschreven als ‘een collectieve autobiografie’. Hoewel Ernaux haar herinneringen beschrijft zonder specifieke verteller (ze schrijft niet vanuit een ‘ik’, maar vanuit een ‘wij’), voel je je als lezer enorm betrokken bij haar levensloop tussen 1941 en 2006, van klein meisje tot oudere vrouw.

Het boek wordt gedreven door het verstrijken van de tijd en het effect daarvan op het lichaam van een vrouw, in wezen op alle vrouwen. Regisseur Eline Arbo stelt dat lichaam terecht centraal in haar regie van De jaren: een opmerkelijk fysieke toneelbewerking die via nostalgie, verdriet en veel humor tot een bijzondere catharsis leidt.

Annie Ernaux in beeld en geluid De Franse schrijver Annie Ernaux (82), winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur 2022, brak internationaal door met haar autobiografische roman De jaren (2008). Sindsdien duiken filmmakers gretig in haar oeuvre. In april verscheen de speelfilm L’événement, naar Ernauxs gelijknamige boek uit 2000 over een jonge vrouw die abortus ondergaat. Ernauxs roman Passion simple (1991) gaat over het erotisch leven van een jong stel. De Franstalige verfilming uit 2021 werd door critici omschreven als de ‘intellectuelere’ variant op Fifty Shades of Grey. Wie benieuwd is naar Ernaux zelf, kan een kijkje nemen in haar privéleven in de documentaire Les années Super-8 (2022), die ze samen met haar zoon filmde.

Wanneer de vijfkoppige vrouwelijke cast de eerste historische foto ensceneert, zien we June Yanez als de 6-jarige ‘Annie’ voor een wit kleed poseren. Arbo neemt ons dan mee naar eind jaren veertig; onder een zacht licht blikken drie volwassenen aan een eettafel terug op de ijskoude winter van ’42.

Yanez en Hannah Hoekstra dartelen ondertussen als kinderen door het decor, dat bestaat uit een cirkelvormige rails met een aantal stellages, met daarop onder meer een platenspeler, muziekinstrumenten en microfoons. Nu en dan stappen de acteurs uit die cirkel om de rol van verteller op zich te nemen, Franse popliedjes ten gehore te brengen of simpelweg ruimte te maken voor de volgende ‘Annie’.

Wellust en verbazing

Na Yanez is het de beurt aan de ongenaakbare Hoekstra. In een ongelooflijk knappe en moedige scène laat Arbo Hoekstra als tiener haar lichaam ontdekken. Op haar expressieve gezicht strijden wellust en verbazing om voorrang. De regisseur zet hiermee op liefdevolle wijze een jonge vrouw van vlees en bloed neer, geaccentueerd door kleine details – Hoekstra die aan tafel met haar familie aan haar vingers ruikt – die zowel vertederen als op de lachspieren werken.

De daaropvolgende hartstocht van de jongvolwassen student Annie (Mariana Aparicio) heeft begin jaren zestig heftige gevolgen. Abortus is illegaal en Aparicio verbeeldt in een monoloog hoe ze een ongewenste zwangerschap op een keukentafel moet laten afbreken. Op schokkende maar doeltreffende wijze laat Arbo daar zien waartoe een vrouw in tijden van wanhoop veroordeeld is.

Tamar van den Dop in ‘De jaren’. Beeld Fred Debrock

Door met een uitsluitend vrouwelijke cast van verschillende generaties te werken, is het publiek getuige van het verstrijken der tijd. Een proces dat Arbo tevens illustreert door de jongste spelers als zoons of minnaars van de oudere Annie (Tamar van den Dop) te laten terugkeren. Zodra we de activistische tienerzoons (Hoekstra en Yanez) horen bikkelen, lijkt de geschiedenis zich voor onze ogen te herhalen. En ook de samenleving lijkt in Annies ogen onveranderd: ‘Wij, die ons in keukens hadden laten aborteren, die getrouwd en gescheiden waren, wisten niet meer of de vrouwenrevolutie wel had plaatsgevonden.’

Ernaux, die de vrouwenbeweging in de jaren zestig zelf heeft zien opvlammen, observeert de feministische strijd ook in haar boek. Een strijd die in haar ogen wordt overheerst door de verder vorderende consumptiemaatschappij. De auteur vervalt echter nergens in wanhoop, zelfs niet als ze ernstig ziek wordt. De weerbaarheid en de levenslust van de rijpere Annie worden op het toneel schitterend vertolkt door de tedere actrice Nettie Blanken. Zo zien we in een ontroerend slotstuk hoe zij in een vrijscène met haar jonge minnaar (gespeeld door Hoekstra) het verlangen naar een vervlogen tijd vervult. Een scène die zo romantisch is dat je die iedere vrouw van een zekere leeftijd gunt.

Gedurfde keuzen

Arbo maakt in De jaren gedurfde keuzen die recht doen aan het caleidoscopische meesterwerk van Ernaux. Dankzij het fantastische spel en de muzikale performances die ze erin heeft verwerkt, vliegen de uren – en tegelijk de jaren – voorbij.

De regisseur heeft er terecht voor gekozen om de zinnelijkheid en fysieke transformatie van een vrouw, die in de kunsten maar al te vaak worden genegeerd of ontweken, naar de voorgrond te halen. Door ze geraffineerd te verweven met de sociale veranderingen die in zeven decennia hebben plaatsgevonden, toont Arbo zich, net als Ernaux, een illustere verteller van een ogenschijnlijk klein maar grandioos leven.