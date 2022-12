De gedanste stripversie van de opera ‘Carmen’ werkt goed als familievoorstelling ★★★☆☆

‘Carmen.maquia’ door Introdans. Beeld Hans Gerritsen

De beroemde opera (1875) van Georges Bizet mag dan vernoemd zijn naar de vrijgevochten Romavrouw Carmen, die het liefdesdrama met de dood moet bekopen, het libretto gaat minstens zo veel over de val van de plichtsgetrouwe soldaat Don José. Hij wordt gek van jaloezie en twijfel en verliest daardoor alle controle over zijn driften. De nieuwe grote familievoorstelling van Introdans opent dan ook met een vooruitblik op Don José – een sterke rol van danser Alberto Tardanico. Hij lijkt zijn buik wel open te willen rijten van spijt, trekt aan de tressen op zijn kostuum en tolt van wanhoop in het ondraaglijke besef dat hij iets onomkeerbaars heeft gedaan.

Vervolgens trekken in twee keer een klein uur een groot aantal danstableaus voorbij, die onderstrepen hoe het zo uit de hand heeft kunnen lopen. De Spaanse choreograaf Gustavo Ramírez Sansano (44), die van 1998 tot 2008 danste en choreografeerde bij de juniorengroep van het Nederlands Dans Theater, maakte deze dansversie van Carmen in 2012 voor zijn eigen Luna Negra Dance Theater in Chicago, op een moment dat hij net zelf was verlaten door zijn vriend. Ramírez Sansano besloot de zang en de kleur rood links te laten liggen ten faveure van een gedanste stripversie in zwart-wit. Hij noemde zijn choreografie Carmen.maquia, naar het Spaanse woord tauromaquia: de kunst van het stierenvechten. ‘Pablo Picasso zei ooit dat Carmen als een stier was die niemand kon temmen of controleren, en al ben ik totaal geen voorstander van stierenvechten, ik vond die verwijzing naar tauromaquia – de kunst van het stierenvechten – wel mooi. De kunst van Carmen dus als het ware’, zegt de choreograaf in een toelichting. En hoewel hij ‘deze kunst van het Carmen zijn’ oorspronkelijk voor volwassenen maakte, ziet artistiek directeur Roel Voorintholt er terecht een familievoorstelling in.

Wel introduceert danser Jurriën Schobben op video nog even kort het verband tussen de vier hoofdpersonages (de flirtgrage Carmen, de ferme Don José, zijn verloofde Micaela en de gespierde stierenvechter Escamillo) zodat ook jonge kinderen zonder veel tekst en uitleg het verhaal kunnen volgen. En hij bereidt ze voor op de slechte afloop.

‘Carmen.maquia’ door Introdans. Beeld Hans Gerritsen

De kracht van Carmen.maquia schuilt zonder meer in de fraaie enscenering, de stijlvolle zwart-wit-kostuums (naar een mooi ontwerp van Bregje van Balen) en de speelse groepsdansen op een instrumentale medley van thema’s uit Bizets opera (Carmen Fantasy van de Spaanse violist Pablo de Sarasate). En net wanneer je denkt dat alles wel heel keurig op de tel wordt gedanst, last Sansano een aangrijpend rustig duet in tussen Carmen en Don José op Bizets Symphony in C. Daarin voel je hoe Carmen wel degelijk houdt van de verscheurde soldaat, maar zich niet door hem wil laten knechten. Dit andanteduet vormt een mooi contrast met de feestelijke opkomst van stierenvechter Escamillo (Federico Tosello), die met zijn sixpack alle meiden het hoofd op hol brengt. Behalve Carmen. En daarom wil hij haar. Danseres Brooke Newman is als Carmen goed op dreef in dit spel van aantrekken en afstoten. Ze maakt er geen boze furie van, wel een zelfverzekerde vrouw die baalt van het geroddel over haar.

Brooke Newman en Alberto Tardanico in ‘Carmen.maquia’ door Introdans. Beeld Hans Gerritsen

Soms schiet Sansano iets te veel door in de illustratieve en vertellende kant van zijn choreografie, vol hints naar flamenco en de paso doble. Zo wordt er met megagrote tarotkaarten gesjouwd. En wanneer Micaela (Vérine Bouwman) met een touw een letterreeks op het podium uitspelt, blijft het onduidelijk dat Don José hierin een dramatische brief van zijn familie krijgt te lezen. Spannender zijn de snorretjes en spiedende ogen in het kubistisch ogende decor, verwijzend naar de schilderstijl van Picasso, die alles en iedereen in de gaten lijken te houden. Geen wonder dat Carmens vrijheidsdrang en Don José’s plichtsbesef voortdurend botsen met deze sociale controle. Carmen ziet geen andere uitweg dan met iedereen spelletjes te spelen. Totdat winnen uiteindelijk gelijk staat aan alles verliezen.

Zweet van een danser Wat is het favoriete snoepje van Carmen? Hoe ruikt een balletvloer? En wanneer draai je met je armen tijdens een Spaanse dans? In de pauze van de familievoorstelling Carmen.maquia (6+) kunnen kinderen al hun zintuigen testen door mee te doen aan het speelse Carmen.experium. Ze mogen snuiven aan typische Introdans-geuren om te raden waar die vandaan komen (tip: ruik eens aan danserszweet). Ze krijgen een dansles en mogen na afloop van de voorstelling vragen stellen aan twee dansers. Een meisje wil weten of Federico Tosello, die de rol van Escamillo danst, ook in het gewone leven kan stierenvechten (‘Gelukkig niet’) en of hij echt verliefd is op Carmen (‘Tijdens de voorstelling heel erg’). Na afloop mogen ze hun tanden zetten in iets dat met Carmen en stierenballen te maken heeft.