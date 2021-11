De gedichten van Natalja Gorbanevskaja over Rusland zijn ongemakkelijk actueel

Natalja Gorbanevskaja schreef buitengewoon menselijke gedichten, maar werd als een gevaar beschouwd. Op 25 augustus 1968 was zij een van de zeven deelnemers aan het protest op het Rode Plein tegen de Sovjetinvasie van Tsjecho-Slowakije. Een jaar later kreeg ze onverwacht bezoek, werd er beslag gelegd op een groot deel van haar werk en werd zijzelf opgesloten en behandeld in een psychiatrische gevangenis. Natuurlijk had ze eerder al veelvuldig kritiek geleverd op machthebbers – ‘zulke knappe mensen’ – bijvoorbeeld naar aanleiding van Ray Bradbury’s Fahrenheit 451. In die dystopie wordt een wereld zonder boeken geschetst en wordt kritisch denken aangepakt.

Het moet Gorbanevskaja overbekend zijn voorgekomen, want in 1956 schrijft ze: ‘Zulke knappe mensen./ Ze hebben overal aan gedacht,/ zodat andere mensen/ over niets meer zullen denken.’ Regels die evenzeer op haar eigen situatie van toepassing waren, op haar Rusland, wiens ‘mistige naam’ zij draagt. Met Dwars op de harde wind is er nu voor het eerst een bundeling van haar ongemakkelijk actuele gedichten in het Nederlands beschikbaar. Een kleinood in dit bepaald niet verlicht te noemen Russische heden.

Beeld Pegasus