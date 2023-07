De geanimeerde romkom ‘Elemental’ wordt lauw ontvangen. Waar is de Pixar-magie?

Wade Ripple en Ember Lumen in ‘Elemental’.

In de welvarende metropool Element City is al jaren sprake van een vreedzame coëxistentie. De bevolkingsgroepen Aarde, Lucht, Water en Vuur leven voornamelijk langs elkaar heen. Ze smelten allemaal in hun eigen kroes, zogezegd. Grote gebouwen, kleine wijkjes, en never the twain shall meet. Net New York City, zo houdt regisseur Peter Sohn het publiek voor in de nieuwe Pixar-animatiefilm Elemental.

Dan gebeurt het ondenkbare. Het vurige meisje Ember Lumen valt voor de slungelige waterlander Wade Ripple. Ongeloof. Verbijstering. Water en vuur verkering? Dat kan helemaal niet. Een zoen is voor beide partijen al dodelijk. Zo zijn de natuurwetten nu eenmaal.

Over de auteur Rob van Scheers schrijft voor de Volkskrant over film, non-fictie, thrillers, muziek en graphic novels. Hij publiceerde achttien non-fictie-titels, waaronder de biografie van regisseur Paul Verhoeven.

De weerstand tegen deze kalverliefde komt niet zozeer van de waterkant. Dat zijn welgestelde lieden in luxe appartementen, een soort radical chic – links-liberale levensgenieters. Met alle soorten van plezier gaan ze met de stroom mee. Dat is wat water doet, en Wade zelf is ook een flegmatieke coole dude.

De weerstand komt wel van de traditionele immigrantenfamilie van Ember. Haar vader Bernie heeft een bescheiden buurtsuper en verdient maar net genoeg om het gezin te onderhouden. Hij kwakkelt met zijn gezondheid en zou graag zien dat zijn dochter het winkeltje binnenkort overneemt. En de liefde, ach, dat komt later wel. Het brengt de temperamentvolle Ember regelmatig tot razernij. Ze is niet voor niets geschapen uit vuur.

Komt dit wel goed?

Romeo en Julia

Ziedaar de premisse van de 27ste Pixarfilm, ditmaal een heuse romantische komedie. Een nieuwe multiculturele versie van Romeo en Julia mag je het ook noemen, gegoten in een antropomorfisch jasje.

Een van de geheimen van de veelgeroemde Pixarstudio is dat ze sinds 1995 op een milde manier grote maatschappelijke thema’s in hun films weten te smokkelen. Denk aan de milieuproblemen uit Finding Nemo (2003) en Wall-E (2008), de eenzaamheid van senioren in Up (2009), de studie naar de zwarte jazzcultuur en de ziel die erbij hoort in Soul (2020). Niet te belerend, lekker positief en vaak heel aardig gemaakt. Die aanpak leverde hitfilm na hitfilm op – plus een scheepslading Oscars (14, tot dusver).

Maar bij de nieuwste Pixar ligt het allemaal wat scherper. Je hoeft geen socioloog te zijn om te begrijpen dat Elemental heikele zaken als xenofobie, generatiestrijd en klasseverschillen naar de voorgrond trekt. Is dit nog wel een vrolijke familiefilm? Kan de vlag van Disney, dat Pixar in 2006 overnam, daar wel op?

Vechten als een leeuw

Regisseur Peter Sohn heeft voor Elemental moeten vechten als een leeuw, zo heeft hij uitgelegd in meerdere interviews. Al sinds zijn vorige animatiefilm The Good Dinosaur (2015) liep hij rond met het idee, maar bij Pixar stuitte hij op weerstand. Werd de thematiek niet al te expliciet?

Regisseur Peter Sohn. Beeld Getty

Wat Sohn betreft niet. Sohn, een van de kroonprinsen van Pixar, ziet de film als een hoogst persoonlijke zaak. Hij werd in 1977 geboren in een gezin van eerste generatie Koreaanse migranten met een kruidenierswinkel in de New Yorkse wijk de Bronx. Een ronduit gesloten milieu: spreek Engels buiten, maar thuis Koreaans; koop Koreaans, blijf Koreaans. Toen hij in Californië de Italiaans–Amerikaanse Anna Chambers als geliefde vond, luidden oma’s laatste woorden op haar sterfbed: ‘Peter, trouw in godsnaam een Koreaanse!’

Dat vergeet je niet snel. Toch zegt Sohn in zijn film ook een lans te willen breken voor de eerstegeneratiemigranten en de problemen waarvoor deze nieuwkomers zich gesteld zagen. En het is waar: dat zit er ook allemaal in. Wel komt de film traag op gang; het zwaartepunt ligt duidelijk bij het tweede deel van 110 minuten Elemental.

Geschreven door AI?

Over de vormgeving had de filmpers bij de Amerikaanse première in juni geen klachten, integendeel. Zowel het grootstedelijk inferno als het kleine buurtje ziet er fraai en verzorgd uit. De kritiek in de recensies betrof vooral het scenario: timide, voorspelbaar, was dit soms geschreven door AI? Dat er gedurende het ontwikkelingstraject door zeven scenaristen aan is gesleuteld is doorgaans ook geen pre. En dat kun je na het zien van de film wel beamen.

Het vervolg laat zich raden. In de overspannen mediamarkt die de VS is, luidt meteen de volgende vraag: is Pixar soms de weg kwijt? Commercieel gesproken dan? De voorlaatste productie Lightyear (2022) – een space opera spin-off van de vierdelige franchise Toy Story (1995/2019) – was ook al geen succes. En we moeten wel weten: met die arbeidsintensieve animatieproducties zijn gigantische budgetten gemoeid, dat kan oplopen tot 200 miljoen dollar.

Verlies van Lightyear

Alle artistieke inspanningen ten spijt werd met Lightyear flink verlies geleden, en ook voor Elemental dreigt aan de Amerikaanse kassa een rampscenario. De vrees is ook nu dat bioscoopgangers gewoon wachten tot de film te zien is op Disney Plus.

Wel wat kort door de bocht, allemaal. Voor de komende drie jaar staan bij Pixar zeker vijf nieuwe producties op de rol, en pas dan weten we echt of de voorheen zo vooruitstrevende studio het gevoel voor succes definitief kwijt is. Tot die tijd moeten we het doen met Elemental – verre van briljant, maar een complete miskleun is het zeker niet.

De sympathie ligt bij de vurige Ember, als ze Wade fijntjes uitlegt dat ze haar familie niet wil verloochenen na alles wat ze voor haar hebben gedaan. ‘Mijn hart volgen? Moet ik mijn hart volgen? Dat werkt misschien bij jou, ja. Een rijkeluiszoontje uit een ‘volg je hart’-gezin. Maar dat is luxe, Wade. Dat is niet weggelegd voor mensen zoals wij. Het is UIT!!!’

Nou ja, voor even dan. Zo’n scène vol drama is toch echt het kloppende hart van een romkom, dus wat dat betreft zit het wel goed.